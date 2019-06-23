Рост зарплат замедляется 🔊 Воспроизвести



Увеличение зарплаты на 10% могла почувствовать почти половина работников в Литве, – об этом на пресс-конференции сказали представители Фонда социального страхования («Содры»). Правда, это больше касалось жителей с небольшими доходами, однако, если говорить в общем, то рост зарплат замедляется, сообщает ru.delfi.lt.



Обзор доходов жителей Литвы показал, что в первом квартале 2019 года темпы роста зарплат, по сравнению с данными за первый квартал 2018 года, замедлились.



В первом квартале 2019 года средняя зарплата работающих полный рабочий день жителей составила 1202 евро «на бумаге», это с учётом индексирования зарплаты на 88 евро, или на 8% больше, чем год назад.



У 15% зарплаты увеличились на 5-10%. У 19% жителей зарплаты не изменились, а у 1/5 снизились.



В выводах «Содры» сказано, что на рынке труда появилось больше пенсионеров.



Отмечается, что чаще на работе остаются пенсионеры с большим стажем и те, у кого пенсия выше, из них 60% остаются активными участниками рынка труда, несмотря на то, что их средняя пенсия на данный момент превышает 400 евро.



У людей без необходимого стажа пенсия по старости почти в два раза меньше – менее 200 евро, однако в этой группе работают лишь 10% пенсионеров.



Средняя зарплата пенсионеров на сегодняшний день - 841 евро «на бумаге».



Также выяснилось, что на данный момент на рынке труда активны более 1/4 пенсионеров в возрасте 60-70 лет. Обзор доходов жителей Литвы показал, что в первом квартале 2019 года темпы роста зарплат, по сравнению с данными за первый квартал 2018 года, замедлились.В первом квартале 2019 года средняя зарплата работающих полный рабочий день жителей составила 1202 евро «на бумаге», это с учётом индексирования зарплаты на 88 евро, или на 8% больше, чем год назад.У 15% зарплаты увеличились на 5-10%. У 19% жителей зарплаты не изменились, а у 1/5 снизились.В выводах «Содры» сказано, что на рынке труда появилось больше пенсионеров.Отмечается, что чаще на работе остаются пенсионеры с большим стажем и те, у кого пенсия выше, из них 60% остаются активными участниками рынка труда, несмотря на то, что их средняя пенсия на данный момент превышает 400 евро.У людей без необходимого стажа пенсия по старости почти в два раза меньше – менее 200 евро, однако в этой группе работают лишь 10% пенсионеров.Средняя зарплата пенсионеров на сегодняшний день - 841 евро «на бумаге».Также выяснилось, что на данный момент на рынке труда активны более 1/4 пенсионеров в возрасте 60-70 лет. ru.delfi.lt Категории: экономика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 162 раза Комментарии