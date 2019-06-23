«Vilniaus vandenys» расширяет возможности своих клиентов для удобной оплаты услуг 🔊 Воспроизвести «Vilniaus vandenys», крупнейшая в стране компания по водоснабжению и очистке сточных вод, улучшает обслуживание клиентов и предоставляет возможность подключиться проживающим в районах клиентам к электронной системе самообслуживания e.savitarna.



Отныне этой системой компании могут пользоваться не только жители Вильнюса, но также жители Вильнюсского, Шальчининкского и Швянчёнского районов, которые пользуются услугами «Vilniaus vandenys».



Достаточно заходить один раз в месяц



«Мы надеемся, что проживающие в отдалённых местностях клиенты компании по достоинству оценят удобства, когда они, не выходя из дому, быстро и легко смогут декларировать показания счётчиков и рассчитаться за оказанные услуги», - говорит Саулюс Савицкас, директор Службы обслуживания клиентов «Vilniaus vandenys». Отныне этой системой компании могут пользоваться не только жители Вильнюса, но также жители Вильнюсского, Шальчининкского и Швянчёнского районов, которые пользуются услугами «Vilniaus vandenys».«Мы надеемся, что проживающие в отдалённых местностях клиенты компании по достоинству оценят удобства, когда они, не выходя из дому, быстро и легко смогут декларировать показания счётчиков и рассчитаться за оказанные услуги», - говорит Саулюс Савицкас, директор Службы обслуживания клиентов «Vilniaus vandenys». Зайдя на страницу электронного самообслуживания e.savitarna только один раз в месяц, вы можете легко и удобно задекларировать количество потреблённой за текущий месяц воды и здесь же оплатить услуги, оказанные в прошлом месяце, - сумма, заплаченная за оказанные в прошлом месяце услуги, отображается сразу после присоединения к e.savitarna.



«Vilniaus vandenys» призывает декларировать количество потреблённой холодной воды в последнюю неделю каждого месяца. Согласно указанным данным клиенты к середине следующего месяца получат уведомления о сумме платежа, а оплату за оказанные услуги также рекомендуется производить в последнюю неделю месяца, когда уже можно декларировать показания счётчика холодной воды и за текущий месяц.



Самообслуживание – это удобно



По словам С.Савицкаса, e.savitarna особенно облегчает выставление счетов жителям, в домах которых имеется более одного счётчика. Всё, что вам нужно сделать - вписать показания счётчиков холодной воды в соответствующую графу. Это особенно удобно делать на смартфоне, потому что его можно поднести непосредственно к счётчику, и тогда не понадобится записывать показания на листочке или пытаться их запомнить.



Согласно задекларированному потреблению воды и в соответствии с действующими тарифами жителям начисляется подлежащая к оплате сумма, которую также удобно заплатить в системе e.savitarna «Vilniaus vandenys».



С.Савицкас подчёркивает, что при пользовании системой e.savitarna компании «Vilniaus vandenys» денежные переводы клиентов банков «Swedbank», SEB и «Luminor» (DNB) осуществляются бесплатно, так как компания сама возмещает банкам расходы по оплате. Кроме того, клиенты могут видеть историю всех платежей за последние 12 месяцев и в любое время проверить, сколько воды они потратили и сколько за неё заплатили.



«Тем, кто в первый раз подсоединяется к системе электронного самообслуживания e.savitarna «Vilniaus vandenys», мы рекомендуем прежде всего проверить свои контактные данные и, заметив какие-либо несоответствия, обновить их. Так вы сможете быть уверенными, что вся важная информация «Vilniaus vandenys» поступит к вам вовремя», - говорит С.Савицкас.



Население получит больше электронных услуг



Компания планирует постоянно расширять возможности клиентов по ведению своих дел по интернету. Ожидается, что в будущем клиенты в режиме e.savitarna смогут просматривать договоры на оказание услуг и другие документы, заказывать дополнительные услуги или корректировать уже оказываемые, подписывать и подавать документы в электронном виде, резервировать время прибытия специалиста и регистрировать неисправности.



Опробовать систему самообслуживания e.savitarna компании «Vilniaus vandenys» можно на сайте savitarna.vv.lt. Инф. «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: Vilniaus vandenys Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 94 раза Комментарии