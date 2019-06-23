Сестра милосердия, одна из 800 000 женщин на войне 🔊 Воспроизвести На снимке: Элла Филипповна Закабунина, сестра милосердия. «Обзор» продолжает цикл рассказов об участниках Великой Отечественной войны. Это не кампания. Это напоминание читателям о цене мирной жизни, которую заплатил народ за победу 1945 года.



По архивным данным, в Красной армии в разных званиях и на разных должностях служило около 800 000 женщин. Они составляли примерно 80% личного состава в войсках связи и до 50% - в дорожных. Около 60% персонала в медицинских ротах, батальонах, на поездах, во фронтовых и тыловых госпиталях составляли именно женщины. Как правило, это были добровольцы - молодые, глубоко патриотичные, воспитанные на революционных традициях.



С началом войны сотни тысяч врачей и медсестёр хлынули в военкоматы и на призывные пункты. Была среди них и 15-летняя Элла Закабунина, медицинская сестра эвакуационного госпиталя для легкораненых № 4941. По архивным данным, в Красной армии в разных званиях и на разных должностях служило около 800 000 женщин. Они составляли примерно 80% личного состава в войсках связи и до 50% - в дорожных. Около 60% персонала в медицинских ротах, батальонах, на поездах, во фронтовых и тыловых госпиталях составляли именно женщины. Как правило, это были добровольцы - молодые, глубоко патриотичные, воспитанные на революционных традициях.С началом войны сотни тысяч врачей и медсестёр хлынули в военкоматы и на призывные пункты. Была среди них и 15-летняя Элла Закабунина, медицинская сестра эвакуационного госпиталя для легкораненых № 4941. Вот что рассказала Элла Филипповна:



«Из всего, что творилось в первые дни моего пребывания в госпитале, на всю жизнь врезались в память только слова Военной Присяги. Её принимали взрослые, а я, девчонка, повторяла за ними: если потребуется, то не пожалеть и самой жизни…



Я тогда для себя решила: если потребуется, то не побегу. Погибну, но не побегу!».



Можно сказать, это формула, на которой базировались моральные истоки малых и больших побед, вплоть до окончательного разгрома врага в его логове – на территории Германии. Решила девушка-подросток, что не побежит – и не побежала. Работала, наравне со взрослыми, опытными врачами и сестрами милосердия:



«Вот привезли полный двор раненых. Вокруг одна кровь. Старшая медсестра командует: ты – туда, ты – сюда. Наш госпиталь 4941-й – это фронтовой госпиталь Сталинградского фронта для легкораненых. То есть для тех, кто мог быть вылечен за два-три месяца. Так что мы этих молодых парней принимали с фронта и провожали на фронт. Сколько солдатиков прошло через мои руки – не сосчитать…



Хотелось всех спасти».



Что касается себя, то, как рассказала наша героиня, десятки километров шли пешком до кровавых мозолей, ночевали, где придётся. При бомбёжках вражеской авиации о себе думали в последнюю очередь.



Элле Филипповне в память врезался такой боевой эпизод:



«Маршем следуем к месту назначения в село Балханы, это под Сталинградом. Раненых везём на подводах, запряжённых быками, потому что лошадьми, не говоря уж об автомобилях, нас редко снабжали. Топаем пешком 70 километров. Солнцепёк, вода питьевая только раненым, персоналу – по остатку. Правда, по пути попадались канавы с грязной, стоялой водой, из них и пили, несмотря на пиявок.



В Балханах сразу поняли: два-три дня назад здесь шли бои. Вот на пригорке лежат бойцы. Много мёртвых, кто-то еле живой. Не всех удалось спасти. Слишком много они крови потеряли. Вдруг услышали вой «Рамы» – фашистского самолёта-разведчика. Он навёл на госпиталь бомбардировщики, и через несколько минут с неба посыпались бомбы.



Началась паника. Кто мог – выпрыгивал из окон, ещё более причиняя себе увечья. В это время я находилась в палате среди раненых в ноги. У многих ещё и лангеты не сняты. Вот представьте себе: я среди немощных. Понимаю ситуацию – конец может под бомбёжкой наступить в любую секунду. И вдруг кто-то из солдат говорит: «Сестрёнка, беги, спасайся».



Глянула в их глаза, полные страха и ужаса, и даже слёз… Как покинуть неспособных двигаться? Подбадривала, как могла оптимистически, дескать, чему бывать – того не миновать.



Могли, конечно погибнуть в этой братской могиле. Но назло всем остались живы. На наше счастье, немецкие лётчики оказались плохими бомбардирами».



Я отметил в блокноте: собеседница вспоминает прожитое как бы без особых эмоций, но такими словами, что берут за душу. Излишний пафос вреден во всём.



Уже выросли поколения, которым не понять фронтовых ужасов. Правдивые, без прикрас рассказы участников, реальных свидетелей – как раз тот голос, который утверждает на земле жизнь без жестокого кровопролития.



Разумеется, в конце беседы Элле Филипповне был задан традиционный вопрос о победе, которая пришла 9 мая 1945 года. В ответ прозвучало: «Победа – это была радость и счастье. Сейчас думаю: возможно, даже не от того, что мы выстояли и победили, хотя это очень важный факт. Но радость и счастье от того, что всё осталось позади: раненые, кровь, бинты и нелепые порой смерти совсем молоденьких парней. Впереди всех нас ждала полноценная жизнь без войны».



Заканчивать наш рассказ приходится печальным аккордом. К сожалению, Эллы Филипповны Закабуниной, светлого и милосердного человека, уже нет среди нас. Осталась Память. Анатолий ИВАНОВ , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 113 раз Комментарии