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YIVO в следующем году может одолжить Литве историческую летопись еврейской общины Вильнюса



Находящийся в Нью-Йорке Исследовательский институт идиша (YIVO) в следующем году может одолжить Литве историческую летопись еврейской общины Вильнюса, сообщило во вторник Министерство культуры.

Это "один из важнейших документов, рассказывающих об истории и жизни еврейской общины Вильнюса", – говорится в сообщении.

Этот документ одолжат Литве в плане подготовки к празднованию 300-летия со дня рождения Виленского Гаона в 2020 году.

Живший в 18 веке Элияху бен Шломо Залман, известный под именем Виленского Гаона, считается одним из известнейших толкователей Талмуда – свода правовых и религиозно-этических положений иудаизма.

Возможности предоставления Литве на время этой летописи министр культуры Миндаугас Кветкаускас обсудил с исполнительным директором YIVO Джонатаном Брентом и главой архивов института Стефани Хальперн.
В четверг в Вильнюсе состоится церемония открытия мемориальной доски института YIVO.

Институт YIVO был учрежден в Вильнюсе в 1925 году. Он собирал еврейский фольклор, мемуары, книги и публикации, документы еврейской общины.

Институт действовал в Литве до 1941-го года. В том году оккупировавшие Вильнюс нацисты уничтожили еврейскую общину и разграбили ее культурное наследие.

Часть книг и рукописей YIVO и других организаций немцы вывезли во Франкфурт. В 1946 году армия США обнаружила эти материалы, они были перемещены в Нью-Йорк, где тогда уже действовал филиал Вильнюсского института YIVO, который после войны перенял все его функции.
BNS
Категории: общество, культура, история
Ключевые слова: евреи, история, община, документы
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 июня, 18:30

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