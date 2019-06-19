YIVO в следующем году может одолжить Литве историческую летопись еврейской общины Вильнюса 🔊 Воспроизвести



Находящийся в Нью-Йорке Исследовательский институт идиша (YIVO) в следующем году может одолжить Литве историческую летопись еврейской общины Вильнюса, сообщило во вторник Министерство культуры.



Это "один из важнейших документов, рассказывающих об истории и жизни еврейской общины Вильнюса", – говорится в сообщении.



Этот документ одолжат Литве в плане подготовки к празднованию 300-летия со дня рождения Виленского Гаона в 2020 году.



Живший в 18 веке Элияху бен Шломо Залман, известный под именем Виленского Гаона, считается одним из известнейших толкователей Талмуда – свода правовых и религиозно-этических положений иудаизма.



Возможности предоставления Литве на время этой летописи министр культуры Миндаугас Кветкаускас обсудил с исполнительным директором YIVO Джонатаном Брентом и главой архивов института Стефани Хальперн. Находящийся в Нью-Йорке Исследовательский институт идиша (YIVO) в следующем году может одолжить Литве историческую летопись еврейской общины Вильнюса, сообщило во вторник Министерство культуры.Это "один из важнейших документов, рассказывающих об истории и жизни еврейской общины Вильнюса", – говорится в сообщении.Этот документ одолжат Литве в плане подготовки к празднованию 300-летия со дня рождения Виленского Гаона в 2020 году.Живший в 18 веке Элияху бен Шломо Залман, известный под именем Виленского Гаона, считается одним из известнейших толкователей Талмуда – свода правовых и религиозно-этических положений иудаизма.Возможности предоставления Литве на время этой летописи министр культуры Миндаугас Кветкаускас обсудил с исполнительным директором YIVO Джонатаном Брентом и главой архивов института Стефани Хальперн. В четверг в Вильнюсе состоится церемония открытия мемориальной доски института YIVO.



Институт YIVO был учрежден в Вильнюсе в 1925 году. Он собирал еврейский фольклор, мемуары, книги и публикации, документы еврейской общины.



Институт действовал в Литве до 1941-го года. В том году оккупировавшие Вильнюс нацисты уничтожили еврейскую общину и разграбили ее культурное наследие.



Часть книг и рукописей YIVO и других организаций немцы вывезли во Франкфурт. В 1946 году армия США обнаружила эти материалы, они были перемещены в Нью-Йорк, где тогда уже действовал филиал Вильнюсского института YIVO, который после войны перенял все его функции. BNS Категории: общество, культура, история Ключевые слова: евреи, история, община, документы География: Литва — статья прочитана 61 раз Комментарии