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Вильнюсский университет поднялся в международном рейтинге на 458-е место

Вильнюсский университет фото: vilnius-tourism.lt


В международном рейтинге высших учебных заведений QS World University Rankings 2020 Вильнюсский университет (ВУ) поднялся на 30 позиций до 458-го места.

Входящий в число 500 лучших университетов мира ВУ занимает самую высокую поизицию среди всех университетов Литвы и в этом году единственный улучшил позицию в рейтинге.

Вильнюсский технический университет им. Гядиминаса занимает 591–600-е место (в прошлом году – 581–590-е место), Каунасский технологический университет сохранил 751–800-ю позицию, Университет им. Витаутаса Великого тоже сохранил прежнюю позицию и три года подряд занимает 801-1000-е место.
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BNS
Категории: в мире, образование
Ключевые слова: рейтинг, университеты, ВУ
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 19 июня, 17:30

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