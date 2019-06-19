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Вильнюсский университет поднялся в международном рейтинге на 458-е место
В международном рейтинге высших учебных заведений QS World University Rankings 2020 Вильнюсский университет (ВУ) поднялся на 30 позиций до 458-го места.
Входящий в число 500 лучших университетов мира ВУ занимает самую высокую поизицию среди всех университетов Литвы и в этом году единственный улучшил позицию в рейтинге.
Вильнюсский технический университет им. Гядиминаса занимает 591–600-е место (в прошлом году – 581–590-е место), Каунасский технологический университет сохранил 751–800-ю позицию, Университет им. Витаутаса Великого тоже сохранил прежнюю позицию и три года подряд занимает 801-1000-е место.
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Категории: в мире, образование
Ключевые слова: рейтинг, университеты, ВУ
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