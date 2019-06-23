Главная >> Новости >> спорт >> II Европейские игры, начало

II Европейские игры, начало



21 июня 2019 года, в Минске, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо», состоялась церемония открытия II Европейских игр.

Каждый владелец билета на церемонию, как сообщают организаторы, нашел на своём зрительском месте набор подарков, в том числе рюкзак с логотипом игр и светящийся браслет. 21 июня стадион «Динамо» принял более 22 тысяч зрителей.

Не остались внакладе и те, кто смотрел красочное шоу по телевидению.

В ходе церемонии открытия были использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включало в себя выступления известных артистов. Кто будет звездой мирового уровня на церемонии, организаторами держили в секрете. И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий стал парад атлетов. В нём приняли участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх, в том числе и литовская делегация, в которой свыше 70 представителей нашей страны.
Зрители церемонии окунулись в праздничную атмосферу таинственного Купалья, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусского народа, а также увидели людей, благодаря которым о Белорусском государстве знают во всём мире: Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, представители династии Радзивиллов, Марк Шагал, Якуб Колас и многие другие.

В рамках церемонии открытия на минском стадионе «Динамо» выступили звёзды мировой оперной сцены - Димаш Кудайберген и Анна Нетребко.
"Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: Европейские игры
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171
статья прочитана 132 раза
добавлена сегодня, 23 июня, 14:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка