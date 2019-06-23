II Европейские игры, начало 🔊 Воспроизвести



21 июня 2019 года, в Минске, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо», состоялась церемония открытия II Европейских игр.



Каждый владелец билета на церемонию, как сообщают организаторы, нашел на своём зрительском месте набор подарков, в том числе рюкзак с логотипом игр и светящийся браслет. 21 июня стадион «Динамо» принял более 22 тысяч зрителей.



Не остались внакладе и те, кто смотрел красочное шоу по телевидению.



В ходе церемонии открытия были использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включало в себя выступления известных артистов. Кто будет звездой мирового уровня на церемонии, организаторами держили в секрете. И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий стал парад атлетов. В нём приняли участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх, в том числе и литовская делегация, в которой свыше 70 представителей нашей страны. Каждый владелец билета на церемонию, как сообщают организаторы, нашел на своём зрительском месте набор подарков, в том числе рюкзак с логотипом игр и светящийся браслет. 21 июня стадион «Динамо» принял более 22 тысяч зрителей.Не остались внакладе и те, кто смотрел красочное шоу по телевидению.В ходе церемонии открытия были использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включало в себя выступления известных артистов. Кто будет звездой мирового уровня на церемонии, организаторами держили в секрете. И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий стал парад атлетов. В нём приняли участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх, в том числе и литовская делегация, в которой свыше 70 представителей нашей страны. Зрители церемонии окунулись в праздничную атмосферу таинственного Купалья, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусского народа, а также увидели людей, благодаря которым о Белорусском государстве знают во всём мире: Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, представители династии Радзивиллов, Марк Шагал, Якуб Колас и многие другие.



В рамках церемонии открытия на минском стадионе «Динамо» выступили звёзды мировой оперной сцены - Димаш Кудайберген и Анна Нетребко. "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Европейские игры Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 132 раза Комментарии