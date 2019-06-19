Загрузка... В Берлине на пять лет заморозят размеры арендной платы за съемное жилье 🔊 Воспроизвести



Предполагаемая заморозка размеров арендной платы в Берлине не коснется социального жилья и новостроек. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч евро, сообщает



Берлинский сенат намерен на пять лет заморозить размеры арендной платы за съемное жилье в столице Германии. Участники заседания сената, прошедшего во вторник, 18 июня, согласовали ключевые вопросы, заявила берлинский сенатор по городскому развитию Катрин Ломпшер (Katrin Lompscher). Нововведения затронут около 1,6 миллиона объектов недвижимости, за исключением новостроек и социального жилья. Предполагаемая заморозка размеров арендной платы в Берлине не коснется социального жилья и новостроек. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч евро, сообщает DW Берлинский сенат намерен на пять лет заморозить размеры арендной платы за съемное жилье в столице Германии. Участники заседания сената, прошедшего во вторник, 18 июня, согласовали ключевые вопросы, заявила берлинский сенатор по городскому развитию Катрин Ломпшер (Katrin Lompscher). Нововведения затронут около 1,6 миллиона объектов недвижимости, за исключением новостроек и социального жилья. Предложения должны вынести на голосование в сенате Берлина до середины октября. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу не позднее января 2020 года. Сенат намерен установить штраф до 500 тысяч евро за нарушение новых правил.



Министр финансов ФРГ выразил понимание



Центральная комиссия по недвижимости (ZIA) выступила с резкой критикой действий берлинского сената. "Политический ландшафт вселяет неуверенность в инвесторов, от которых Берлин зависит в крайней степени", - заявил ее председатель Андреас Маттнер (Andreas Mattner). А председатель столичного отделения объединения владельцев недвижимости Haus und Grund Кай Варнеке (Kai Warnecke) назвал позицию берлинских властей ошибкой, которая "ни при каких обстоятельствах не должна найти подражателей".



В свою очередь, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что в свете "исключительного роста цен последних лет" понимает принятое сенаторами решение.



Протесты против растущих квартплат в Германии



В апреле в Берлине и еще 18 городах Германии прошли акции против растущей арендной платы за квартиры. В них приняли участие в общей сложности десятки тысяч жителей. 14 июня в Берлине активисты передали местным властям подписи 77 тысяч человек, требующих провести в столице референдум об экспроприации квартир у крупных собственников. Загрузка... dw.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, аренда, жилье, протесты — статья прочитана 118 раз Комментарии