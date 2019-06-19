Нафтогаз предложил Газпрому альтернативу транзитному договору 🔊 Воспроизвести Фото © ИТАР-ТАСС / Максим Никитин



"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает



По его словам, Киев может взять на себя обязательства по приёму российского газа на границе с РФ и его возврату на границе с Европейским союзом. Это позволит российской компании не брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает ЛАЙФ По его словам, Киев может взять на себя обязательства по приёму российского газа на границе с РФ и его возврату на границе с Европейским союзом. Это позволит российской компании не брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы. В договоре плата за транзит газа через территорию Украины будет оформлена не как тариф на транспортировку, а как маржа. Её размер "Нафтогаз" рассчитает в соответствии с правилами ЕС и согласует с европейскими представителями.



Витренко подчеркнул, что для заключения подобного документа "Газпром" и "Укртрансгаз" должны будут подписать соглашение "о соединении украинской и российской газотранспортных систем".



Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров. Позднее глава Минэнерго Александр Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа на Украину. Витренко в свою очередь назвал предложение о продлении газового контракта на действующих условиях абсурдным. life.ru Категории: политика, культура, в Европе Ключевые слова: Европа, Газпром, поставки, арбитраж, Стокгольм, Нафтогаз — статья прочитана 81 раз Комментарии