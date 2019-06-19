Экономика Литвы: цифры и факты дополнено 🔊 Воспроизвести



Израильская компания финансовых технологий (финтех) Simplex, предлагающая решения по защите платежей от мошенничества по всему миру, расширяет свое подразделение в Литве и открывает новый офис в Вильнюсе.



Компания стремится за три года три раза увеличить нынешнюю команду из 25-ти литовских специалистов, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.



"Литва – это не только перспективная страна, это один из мировых центров финансовых технологий. Здесь мы сплотили прекрасную команду специалистов и сейчас мы можем смело утверждать, что Simplex не стала бы лидером на рынке, если бы не учредила подразделение в Литве", – отметил в пресс-релизе руководитель компании Нимрод Лехави.



Simplex хочет расширить в Литве спектр функций. Для этого компания планирует учредить группу создания программного обеспечения и развития продуктов, которая будет вносить вклад в совершенствование основного продукта компании. Израильская компания финансовых технологий (финтех) Simplex, предлагающая решения по защите платежей от мошенничества по всему миру, расширяет свое подразделение в Литве и открывает новый офис в Вильнюсе.Компания стремится за три года три раза увеличить нынешнюю команду из 25-ти литовских специалистов, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje."Литва – это не только перспективная страна, это один из мировых центров финансовых технологий. Здесь мы сплотили прекрасную команду специалистов и сейчас мы можем смело утверждать, что Simplex не стала бы лидером на рынке, если бы не учредила подразделение в Литве", – отметил в пресс-релизе руководитель компании Нимрод Лехави.Simplex хочет расширить в Литве спектр функций. Для этого компания планирует учредить группу создания программного обеспечения и развития продуктов, которая будет вносить вклад в совершенствование основного продукта компании. * * *



Литва переведет дополнительный взнос в 0,65 млн евро в капитал совместной компании трех Балтийских стран RB Rail, реализующей проект железной дороги европейского типа Rail Baltica.



В среду литовское правительство, по предложению министерства транспорта, одобрило увеличение уставного капитала находящейся в госуправлении железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (LG) на 650,2 тыс. евро.



Такие же взносы были сделаны и в 2014-2018 одах.



В октябре 2014 года три Балтийских государства подписали акционерное соглашение RB Rail. Начальный капитал компании достигал 1,95 млн евро.



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Потребление населения трех стран Балтии приближается к среднему показателю Евросоюза (ЕС), а больше всего в регионе тратят жители Литвы, показывают предварительные данные Евростата.



В Литве фактические расходы жителей на потребление, исходя из паритета покупательной способности, в 2018 году составляли 90% среднего показателя ЕС, в Эстонии – 74%, в Латвии – 70%, показывают обнародованные в среду предварительные данные Евростата.



В прошлом году сообщалось, что в 2017 году в Литве этот показатель составил 88%, в Эстонии – 73%, в Латвии – 65%.



Больше всего на потребление в прошлом году потратили жители Люксембурга – 132% среднего показателя ЕС, а меньше всего потратили болгары – 56%.



ВВП на душу населения Литвы, в пересчете исходя из покупательной способности, в прошлом году составлял 81% среднего показателя ЕС. В Эстонии и Латвии этот показатель был 81% и 70% соответственно.



В 2017 году этот показатель составлял 75%, 79% и 67% среднего показателя ЕС соответственно.



Фактическое потребление жителей составляют товары и услуги независимо от того, платили ли за них домохозяйства, или власть, или неправительственные организации.



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Авиакомпания Norwegian Air Shuttle с октября начнет выполнять полеты из Паланги во второй по величине город Норвегии Берген, сообщила компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы).



Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам.



"До этой поры через приморский аэропорт жители нашей страны могли добраться до столицы Норвегии Осло, однако в связи с ростом спроса удалось найти возможность расширить географию маршрутов и в этой скандинавской стране", – сказал для пресс-релиза глава Отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.



Сейчас из Палангского аэропорта можно вылететь в восьми направлениях – в Варшаву, Ригу, Осло, Минск, Москву, Лондон, Копенгаген и Дортмунд.



Из всех трех аэропортов Литвы сейчас пассажиры могут вылететь в 94-и направлениях.



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Из-за планирующихся положений Пакета мобильности Евросоюза (ЕС), повышения коэффициента заработной платы водителей объединяющая предприятия автоперевозок группа BTL Group учреждает компании в Польше и Германии, пишет деловая газета Verslo zinios.



По словам руководителя и владельца группы Миндаугаса Васялиса, например, Польша является одним из тех государств, в которой было бы легче применить положения пакета мобильности. Кроме того, там не рассматривается вопрос о повышении зарплат водителям.



Выручка BTL Group в прошлом году выросла на 34% до 112,437 млн евро, а прибыль – на 31,5% до 6,78 млн евро.



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В Литве цены на жилье в первом квартале нынешнего года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года повысились на 1,9%, сообщил Департамент статистики.



Жилье нового строительства подорожало на 1,9%, вторичное жилье – на 1,8%.



В первом квартале по сравнению с таким же кварталом 2018 года цены на жилье повысились на 6,8%: жилье нового строительства - на 7,8%, старого строительства - на 6,3%.



В Вильнюсе новое жилье за квартал подорожало на 0,2%, за год – на 3,3%.



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Зарубежные туристы в прошлом году потратили в Литве 1,271 млрд евро – на 8,8% больше, чем в 2017 году (1,169 млрд евро).



Расходы зарубежных путешественников, которые побывали в Литве с ночевкой, в прошлом году увеличились на 9,6% до 955,4 млн евро, туристов, которые провели в Литве один день без ночевки – на 6,3% до 315,8 млн евро, сообщил Департамент статистики.



В прошлом году число поездок зарубежных туристов с ночевкой возросло на 11,9% до 2,8 млн. В Литву чаще ехали мужчины – их поездки составили 58,1% всех поездок иностранцев в Литву.



Большинство иностранцев, которые приезжали с ночевкой, в 2018 году было из Беларуси (443,1 тыс.), из Латвии (362,1 тыс.), России (286,2 тыс.), Польши (249,5 тыс.) и Германии (241,5 тыс.).



В 2018 году зарубежный турист в среднем потратил в Литве 338 евро – на 2,1% меньше, чем в 2017 году. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии