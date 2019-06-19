ГКСЛ: бывший глава Клайпедского порта А. Вайткус нарушил закон 🔊 Воспроизвести Арвидас Вайткус Nedelia.lt



Бывший глава дирекции Клайпедского порта Арвидас Вайткус нарушил закон, не продекларировав интересы, решила в среду Главная комиссия по служебной этике (ГКСЛ) Литвы. А. Вайткус сказал, что не согласен с решением ГКСЛ и намерен обжаловать его в суде.



По его словам, А. Вайткус должен был указать в декларации частных интересов лиц, которые пожертвовали средства политическому списку, с которым он баллотировался в мэры Клайпеды и горсовет Клайпеды и которые непосредственно связаны с предприятиями, у которых есть коммерческие интересы в порту.



Кроме того, возглавив порт, А. Вайткус своевременно не подал декларацию частных интересов.



"Не пополнив декларацию частных интересов данными о лицах, из-за которых во время его работы на должности главы порта может возникнуть конфликт интересов, он нарушил закон", - сказал на заседании в среду глава ГКСЛ Эдмундас Сакалаускас. Бывший глава дирекции Клайпедского порта Арвидас Вайткус нарушил закон, не продекларировав интересы, решила в среду Главная комиссия по служебной этике (ГКСЛ) Литвы. А. Вайткус сказал, что не согласен с решением ГКСЛ и намерен обжаловать его в суде.По его словам, А. Вайткус должен был указать в декларации частных интересов лиц, которые пожертвовали средства политическому списку, с которым он баллотировался в мэры Клайпеды и горсовет Клайпеды и которые непосредственно связаны с предприятиями, у которых есть коммерческие интересы в порту.Кроме того, возглавив порт, А. Вайткус своевременно не подал декларацию частных интересов."Не пополнив декларацию частных интересов данными о лицах, из-за которых во время его работы на должности главы порта может возникнуть конфликт интересов, он нарушил закон", - сказал на заседании в среду глава ГКСЛ Эдмундас Сакалаускас. Участвовавший в заседании А. Вайткус сказал, что не согласен с таким решением ГКСЛ и, скорее всего, обжалует его.



"Не могу согласиться с тем, что сегодня прозвучало в комиссии. Что поделаешь, нужно подумать. Что касается участия в выборах и декларирования, то я все декларировал. (...) У меня есть время подумать, скорее всего, что обжалую", – сказал А. Вайткус BNS после заседания.



Возглавлявший Клайпедский порт с 2013 года был уволен с должности в конце марта, когда был избран в Клайпедский горсовет со списком "аграриев". Выборы мэра он проиграл во втором туре.



А. Вайткуса уволил министр транспорта Рокас Масюлис, который засомневался в том, что директор порта мог оставаться объективным в отношении предприятий, поддержавших А. Вайткуса на муниципальных выборах. А. Вайткус обжаловал это решение, однако суд первой инстанции на этой неделе жалобу отклонил. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, увольнение, порт, Вайткус География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 67 раз Комментарии