Из-за информации ДГБ Литва отказалась выдать экспортную лицензию RUN Engineering 🔊 Воспроизвести фото: Diena.lt



После предоставленной разведкой информации Литва в прошлом году отказалась выдать лицензию на экспорт предприятию RUN Engineering из-за риска того, что товары компании, продающей водоочистные сооружения, могли оказаться на аннексированном Россией полуострове Крым.



Действующая в Каунасе компания RUN Engineering хотела получить лицензию на экспорт товаров двойного назначения – то есть на такие, которые могут применяться и для гражданских, и для военных нужд.



В обнародованном Департаментом госбезопасности (ДГБ) годовом отчете о деятельности говорится, что специальная комиссия отказалась выдать лицензию из-за вероятного риска направления оборудования в оккупированный Россией Крым".



Лицензии на экспорт товаров двойного назначения выдает комиссия, формируемая в Министерстве экономики и инноваций. После предоставленной разведкой информации Литва в прошлом году отказалась выдать лицензию на экспорт предприятию RUN Engineering из-за риска того, что товары компании, продающей водоочистные сооружения, могли оказаться на аннексированном Россией полуострове Крым.Действующая в Каунасе компания RUN Engineering хотела получить лицензию на экспорт товаров двойного назначения – то есть на такие, которые могут применяться и для гражданских, и для военных нужд.В обнародованном Департаментом госбезопасности (ДГБ) годовом отчете о деятельности говорится, что специальная комиссия отказалась выдать лицензию из-за вероятного риска направления оборудования в оккупированный Россией Крым".Лицензии на экспорт товаров двойного назначения выдает комиссия, формируемая в Министерстве экономики и инноваций. Пресс-атташе министерства Рута Сярапинене-Аудицке сказала BNS, что в выдаче лицензии RUN Engineering было отказано 17 декабря прошлого года.



Она указала, что не может назвать конкретные товары и страны, в которые их предполагалось экспортировать, так как эта информация может составлять коммерческую тайну компании.



Директор предприятия Повилас Мядякша отказался прокомментировать BNS ситуацию. Не комментирует свои рекомендации комиссии по выдаче лицензии и ДГБ.



Предприятие RUN Engineering находится в деревне Бирулишкес Каунасского района. Согласно данным Реестрового центра, акционером этой компании является гражданка Кипра Марина Кармишева.



Литва в 2018 году также отказалась выдать лицензию на экспорт в Узбекистан предприятию украинского капитала LiTak-Tak, которая выпускает системы по управлению авиационным движением, однако Главный административный суд Литвы в марте этого года объявил, что ведомствам придется заново рассмотреть просьбу компании.



Тогда ДГБ предупредил комиссию о том, что товары LiTak-Tak могут попасть в Россию, с которой Узбекистан поддерживает тесные экономические и военные связи.



Суд указал, что из решения комиссии не было ясно, каким конкретно международным договорам, санкциям или интересам внешней политики и интересам государственной безопасности Литвы противоречило бы предоствление лицензии LiTak-Tak. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: дгб, отказ, лицензия, RUN Engineering География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии