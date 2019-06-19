Делегация минобороны Литвы посетила район проведения ООС в Донбассе

Стороны обсудили взаимные интересы Вильнюса и Киева и вопросы расширения сотрудничества, сообщает Sputnik Литва. Литовская делегация во главе с канцлером Минобороны республики Дайвой Белецкене в понедельник посетила район проведения операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил штаб ООС.
Представители Литвы побывали в Селидово, Курахово и Авдеевке, районах, подконтрольных Киеву.
"Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным", — говорится в сообщении штаба.
Стороны также обсудили вопросы о взаимных интересах и расширении дальнейшего сотрудничества.
Некоторые западные страны, среди них и Литва, оказывают Киеву военную поддержку и гуманитарную помощь. Недавно Вильнюс передал Украине почти миллион боеприпасов на сумму в 255,5 тысячи евро. Груз состоял из патронов, предназначенных для легкого стрелкового оружия советского производства — автоматических винтовок, пулеметов.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался после того, как в 2014 году Луганская и Донецкая народные республики провозгласили независимость. Это произошло на фоне госпереворота на Украине. Затем киевские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружения Киеву могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Некоторые западные страны, среди них и Литва, оказывают Киеву военную поддержку и гуманитарную помощь. Недавно Вильнюс передал Украине почти миллион боеприпасов на сумму в 255,5 тысячи евро. Груз состоял из патронов, предназначенных для легкого стрелкового оружия советского производства — автоматических винтовок, пулеметов.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался после того, как в 2014 году Луганская и Донецкая народные республики провозгласили независимость. Это произошло на фоне госпереворота на Украине. Затем киевские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружения Киеву могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.