Делегация минобороны Литвы посетила район проведения ООС в Донбассе 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation



Стороны обсудили взаимные интересы Вильнюса и Киева и вопросы расширения сотрудничества, сообщает



Представители Литвы побывали в Селидово, Курахово и Авдеевке, районах, подконтрольных Киеву.



"Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным", — говорится в сообщении штаба. Стороны обсудили взаимные интересы Вильнюса и Киева и вопросы расширения сотрудничества, сообщает Sputnik Литва . Литовская делегация во главе с канцлером Минобороны республики Дайвой Белецкене в понедельник посетила район проведения операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил штаб ООС.Представители Литвы побывали в Селидово, Курахово и Авдеевке, районах, подконтрольных Киеву."Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным", — говорится в сообщении штаба. Стороны также обсудили вопросы о взаимных интересах и расширении дальнейшего сотрудничества.



Некоторые западные страны, среди них и Литва, оказывают Киеву военную поддержку и гуманитарную помощь. Недавно Вильнюс передал Украине почти миллион боеприпасов на сумму в 255,5 тысячи евро. Груз состоял из патронов, предназначенных для легкого стрелкового оружия советского производства — автоматических винтовок, пулеметов.



Вооруженный конфликт в Донбассе начался после того, как в 2014 году Луганская и Донецкая народные республики провозгласили независимость. Это произошло на фоне госпереворота на Украине. Затем киевские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик.



Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружения Киеву могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: операция, армия, донбасс, минобороны География: Украина — статья прочитана 129 раз Комментарии