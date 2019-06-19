Трамп сменил главу Пентагона 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Andrew Harnik



Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности министра обороны США, написал в твиттере президент Дональд Трамп, сообщает



"И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате. — Прим. ред.), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра Сухопутных сил Марка Эспера новым и. о. министра обороны", — написал Трамп.



Президент добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот "отлично справится".



Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.



Шанахан стал и. о. главы Пентагона в начале 2019 года. Перед назначением работал замминистра обороны. Ранее он занимал пост старшего вице-президента Boeing, где занимался как гражданскими, так и военными проектами. В частности, в сфере его ответственности были некоторые системы ПРО и лазерные установки. Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности министра обороны США, написал в твиттере президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости "И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате. — Прим. ред.), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра Сухопутных сил Марка Эспера новым и. о. министра обороны", — написал Трамп.Президент добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот "отлично справится".Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.Шанахан стал и. о. главы Пентагона в начале 2019 года. Перед назначением работал замминистра обороны. Ранее он занимал пост старшего вице-президента Boeing, где занимался как гражданскими, так и военными проектами. В частности, в сфере его ответственности были некоторые системы ПРО и лазерные установки. РИА Новости Категории: в мире, политика Ключевые слова: Пентагон, командующий, Трамп, назначение — статья прочитана 138 раз Комментарии