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Трамп сменил главу Пентагона
Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности министра обороны США, написал в твиттере президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
"И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате. — Прим. ред.), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра Сухопутных сил Марка Эспера новым и. о. министра обороны", — написал Трамп.
Президент добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот "отлично справится".
Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.
Шанахан стал и. о. главы Пентагона в начале 2019 года. Перед назначением работал замминистра обороны. Ранее он занимал пост старшего вице-президента Boeing, где занимался как гражданскими, так и военными проектами. В частности, в сфере его ответственности были некоторые системы ПРО и лазерные установки.
РИА Новости
Ключевые слова: Пентагон, командующий, Трамп, назначение
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