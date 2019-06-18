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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель



Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Bild.

"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции.

Ранее канцлеру стало плохо во время церемонии приветствия в Берлине. Внезапно Меркель начало колотить, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. При этом Зеленский никак не помог коллеге.

В ходе итоговой пресс-конференции Меркель рассказала, что причиной недомогания стало обезвоживание. Она добавила, что после этого выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.

РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: визит, Меркель, Зеленский
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добавлена сегодня, 18 июня, 20:15

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