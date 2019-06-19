Олигархическая Молдавия пришлась не ко двору РФ, США и ЕС 🔊 Воспроизвести Андрей Нэстасе (второй слева), Майя Санду и Игорь Додон (первый справа) в здании парламента



Преследуя разные цели, США, ЕС и Кремль совместно "зачистили" Молдавию от олигарха, управлявшего страной, как своей фирмой. Но долгим перемирие не будет, прогнозирует комментатор Преследуя разные цели, США, ЕС и Кремль совместно "зачистили" Молдавию от олигарха, управлявшего страной, как своей фирмой. Но долгим перемирие не будет, прогнозирует комментатор DW Иван Преображенский.



Вотчина одного олигарха



Последние годы, если верить независимой прессе, Влад Плахотнюк фактически управлял Молдавией, владея при этом крупнейшим частным медиа-холдингом в стране, множеством компаний и возглавляя правящую Демократическую партию.



Почему олигархическое правление вообще стало возможно? Как и многие постсоветские страны, Молдавию трудно назвать образцом демократии. Независимость страны началась с войны в Приднестровье, в которую активно вмешивалась Россия. В итоге государство оказалось расколото надвое: на одной стороне находились преимущественно молдавоязычная часть со столицей в Кишиневе и Гагаузская автономия, на другом берегу Днестра - в основном русскоязычная часть со столицей в Тирасполе. Этот конфликт стал определяющим для страны, которая превратилась в канат, один конец которого держала Россия, а другой - этнически близкая молдаванам Румыния и шире - Евросоюз.



Перетягивание этого каната, равно как и жизнь в одном доме с никем не признанным Приднестровьем, не укрепляли страну. Неудивительно, что освобождение от олигархического правления стало возможным только тогда, когда интересы ЕС и Кремля в одной из беднейших на сегодня стран Европы неожиданно совпали.



Демократия как компромисс



Выборы февраля 2019 года создали в Молдавии, как сказал бы Владимир Ленин, революционную ситуацию. Новый парламент оказался фактически разделен на три группы. Победу с минимальным преимуществом одержали социалисты, близкие к президенту Игорю Додону, который не скрывает своих симпатий к России. Демократическая партия Влада Плахотнюка, контролировавшего до этого молдавское правительство, стала второй группой. А между ними оказались партии, ориентировавшиеся на ЕС и не желавшие вступать в союз ни с местным олигархом, ни с прокремлевским президентом.



Естественно было бы предположить, что в этой ситуации договорятся в итоге "классово близкие": Плахотнюк и Додон, а условные прозападные демократы останутся в оппозиции. И переговоры, судя по компрометирующим видеозаписям, выложенным на принадлежащем олигарху телеканале Publika.tv, действительно шли. Однако сторговаться не удалось. И Москва сделала "ход конем": социалисты предложили пост премьера лидеру проевропейского блока ACUM Майе Санду.



Тут олигархический режим проявил себя во всей красе. Старое правительство начало готовиться к разгону нового при помощи силы, а "карманный" Конституционный суд сделал все, чтобы назначить новые парламентские выборы. Однако команде Плахотнюка хватило этой решимости всего на пару дней.



Оказалось, что "олигархическая Молдавия" никому не нужна. Новое правительство поддержали Евросоюз и Россия, а посол США во время своего визита к Плахотнюку был, похоже, так убедителен, что олигарх стремительно собрался и вместе с большинством членов своей команды покинул страну. В сложившейся ситуации Евросоюз защищал итоги демократических выборов, Россия - интересы президента Додона, но, по большому счету, это не так и важно.



Демократия - всегда продукт компромисса. Обычно - внутри общества. Ну, а в Молдавии она стала результатом компромисса не только местных политиков, но и внешних сил.



Новая "революция роз"?



Произошедшее в Кишиневе очень похоже на смену власти в Грузии в 2003 году, где для того, чтобы отстранить от власти Эдуарда Шеварднадзе, тоже потребовались совместные усилия всех "великих держав".



И, памятуя о грузинском опыте, не стоит забывать, что такие противоестественные союзы, как "проевропейско-прокремлевская" молдавская коалиция, мирно не уживаются. С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время в стране начнется новый кризис и борьба за власть.



Однако нежданное освобождение от олигархического правления - все равно позитивная новость. Любая конкуренция и даже политическое противостояние для граждан лучше, чем монополизация страны одним человеком. Ну, а тем, кто возмущается в этой истории внешним вмешательством, стоит напомнить, что суверенитет Молдавия утратила задолго до зарубежного вмешательства - это произошло тогда, когда мафия отстранила граждан от управления их собственной страной.



Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский



Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом. Руководство еще недавно правившей в стране Демократической партии во главе с олигархом Владом Плахотнюком покинуло молдавскую территорию в считанные часы, а Конституционный суд страны за пару минут отменил все свои решения, направленные против нового правительства и предполагающие проведение досрочных парламентских выборов. Теперь КС хотят распустить, а Молдавию поведет новое коалиционное правительство, сформированное пророссийскими социалистами и проевропейским блоком ACUM. Можно ли называть случившееся "переворотом", поддержанным "великими державами" или речь о победе демократии?Последние годы, если верить независимой прессе, Влад Плахотнюк фактически управлял Молдавией, владея при этом крупнейшим частным медиа-холдингом в стране, множеством компаний и возглавляя правящую Демократическую партию.Почему олигархическое правление вообще стало возможно? Как и многие постсоветские страны, Молдавию трудно назвать образцом демократии. Независимость страны началась с войны в Приднестровье, в которую активно вмешивалась Россия. В итоге государство оказалось расколото надвое: на одной стороне находились преимущественно молдавоязычная часть со столицей в Кишиневе и Гагаузская автономия, на другом берегу Днестра - в основном русскоязычная часть со столицей в Тирасполе. Этот конфликт стал определяющим для страны, которая превратилась в канат, один конец которого держала Россия, а другой - этнически близкая молдаванам Румыния и шире - Евросоюз.Перетягивание этого каната, равно как и жизнь в одном доме с никем не признанным Приднестровьем, не укрепляли страну. Неудивительно, что освобождение от олигархического правления стало возможным только тогда, когда интересы ЕС и Кремля в одной из беднейших на сегодня стран Европы неожиданно совпали.Выборы февраля 2019 года создали в Молдавии, как сказал бы Владимир Ленин, революционную ситуацию. Новый парламент оказался фактически разделен на три группы. Победу с минимальным преимуществом одержали социалисты, близкие к президенту Игорю Додону, который не скрывает своих симпатий к России. Демократическая партия Влада Плахотнюка, контролировавшего до этого молдавское правительство, стала второй группой. А между ними оказались партии, ориентировавшиеся на ЕС и не желавшие вступать в союз ни с местным олигархом, ни с прокремлевским президентом.Естественно было бы предположить, что в этой ситуации договорятся в итоге "классово близкие": Плахотнюк и Додон, а условные прозападные демократы останутся в оппозиции. И переговоры, судя по компрометирующим видеозаписям, выложенным на принадлежащем олигарху телеканале Publika.tv, действительно шли. Однако сторговаться не удалось. И Москва сделала "ход конем": социалисты предложили пост премьера лидеру проевропейского блока ACUM Майе Санду.Тут олигархический режим проявил себя во всей красе. Старое правительство начало готовиться к разгону нового при помощи силы, а "карманный" Конституционный суд сделал все, чтобы назначить новые парламентские выборы. Однако команде Плахотнюка хватило этой решимости всего на пару дней.Оказалось, что "олигархическая Молдавия" никому не нужна. Новое правительство поддержали Евросоюз и Россия, а посол США во время своего визита к Плахотнюку был, похоже, так убедителен, что олигарх стремительно собрался и вместе с большинством членов своей команды покинул страну. В сложившейся ситуации Евросоюз защищал итоги демократических выборов, Россия - интересы президента Додона, но, по большому счету, это не так и важно.Демократия - всегда продукт компромисса. Обычно - внутри общества. Ну, а в Молдавии она стала результатом компромисса не только местных политиков, но и внешних сил.Произошедшее в Кишиневе очень похоже на смену власти в Грузии в 2003 году, где для того, чтобы отстранить от власти Эдуарда Шеварднадзе, тоже потребовались совместные усилия всех "великих держав".И, памятуя о грузинском опыте, не стоит забывать, что такие противоестественные союзы, как "проевропейско-прокремлевская" молдавская коалиция, мирно не уживаются. С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время в стране начнется новый кризис и борьба за власть.Однако нежданное освобождение от олигархического правления - все равно позитивная новость. Любая конкуренция и даже политическое противостояние для граждан лучше, чем монополизация страны одним человеком. Ну, а тем, кто возмущается в этой истории внешним вмешательством, стоит напомнить, что суверенитет Молдавия утратила задолго до зарубежного вмешательства - это произошло тогда, когда мафия отстранила граждан от управления их собственной страной. dw.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, парламент, коалиция, Молдова — статья прочитана 118 раз Комментарии