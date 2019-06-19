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Упрощена выдача литовских виз зарубежным стартаперам



Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям, которые учреждают в стране предприятия-стартапы, сообщило Министерство экономики и инноваций.

Сроки принятия решений о выдаче виз таким иностранцам сократится с 30 до 15 календарных дней, а стартаперам, приглашенным в фонды рисков и частного капитала – с 30 до 5 дней.

Департамент миграции (ДМ) после оценки документов агентства по поощрению экспорта Versli Lietuva (Деловая Литва) будет принимать окончательные решения о предоставлении временных видов на жительство в Литве.

Действующая с 2017 года программа Startup Visa позволяет иностранцам быстрее и проще пройти все миграционные процедуры в связи с выдаваемыми ДМ видами на жительство. Цель этой программы – привлечь создателей стартапов и их инвестиции в Литву и упростить процедуры их переезда.

В этом году в рамках программы Startup Visa поступила 101 заявка, из которых 31 утверждена. Согласно данным базы данных стартапов, в Литве действует 612 стартапов.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: визы, стартапы
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 июня, 12:30

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