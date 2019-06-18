Второго раунда Судуве в квалификации Лиги чемпионов не видать? 🔊 Воспроизвести Фото: www.uefa.com







В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Жребий дважды обидел литовского чемпиона, выбрав ему в соперники знаменитую в прошлом "Црвену Звезду".



Пусть её еврокубковые достижения и в далёком прошлом, но и в нынешнем настоящем сербский клуб не раз напоминал о себе весьма болезненно для соперников.



"Црвена Звезда" - клуб совершенно иного уровня, чем "Судува", что делает шансы литовской команды, мягко говоря, призрачными.



И вместе с тем сербская "Звезда" не настолько хороша, чтобы на ней можно было бы заработать так, как можно было бы заработать на продаже телевизионных прав на матч с каким-нибудь английским или испанским грандом. Плюс подзаработать на изрядном количестве проданных билетов приезжим фанатам. В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Жребий дважды обидел литовского чемпиона, выбрав ему в соперники знаменитую в прошлом "Црвену Звезду".Пусть её еврокубковые достижения и в далёком прошлом, но и в нынешнем настоящем сербский клуб не раз напоминал о себе весьма болезненно для соперников."Црвена Звезда" - клуб совершенно иного уровня, чем "Судува", что делает шансы литовской команды, мягко говоря, призрачными.И вместе с тем сербская "Звезда" не настолько хороша, чтобы на ней можно было бы заработать так, как можно было бы заработать на продаже телевизионных прав на матч с каким-нибудь английским или испанским грандом. Плюс подзаработать на изрядном количестве проданных билетов приезжим фанатам. Впрочем, стадион в Мариямполе будет забит в любом случае.



Итоги жеребьёвки:



"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония);



"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия);



"Арарат-Армения" (Армения) - АИК (Швеция);



"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Румыния);



"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия);



"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина);



"Шериф" (Молдавия) - "Сабуртало" (Грузия);



"Дюделанж" (Люксенбург) - "Валлетта" (Мальта);



"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан);



"Слован" (Братислава, Словакия) - "Сутьеска" (Черногория);



"ТНС" (Уэльс) - Победитель предварительного раунда;



"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия);



"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения);



"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия);



ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова);



БАТЭ (Белоруссия) - "Пяст" (Польша). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, жеребьевка — статья прочитана 84 раза Комментарии