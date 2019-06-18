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Второго раунда Судуве в квалификации Лиги чемпионов не видать?

Фото: www.uefa.com




В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Жребий дважды обидел литовского чемпиона, выбрав ему в соперники знаменитую в прошлом "Црвену Звезду".

Пусть её еврокубковые достижения и в далёком прошлом, но и в нынешнем настоящем сербский клуб не раз напоминал о себе весьма болезненно для соперников.

"Црвена Звезда" - клуб совершенно иного уровня, чем "Судува", что делает шансы литовской команды, мягко говоря, призрачными.

И вместе с тем сербская "Звезда" не настолько хороша, чтобы на ней можно было бы заработать так, как можно было бы заработать на продаже телевизионных прав на матч с каким-нибудь английским или испанским грандом. Плюс подзаработать на изрядном количестве проданных билетов приезжим фанатам.
Впрочем, стадион в Мариямполе будет забит в любом случае.

Итоги жеребьёвки:

"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония);

"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия);

"Арарат-Армения" (Армения) - АИК (Швеция);

"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Румыния);

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия);

"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина);

"Шериф" (Молдавия) - "Сабуртало" (Грузия);

"Дюделанж" (Люксенбург) - "Валлетта" (Мальта);

"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан);

"Слован" (Братислава, Словакия) - "Сутьеска" (Черногория);

"ТНС" (Уэльс) - Победитель предварительного раунда;

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия);

"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения);

"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия);

ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова);

БАТЭ (Белоруссия) - "Пяст" (Польша).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, жеребьевка
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добавлена сегодня, 18 июня, 21:00

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