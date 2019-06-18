Жребий не пожалел литовских участников Лиги Европы 🔊 Воспроизвести







В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Жребий не пощадил вице-чемпиона Литвы: ему предстоит сразиться с крепким венгерским "Гонведом".



Не был он благосклонен и к каунасскому "Жальгирису", определив ему в соперники опытного еврокубкового бойца. Да, "Аполлон", да, Кипр! Но этот "Аполлон" обыгрывал и клубы более известные, чем клуб из Каунаса, в последний момент заменивший выбывшего из турнира "Стумбраса" из того же Каунаса, о чём уже писал "Обзор".



Чуть больше, похоже, повезло вильнюсским "рыцарям".



Полностью пары выглядят следующим образом:



"Мальме" (Швеция) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия)/"Рунавик" (Фареры),



"Ордабасы" (Казахстан) - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия), Не был он благосклонен и к каунасскому "Жальгирису", определив ему в соперники опытного еврокубкового бойца. Да, "Аполлон", да, Кипр! Но этот "Аполлон" обыгрывал и клубы более известные, чем клуб из Каунаса, в последний момент заменивший выбывшего из турнира "Стумбраса" из того же Каунаса, о чём уже писал "Обзор".Чуть больше, похоже, повезло вильнюсским "рыцарям"."Мальме" (Швеция) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия)/"Рунавик" (Фареры),"Ордабасы" (Казахстан) - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Мура" (Словения),



"Крусэйдерс" (Северная Ирландия) - "Б-36" (Фареры),



"Левски" (Болгария) - "Ружомберок" (Словакия),



"Олимпия" (Словения) - "Рига" (Латвия),



"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Ла Фьорита" (Сан-Марино)/"Энгордани" (Андорра),



"Коннас Куэй Номадс" (Уэльс) - "Килмарнок" (Шотландия),



"Санта-Хулия" (Андорра)/"Европа" (Гибралтар) - "Легия" (Польша),



"Дебрецен" (Венгрия) - "Кукеши" (Албания),



"Интер" Турку (Финляндия) - "Бреннбю" (Босния и Герцеговина),



"Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва),



"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Кайрат" (Казахстан),



"Витебск" (Белоруссия) - "КуПС" (Финляндия),



ЦСКА (Болгария) - "Титоград" (Черногория),



"Чурарички" (Сербия) - "Бананц" (Армения),



"Мёльде" (Норвегия) - "Рейкьявик" (Исландия),



"Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Македония),



"Алашкерт" (Армения) - "Македония" (Македония),



"Краковица" (Польша) - "Дунайска Стреда" (Словакия),



"Брейдаблик" (Исландия) - "Вадуц" (Лихтенштейн),



"Гзира" (Мальта) - "Хайдук" (Хорватия),



"Женисс" (Люксембург) - "Тобол" (Казахстан),



"Приштина" (Косово)/"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Рейнджерс" (Шотландия),



"Зета" (Черногория) - "Фехервар" (Венгрия),



"Кауно Жальгирис" (Литва) - "Аполлон" (Кипр),



"Ритеряй" (Литва) - "Клаксвик" (Фареры)/"Тре Фьори" (Сан-Марино),



"Будучност" (Черногория) - "Нарва" (Эстония),



"Динамо" (Минск, Белоруссия) - "Лиепая" (Латвия),



"Сабаил" (Азербайджан) - "Университатя" (Крайова, Румыния)



"Норчепинг" (Швеция) - "Сент-Патрикс" (Ирландия),



"Пюник" (Армения) - "Шкупи" (Македония),



"Абердин" (Шотландия) - "РоПС" (Финляндия),



АЕК Ларнака (Кипр) - "Петрокуб" (Македония). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига Европы, жеребьевка — статья прочитана 109 раз Комментарии