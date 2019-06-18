Жребий не пожалел литовских участников Лиги Европы

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Жребий не пощадил вице-чемпиона Литвы: ему предстоит сразиться с крепким венгерским "Гонведом".
Не был он благосклонен и к каунасскому "Жальгирису", определив ему в соперники опытного еврокубкового бойца. Да, "Аполлон", да, Кипр! Но этот "Аполлон" обыгрывал и клубы более известные, чем клуб из Каунаса, в последний момент заменивший выбывшего из турнира "Стумбраса" из того же Каунаса, о чём уже писал "Обзор".
Чуть больше, похоже, повезло вильнюсским "рыцарям".
Полностью пары выглядят следующим образом:
"Мальме" (Швеция) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия)/"Рунавик" (Фареры),
"Ордабасы" (Казахстан) - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия),
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Мура" (Словения),
"Крусэйдерс" (Северная Ирландия) - "Б-36" (Фареры),
"Левски" (Болгария) - "Ружомберок" (Словакия),
"Олимпия" (Словения) - "Рига" (Латвия),
"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Ла Фьорита" (Сан-Марино)/"Энгордани" (Андорра),
"Коннас Куэй Номадс" (Уэльс) - "Килмарнок" (Шотландия),
"Санта-Хулия" (Андорра)/"Европа" (Гибралтар) - "Легия" (Польша),
"Дебрецен" (Венгрия) - "Кукеши" (Албания),
"Интер" Турку (Финляндия) - "Бреннбю" (Босния и Герцеговина),
"Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва),
"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Кайрат" (Казахстан),
"Витебск" (Белоруссия) - "КуПС" (Финляндия),
ЦСКА (Болгария) - "Титоград" (Черногория),
"Чурарички" (Сербия) - "Бананц" (Армения),
"Мёльде" (Норвегия) - "Рейкьявик" (Исландия),
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Македония),
"Алашкерт" (Армения) - "Македония" (Македония),
"Краковица" (Польша) - "Дунайска Стреда" (Словакия),
"Брейдаблик" (Исландия) - "Вадуц" (Лихтенштейн),
"Гзира" (Мальта) - "Хайдук" (Хорватия),
"Женисс" (Люксембург) - "Тобол" (Казахстан),
"Приштина" (Косово)/"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Рейнджерс" (Шотландия),
"Зета" (Черногория) - "Фехервар" (Венгрия),
"Кауно Жальгирис" (Литва) - "Аполлон" (Кипр),
"Ритеряй" (Литва) - "Клаксвик" (Фареры)/"Тре Фьори" (Сан-Марино),
"Будучност" (Черногория) - "Нарва" (Эстония),
"Динамо" (Минск, Белоруссия) - "Лиепая" (Латвия),
"Сабаил" (Азербайджан) - "Университатя" (Крайова, Румыния)
"Норчепинг" (Швеция) - "Сент-Патрикс" (Ирландия),
"Пюник" (Армения) - "Шкупи" (Македония),
"Абердин" (Шотландия) - "РоПС" (Финляндия),
АЕК Ларнака (Кипр) - "Петрокуб" (Македония).
"Крусэйдерс" (Северная Ирландия) - "Б-36" (Фареры),
"Левски" (Болгария) - "Ружомберок" (Словакия),
"Олимпия" (Словения) - "Рига" (Латвия),
"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Ла Фьорита" (Сан-Марино)/"Энгордани" (Андорра),
"Коннас Куэй Номадс" (Уэльс) - "Килмарнок" (Шотландия),
"Санта-Хулия" (Андорра)/"Европа" (Гибралтар) - "Легия" (Польша),
"Дебрецен" (Венгрия) - "Кукеши" (Албания),
"Интер" Турку (Финляндия) - "Бреннбю" (Босния и Герцеговина),
"Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва),
"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Кайрат" (Казахстан),
"Витебск" (Белоруссия) - "КуПС" (Финляндия),
ЦСКА (Болгария) - "Титоград" (Черногория),
"Чурарички" (Сербия) - "Бананц" (Армения),
"Мёльде" (Норвегия) - "Рейкьявик" (Исландия),
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Македония),
"Алашкерт" (Армения) - "Македония" (Македония),
"Краковица" (Польша) - "Дунайска Стреда" (Словакия),
"Брейдаблик" (Исландия) - "Вадуц" (Лихтенштейн),
"Гзира" (Мальта) - "Хайдук" (Хорватия),
"Женисс" (Люксембург) - "Тобол" (Казахстан),
"Приштина" (Косово)/"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Рейнджерс" (Шотландия),
"Зета" (Черногория) - "Фехервар" (Венгрия),
"Кауно Жальгирис" (Литва) - "Аполлон" (Кипр),
"Ритеряй" (Литва) - "Клаксвик" (Фареры)/"Тре Фьори" (Сан-Марино),
"Будучност" (Черногория) - "Нарва" (Эстония),
"Динамо" (Минск, Белоруссия) - "Лиепая" (Латвия),
"Сабаил" (Азербайджан) - "Университатя" (Крайова, Румыния)
"Норчепинг" (Швеция) - "Сент-Патрикс" (Ирландия),
"Пюник" (Армения) - "Шкупи" (Македония),
"Абердин" (Шотландия) - "РоПС" (Финляндия),
АЕК Ларнака (Кипр) - "Петрокуб" (Македония).