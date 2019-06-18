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Жребий не пожалел литовских участников Лиги Европы





В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Жребий не пощадил вице-чемпиона Литвы: ему предстоит сразиться с крепким венгерским "Гонведом".

Не был он благосклонен и к каунасскому "Жальгирису", определив ему в соперники опытного еврокубкового бойца. Да, "Аполлон", да, Кипр! Но этот "Аполлон" обыгрывал и клубы более известные, чем клуб из Каунаса, в последний момент заменивший выбывшего из турнира "Стумбраса" из того же Каунаса, о чём уже писал "Обзор".

Чуть больше, похоже, повезло вильнюсским "рыцарям".

Полностью пары выглядят следующим образом:

"Мальме" (Швеция) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия)/"Рунавик" (Фареры),

"Ордабасы" (Казахстан) - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия),
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Мура" (Словения),

"Крусэйдерс" (Северная Ирландия) - "Б-36" (Фареры),

"Левски" (Болгария) - "Ружомберок" (Словакия),

"Олимпия" (Словения) - "Рига" (Латвия),

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Ла Фьорита" (Сан-Марино)/"Энгордани" (Андорра),

"Коннас Куэй Номадс" (Уэльс) - "Килмарнок" (Шотландия),

"Санта-Хулия" (Андорра)/"Европа" (Гибралтар) - "Легия" (Польша),

"Дебрецен" (Венгрия) - "Кукеши" (Албания),

"Интер" Турку (Финляндия) - "Бреннбю" (Босния и Герцеговина),

"Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва),

"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Кайрат" (Казахстан),

"Витебск" (Белоруссия) - "КуПС" (Финляндия),

ЦСКА (Болгария) - "Титоград" (Черногория),

"Чурарички" (Сербия) - "Бананц" (Армения),

"Мёльде" (Норвегия) - "Рейкьявик" (Исландия),

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Македония),

"Алашкерт" (Армения) - "Македония" (Македония),

"Краковица" (Польша) - "Дунайска Стреда" (Словакия),

"Брейдаблик" (Исландия) - "Вадуц" (Лихтенштейн),

"Гзира" (Мальта) - "Хайдук" (Хорватия),

"Женисс" (Люксембург) - "Тобол" (Казахстан),

"Приштина" (Косово)/"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Рейнджерс" (Шотландия),

"Зета" (Черногория) - "Фехервар" (Венгрия),

"Кауно Жальгирис" (Литва) - "Аполлон" (Кипр),

"Ритеряй" (Литва) - "Клаксвик" (Фареры)/"Тре Фьори" (Сан-Марино),

"Будучност" (Черногория) - "Нарва" (Эстония),

"Динамо" (Минск, Белоруссия) - "Лиепая" (Латвия),

"Сабаил" (Азербайджан) - "Университатя" (Крайова, Румыния)

"Норчепинг" (Швеция) - "Сент-Патрикс" (Ирландия),

"Пюник" (Армения) - "Шкупи" (Македония),

"Абердин" (Шотландия) - "РоПС" (Финляндия),

АЕК Ларнака (Кипр) - "Петрокуб" (Македония).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига Европы, жеребьевка
статья прочитана 109 раз
добавлена сегодня, 18 июня, 20:30

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