Звуку нужно пространство

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Литовский государственный симфонический оркестр на этой неделе информировал, что и в следующем сезоне концерты оркестра и далее будут проходить в здании Дворца конгрессов.
Слушатели, которые приобрели билеты на концерты во Дворце правителей и в Литовском центре выставок и конгрессов «Litexpo», могут не беспокоиться – приобретённые билеты будут действительны, а их места перенесены в зал Дворца конгрессов исходя из соответствующей категории цен.
Руководитель оркестра Стасис Пранцекаускас так пояснил причину такого решения:
- Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что основной целью реконструкции Вильнюсского Дворца конгрессов является достижение высококачественной акустики, адаптированной для концертов симфонической музыки. В Литве подобной реконструкции ранее не проводилось, и нет нового здания, реконструкцию которого обусловили бы высокие требования к акустике.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Литовский государственный симфонический оркестр
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