Звуку нужно пространство

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Литовский государственный симфонический оркестр на этой неделе информировал, что и в следующем сезоне концерты оркестра и далее будут проходить в здании Дворца конгрессов.



Слушатели, которые приобрели билеты на концерты во Дворце правителей и в Литовском центре выставок и конгрессов «Litexpo», могут не беспокоиться – приобретённые билеты будут действительны, а их места перенесены в зал Дворца конгрессов исходя из соответствующей категории цен.



Руководитель оркестра Стасис Пранцекаускас так пояснил причину такого решения:



- Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что основной целью реконструкции Вильнюсского Дворца конгрессов является достижение высококачественной акустики, адаптированной для концертов симфонической музыки. В Литве подобной реконструкции ранее не проводилось, и нет нового здания, реконструкцию которого обусловили бы высокие требования к акустике. Слушатели, которые приобрели билеты на концерты во Дворце правителей и в Литовском центре выставок и конгрессов «Litexpo», могут не беспокоиться – приобретённые билеты будут действительны, а их места перенесены в зал Дворца конгрессов исходя из соответствующей категории цен.Руководитель оркестра Стасис Пранцекаускас так пояснил причину такого решения:- Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что основной целью реконструкции Вильнюсского Дворца конгрессов является достижение высококачественной акустики, адаптированной для концертов симфонической музыки. В Литве подобной реконструкции ранее не проводилось, и нет нового здания, реконструкцию которого обусловили бы высокие требования к акустике. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Литовский государственный симфонический оркестр — статья прочитана 88 раз Комментарии