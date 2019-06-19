«Vilniaus festivalis»-2019 завершится «Ожиданием» 🔊 Воспроизвести Эйвинд Гуллберг Йенсен (Норвегия)







23-й Вильнюсский фестиваль заканчивает свою работу 21 июня грандиозным театрализованным представлением «Ожидание. История Пера Гюнта глазами Сольвейг» («Laukimas») в Русском драматическом театре Литвы.



Это новое прочтение истории героя пьесы Г.Ибсена «Пер Гюнт», реализованное испанским режиссёром и автором идеи Каликсто Бейто и автором либретто норвежским писателем Карлом Ове Кнаусгардом. На первый план в этой монументальной композиции выходит героиня пьесы Г.Ибсена Сольвейг, глазами которой мы видим эту историю.



По словам автора либретто, верная, любящая женщина, преодолевая одиночество, кажется, целую вечность терпеливо ждёт своего мужчину, пока он активно странствует по свету, но именно она является тем человеком, который живёт только ради других, а Пер Гюнт - только принимает то, что она даёт. «Что на самом деле значит дать? Что означает ожидание? Как это изменяет нашу жизнь? Именно эти вопросы вдохновили меня написать историю о женщинах трёх поколений (?о трёх поколениях женщин?)», - признаётся он. Это новое прочтение истории героя пьесы Г.Ибсена «Пер Гюнт», реализованное испанским режиссёром и автором идеи Каликсто Бейто и автором либретто норвежским писателем Карлом Ове Кнаусгардом. На первый план в этой монументальной композиции выходит героиня пьесы Г.Ибсена Сольвейг, глазами которой мы видим эту историю.По словам автора либретто, верная, любящая женщина, преодолевая одиночество, кажется, целую вечность терпеливо ждёт своего мужчину, пока он активно странствует по свету, но именно она является тем человеком, который живёт только ради других, а Пер Гюнт - только принимает то, что она даёт. «Что на самом деле значит дать? Что означает ожидание? Как это изменяет нашу жизнь? Именно эти вопросы вдохновили меня написать историю о женщинах трёх поколений (?о трёх поколениях женщин?)», - признаётся он. Добавим, что композиция сопровождается, как и пьеса Г.Ибсена, бессмертной музыкой Эдварда Грига в исполнении Литовского национального симфонического оркестра, хора «Vilnius» и замечательных солистов Мари Эриксмоэн (сопрано, Норвегия) и Стейна Скьерволда (баритон, Норвегия, Литва). Автор видеопроекций - Сара Дерендингер Швейцария). За дирижёрским пультом – маэстро Эйвинд Гуллберг Йенсен (Норвегия).



Подробная информация о фестивале: www.vilniusfestival.lt Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Vilniaus festivalis»-2019 — статья прочитана 121 раз Комментарии