Эмоциональное благополучие ребенка в группе во взаимодействии со сверстниками 🔊 Воспроизвести Социально-эмоциональное воспитание дошкольников











«Давайте не забывать, что маленькие эмоции - это великие командиры нашей жизни, и мы подчиняемся им, даже не осознавая этого».



Винцент Ван Гог



Ребёнок с рождения испытывает эмоции. По мере того, как ребёнок растёт, его эмоциональный мир становится богаче и разнообразнее. В детском возрасте зарождаются и наиболее интенсивно развиваются межличностные отношения: дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Все эти отношения несут массу разнообразных эмоций.



Только на основе эмоционального опыта у детей развивается способность понимать и учитывать не только свои чувства и желания, но и чувства других, способность к формированию адекватной реакции на различные жизненные ситуации, развиваются навыки эмоциональной саморегуляции. А это, в свою очередь, позволяет сформировать понимание собственного «Я», оказывает помощь в формировании адекватной самооценки Ребёнок с рождения испытывает эмоции. По мере того, как ребёнок растёт, его эмоциональный мир становится богаче и разнообразнее. В детском возрасте зарождаются и наиболее интенсивно развиваются межличностные отношения: дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Все эти отношения несут массу разнообразных эмоций.Только на основе эмоционального опыта у детей развивается способность понимать и учитывать не только свои чувства и желания, но и чувства других, способность к формированию адекватной реакции на различные жизненные ситуации, развиваются навыки эмоциональной саморегуляции. А это, в свою очередь, позволяет сформировать понимание собственного «Я», оказывает помощь в формировании адекватной самооценки



Проблемы современных детей связаны с тем, что с рождения на них обрушивается лавина информации. Это развивающие электронные игрушки, телевизоры, планшеты, компьютеры. От переизбытка информации дети не в состоянии концентрироваться, становятся рассредоточенными и гиперактивными.



В отличие от интеллектуального развития, развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание. Дети меньше общаются с родителями и сверстниками, а больше замыкаются на телевизионных и компьютерных играх. Они стали менее отзывчивы к чувствам других, не умеют общаться, находить обоюдно выгодные решения проблем, и часто в их поведении присутствует агрессивность. Эти нарушения мешают нормальному психическому, умственному, физическому, эмоциональному развитию ребенка. Таким образом, проблема развития эмоциональной сферы дошкольников является актуальной.



Эмоциональное благополучие включает в себя: эмоции, чувства ребёнка, осознание своего собственного «Я» и своего места среди сверстников и зависит от окружающих ребенка взрослых (родителей и близких, воспитателей) от их отношений и реакций на его поведение.



Для формирования благоприятного микроклимата в группе, из опыта работы в подготовительной группе «Капельки» яслей-сада «Prie pasakų parko» и улучшения взаимоотношений в детском коллективе мы стараемся создавать определённые условия, такие как:



- Заходя в группу, каждый ребёнок открывает свою «капельку» с фотографией, показывая всем детям, что он пришёл в садик, а также смотрит, кто уже в группе и какой он по счёту. Уходя домой, «капельку» закрывает. Если ребёнок забывает закрыть, то родители напоминают и вместе с ребёнком закрывают её. Открывая свою фотографию, ребёнок начинает чувствовать членом группы «Капельки».







- Дети могут приносить свою любимую игрушку.



- Отмечаем дни рождения детей, рисуем поздравительные открытки.



- В группе вместе с нами «живёт» мягкая игрушка «Капелька», которую изготовила бабушка одного ребёнка. Она помогает детям лучше узнать друг друга, раскрыть себя и адаптироваться в коллективе.



«Капелька» каждые выходные ходит к детям в гости. Ребята показывают ей свою комнату, игрушки, ходят с ней гулять. В понедельник дети рассказывают и показывают фотографии друзьям, что «Капелька» делала у них в семье.



- После тематических бесед «Как дружить?», «Научись прощать», «Играем вместе» ребята нарисовали альбом с правилами поведения в группе.



- Играем в игры «Эмоции», «Угадай эмоцию», «Сердитый котёнок», «Добрые слова» и т.д.



- Поём и танцуем, делаем разминки, используя интерактивную доску.



- Читаем сказки, обыгрываем их.



- Экспериментируем.



- Ходим на экскурсии.



- Используем интерактивный пол. Это хорошее средство для поощрений, командной работы, весёлой игры и занимательных интерактивных упражнений. Он помогает детям раскрепоститься и снять напряжение.



- Используем сенсорную комнату. Спокойная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием эффектов сенсорной комнаты способствуют созданию у детей ощущения защищенности, спокойствия и уверенности в себе, положительных эмоций, особенно формированию у них новых понятий и качеств, основанных на доброжелательности. Они учатся общаться, делиться впечатлениями.



Эмоциональное благополучие для ребёнка всё равно, что для ростка тепло, свет, влага, удобрение, почва и т. д.



Чтобы нормально расти, ребёнку нужна любовь, уверенность в своих силах, в своей значимости и ценности для нас, взрослых!



«Все мы родом из детства», - сказал Антуан де Сент-Экзюпери.



Наталия САБАЙТЕНЕ,



старший воспитатель яслей-сада «Prie pasakų parko»,



Вильнюс Oпыт первых отношений со сверстниками является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребёнка и во многом определяет характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом.Проблемы современных детей связаны с тем, что с рождения на них обрушивается лавина информации. Это развивающие электронные игрушки, телевизоры, планшеты, компьютеры. От переизбытка информации дети не в состоянии концентрироваться, становятся рассредоточенными и гиперактивными.В отличие от интеллектуального развития, развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание. Дети меньше общаются с родителями и сверстниками, а больше замыкаются на телевизионных и компьютерных играх. Они стали менее отзывчивы к чувствам других, не умеют общаться, находить обоюдно выгодные решения проблем, и часто в их поведении присутствует агрессивность. Эти нарушения мешают нормальному психическому, умственному, физическому, эмоциональному развитию ребенка. Таким образом, проблема развития эмоциональной сферы дошкольников является актуальной.Эмоциональное благополучие включает в себя: эмоции, чувства ребёнка, осознание своего собственного «Я» и своего места среди сверстников и зависит от окружающих ребенка взрослых (родителей и близких, воспитателей) от их отношений и реакций на его поведение.Для формирования благоприятного микроклимата в группе, из опыта работы в подготовительной группе «Капельки» яслей-сада «Prie pasakų parko» и улучшения взаимоотношений в детском коллективе мы стараемся создавать определённые условия, такие как:- Заходя в группу, каждый ребёнок открывает свою «капельку» с фотографией, показывая всем детям, что он пришёл в садик, а также смотрит, кто уже в группе и какой он по счёту. Уходя домой, «капельку» закрывает. Если ребёнок забывает закрыть, то родители напоминают и вместе с ребёнком закрывают её. Открывая свою фотографию, ребёнок начинает чувствовать членом группы «Капельки».- Каждое утро в кругу мы вместе говорим приветствие «Друзья», используем различные сюрпризные моменты, «Комплименты», подвижные и дидактические игры, «Угадай, кто позвал?», «Угадай, кто ушёл?».- Дети могут приносить свою любимую игрушку.- Отмечаем дни рождения детей, рисуем поздравительные открытки.- В группе вместе с нами «живёт» мягкая игрушка «Капелька», которую изготовила бабушка одного ребёнка. Она помогает детям лучше узнать друг друга, раскрыть себя и адаптироваться в коллективе.«Капелька» каждые выходные ходит к детям в гости. Ребята показывают ей свою комнату, игрушки, ходят с ней гулять. В понедельник дети рассказывают и показывают фотографии друзьям, что «Капелька» делала у них в семье.- После тематических бесед «Как дружить?», «Научись прощать», «Играем вместе» ребята нарисовали альбом с правилами поведения в группе.- Играем в игры «Эмоции», «Угадай эмоцию», «Сердитый котёнок», «Добрые слова» и т.д.- Поём и танцуем, делаем разминки, используя интерактивную доску.- Читаем сказки, обыгрываем их.- Экспериментируем.- Ходим на экскурсии.- Используем интерактивный пол. Это хорошее средство для поощрений, командной работы, весёлой игры и занимательных интерактивных упражнений. Он помогает детям раскрепоститься и снять напряжение.- Используем сенсорную комнату. Спокойная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием эффектов сенсорной комнаты способствуют созданию у детей ощущения защищенности, спокойствия и уверенности в себе, положительных эмоций, особенно формированию у них новых понятий и качеств, основанных на доброжелательности. Они учатся общаться, делиться впечатлениями.Эмоциональное благополучие для ребёнка всё равно, что для ростка тепло, свет, влага, удобрение, почва и т. д.Чтобы нормально расти, ребёнку нужна любовь, уверенность в своих силах, в своей значимости и ценности для нас, взрослых!«Все мы родом из детства», - сказал Антуан де Сент-Экзюпери. специально для «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: ясли-сад, «Prie pasakų parko» — статья прочитана 94 раза Комментарии