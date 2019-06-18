Эмоциональное благополучие ребенка в группе во взаимодействии со сверстниками

Социально-эмоциональное воспитание дошкольников
«Давайте не забывать, что маленькие эмоции - это великие командиры нашей жизни, и мы подчиняемся им, даже не осознавая этого».
Винцент Ван Гог
Винцент Ван Гог
Ребёнок с рождения испытывает эмоции. По мере того, как ребёнок растёт, его эмоциональный мир становится богаче и разнообразнее. В детском возрасте зарождаются и наиболее интенсивно развиваются межличностные отношения: дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Все эти отношения несут массу разнообразных эмоций.
Только на основе эмоционального опыта у детей развивается способность понимать и учитывать не только свои чувства и желания, но и чувства других, способность к формированию адекватной реакции на различные жизненные ситуации, развиваются навыки эмоциональной саморегуляции. А это, в свою очередь, позволяет сформировать понимание собственного «Я», оказывает помощь в формировании адекватной самооценки
Oпыт первых отношений со сверстниками является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребёнка и во многом определяет характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом.
Проблемы современных детей связаны с тем, что с рождения на них обрушивается лавина информации. Это развивающие электронные игрушки, телевизоры, планшеты, компьютеры. От переизбытка информации дети не в состоянии концентрироваться, становятся рассредоточенными и гиперактивными.
В отличие от интеллектуального развития, развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание. Дети меньше общаются с родителями и сверстниками, а больше замыкаются на телевизионных и компьютерных играх. Они стали менее отзывчивы к чувствам других, не умеют общаться, находить обоюдно выгодные решения проблем, и часто в их поведении присутствует агрессивность. Эти нарушения мешают нормальному психическому, умственному, физическому, эмоциональному развитию ребенка. Таким образом, проблема развития эмоциональной сферы дошкольников является актуальной.
Эмоциональное благополучие включает в себя: эмоции, чувства ребёнка, осознание своего собственного «Я» и своего места среди сверстников и зависит от окружающих ребенка взрослых (родителей и близких, воспитателей) от их отношений и реакций на его поведение.
Для формирования благоприятного микроклимата в группе, из опыта работы в подготовительной группе «Капельки» яслей-сада «Prie pasakų parko» и улучшения взаимоотношений в детском коллективе мы стараемся создавать определённые условия, такие как:
- Заходя в группу, каждый ребёнок открывает свою «капельку» с фотографией, показывая всем детям, что он пришёл в садик, а также смотрит, кто уже в группе и какой он по счёту. Уходя домой, «капельку» закрывает. Если ребёнок забывает закрыть, то родители напоминают и вместе с ребёнком закрывают её. Открывая свою фотографию, ребёнок начинает чувствовать членом группы «Капельки».
- Дети могут приносить свою любимую игрушку.
- Отмечаем дни рождения детей, рисуем поздравительные открытки.
- В группе вместе с нами «живёт» мягкая игрушка «Капелька», которую изготовила бабушка одного ребёнка. Она помогает детям лучше узнать друг друга, раскрыть себя и адаптироваться в коллективе.
«Капелька» каждые выходные ходит к детям в гости. Ребята показывают ей свою комнату, игрушки, ходят с ней гулять. В понедельник дети рассказывают и показывают фотографии друзьям, что «Капелька» делала у них в семье.
- После тематических бесед «Как дружить?», «Научись прощать», «Играем вместе» ребята нарисовали альбом с правилами поведения в группе.
- Играем в игры «Эмоции», «Угадай эмоцию», «Сердитый котёнок», «Добрые слова» и т.д.
- Поём и танцуем, делаем разминки, используя интерактивную доску.
- Читаем сказки, обыгрываем их.
- Экспериментируем.
- Ходим на экскурсии.
- Используем интерактивный пол. Это хорошее средство для поощрений, командной работы, весёлой игры и занимательных интерактивных упражнений. Он помогает детям раскрепоститься и снять напряжение.
- Используем сенсорную комнату. Спокойная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием эффектов сенсорной комнаты способствуют созданию у детей ощущения защищенности, спокойствия и уверенности в себе, положительных эмоций, особенно формированию у них новых понятий и качеств, основанных на доброжелательности. Они учатся общаться, делиться впечатлениями.
Эмоциональное благополучие для ребёнка всё равно, что для ростка тепло, свет, влага, удобрение, почва и т. д.
Чтобы нормально расти, ребёнку нужна любовь, уверенность в своих силах, в своей значимости и ценности для нас, взрослых!
«Все мы родом из детства», - сказал Антуан де Сент-Экзюпери.
Наталия САБАЙТЕНЕ,
старший воспитатель яслей-сада «Prie pasakų parko»,
Вильнюс
Проблемы современных детей связаны с тем, что с рождения на них обрушивается лавина информации. Это развивающие электронные игрушки, телевизоры, планшеты, компьютеры. От переизбытка информации дети не в состоянии концентрироваться, становятся рассредоточенными и гиперактивными.
В отличие от интеллектуального развития, развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание. Дети меньше общаются с родителями и сверстниками, а больше замыкаются на телевизионных и компьютерных играх. Они стали менее отзывчивы к чувствам других, не умеют общаться, находить обоюдно выгодные решения проблем, и часто в их поведении присутствует агрессивность. Эти нарушения мешают нормальному психическому, умственному, физическому, эмоциональному развитию ребенка. Таким образом, проблема развития эмоциональной сферы дошкольников является актуальной.
Эмоциональное благополучие включает в себя: эмоции, чувства ребёнка, осознание своего собственного «Я» и своего места среди сверстников и зависит от окружающих ребенка взрослых (родителей и близких, воспитателей) от их отношений и реакций на его поведение.
Для формирования благоприятного микроклимата в группе, из опыта работы в подготовительной группе «Капельки» яслей-сада «Prie pasakų parko» и улучшения взаимоотношений в детском коллективе мы стараемся создавать определённые условия, такие как:
- Заходя в группу, каждый ребёнок открывает свою «капельку» с фотографией, показывая всем детям, что он пришёл в садик, а также смотрит, кто уже в группе и какой он по счёту. Уходя домой, «капельку» закрывает. Если ребёнок забывает закрыть, то родители напоминают и вместе с ребёнком закрывают её. Открывая свою фотографию, ребёнок начинает чувствовать членом группы «Капельки».
- Дети могут приносить свою любимую игрушку.
- Отмечаем дни рождения детей, рисуем поздравительные открытки.
- В группе вместе с нами «живёт» мягкая игрушка «Капелька», которую изготовила бабушка одного ребёнка. Она помогает детям лучше узнать друг друга, раскрыть себя и адаптироваться в коллективе.
«Капелька» каждые выходные ходит к детям в гости. Ребята показывают ей свою комнату, игрушки, ходят с ней гулять. В понедельник дети рассказывают и показывают фотографии друзьям, что «Капелька» делала у них в семье.
- После тематических бесед «Как дружить?», «Научись прощать», «Играем вместе» ребята нарисовали альбом с правилами поведения в группе.
- Играем в игры «Эмоции», «Угадай эмоцию», «Сердитый котёнок», «Добрые слова» и т.д.
- Поём и танцуем, делаем разминки, используя интерактивную доску.
- Читаем сказки, обыгрываем их.
- Экспериментируем.
- Ходим на экскурсии.
- Используем интерактивный пол. Это хорошее средство для поощрений, командной работы, весёлой игры и занимательных интерактивных упражнений. Он помогает детям раскрепоститься и снять напряжение.
- Используем сенсорную комнату. Спокойная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием эффектов сенсорной комнаты способствуют созданию у детей ощущения защищенности, спокойствия и уверенности в себе, положительных эмоций, особенно формированию у них новых понятий и качеств, основанных на доброжелательности. Они учатся общаться, делиться впечатлениями.
Эмоциональное благополучие для ребёнка всё равно, что для ростка тепло, свет, влага, удобрение, почва и т. д.
Чтобы нормально расти, ребёнку нужна любовь, уверенность в своих силах, в своей значимости и ценности для нас, взрослых!
«Все мы родом из детства», - сказал Антуан де Сент-Экзюпери.
Наталия САБАЙТЕНЕ,
старший воспитатель яслей-сада «Prie pasakų parko»,
Вильнюс