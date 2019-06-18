Миллионеры в сейме Литвы – Р. Карбаускис, К. Главяцкас, Г. Ландсбергис и К. Старкявичюс 🔊 Воспроизвести



В литовском сейме работают четыре миллионера: лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис, либерал Кястутис Главяцкас и консерваторы Габриэлюс Ландсбергис и Казис Старкявичюс, показывают обнародованные во вторник декларации имущества.



По данным Государственной налоговой инспекции, Р. Карбаускис декларировал за прошлый год имущество стоимостью 16 млн евро. За 2017 год парламентарий декларировал имущество стоимостью 15,3 млн евро.



За год стоимость земельных участков, которыми владеет Р. Карбаускис, выросла на 729 тыс. евро.



Большую часть имущества парламентария составляют земельные участки – 4,4 млн евро, а также акции – 9,7 млн евро.



К. Главяцкас декларировал имущества на 1,6 млн евро. Годом раньше он тоже был вторым в списке, стоимость его имущества была 1,5 млн евро. В литовском сейме работают четыре миллионера: лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис, либерал Кястутис Главяцкас и консерваторы Габриэлюс Ландсбергис и Казис Старкявичюс, показывают обнародованные во вторник декларации имущества.По данным Государственной налоговой инспекции, Р. Карбаускис декларировал за прошлый год имущество стоимостью 16 млн евро. За 2017 год парламентарий декларировал имущество стоимостью 15,3 млн евро.За год стоимость земельных участков, которыми владеет Р. Карбаускис, выросла на 729 тыс. евро.Большую часть имущества парламентария составляют земельные участки – 4,4 млн евро, а также акции – 9,7 млн евро.К. Главяцкас декларировал имущества на 1,6 млн евро. Годом раньше он тоже был вторым в списке, стоимость его имущества была 1,5 млн евро. Стоимость имущества Г. Ландсбергиса в прошлом году составляла 1,4 млн евро и по сравнению с 2017 годом возросла вдвое: тогда парламентарий декларировал имущество стоимостью 760 тыс. евро.



На 659 тыс. евро возросла стоимость ценных бумаг, которыми владеет парламентарий. Различные ценные бумаги составляют большую часть имущества Г. Ландсбергиса – 1,1 млн евро.



К. Старкявичюс указал, что стоимость его имущества составляет 1 млн евро, годом раньше она была 774 тыс. евро.



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Самым состоятельным членом кабинета министров Литвы является министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, который декларировал имущества на 727 тыс. евро.



Министр с женой декларировали дом стоимостью 420 тыс. евро и земельные участки стоимостью более 200 тыс. евро, у них также кредит на сумму более 30 тыс. евро, показывают обнародованные Государственной налоговой инспекцией декларации имущества за прошлый год.



Новый министр экологии Кястутис Мажейка, который подавал декларацию еще как член сейма, декларировал имущества на 620 тыс. евро. Из них 258 тыс. евро составляет стоимость земельных участков, у министра также есть недвижимость стоимостью 80 тыс. евро и 50 тыс. евро сбережений.



Стоимость имущества министра транспорта Рокаса Масюлиса – 581 тыс. евро, большую его часть составляет недвижимость, политик также указал, что у него есть кредит на сумму более 200 тыс. евро.



Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс с женой декларировали имущество стоимостью 358 тыс. евро и кредит на 200 тыс. евро. Министру социальной защиты и труда Линасу Кукурайтису с семьей принадлежит имущество стоимостью 357 тыс. евро, у него также есть кредит стоимостью 26 тыс. евро.



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс декларировал имущества на 321 тыс. евро, а также кредит стоимостью 231 тыс. евро. Стоимость имущества, которым владеет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас с семьей, составляет 268 тыс. евро, также имеется кредит на сумму более 100 тыс. евро.



Стоимость имущества министра обороны Раймундаса Кароблиса с семьей составляет 243 тыс. евро, министр также предоставил кредитов на 86 тыс. евро. Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис с семьей декларировал имущество стоимостью 242 тыс. евро, супруги декларировали кредит на сумму 100 тыс. евро. Министр финансов Вилюс Шапока декларировал имущества на сумму 241 тыс. евро и кредит на сумму 167 тыс. евро.



Премьер Саулюс Сквярнялис с женой указали, что владеют имуществом стоимостью 233 тыс. евро, у них также есть кредит на сумму 31 тыс. евро. Стоимость дома премьера составляет 128 тыс. евро, также декларировано сбережений на сумму более 80 тыс. евро, у супругов имеются акции стоимостью 9 тыс. евро.



Имущество министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса оценено в 184 тыс. евро, из них 100 тыс. евро составляет стоимость квартиры. У министра есть кредит стоимостью 25 тыс. евро.



Новый министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс также подавал декларацию как ректор университета им. Миколаса Рёмериса. Стоимость его имущества – 154 тыс. евро, суммы кредитов составляют 94 тыс. евро.



В декларации министра культуры Миндаугаса Кветкаускаса указано имущество стоимостью 151 тыс. евро, а также кредит на сумму 25 тыс. евро.



Самым скромным по стоимости имуществом владеет министр здравоохранения Аурелиюс Вярига с женой – 45 тыс. евро. Стоимость дома супругов составляет более 18 тыс. евро, транспортных средств – более 17 тыс. евро. У министра также есть кредит на сумму 24 тыс. евро. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: сейм, депутаты, миллионеры География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии