Литва планирует построить образовательно-культурный центр в польских Сувалках 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство планирует, что для образовательно-культурного центра в польских Сувалках потребуется строить новые помещения, поскольку объекты, предложенные Польшей, не подошли для этого проекта.



"После осмотра всех зданий стало очевидно, что было бы логично руководствоваться случаем с литовской гимназией в Сейнах, когда был приобретен участок и построена школа", – сказал во вторник BNS вице-канцлер правительства Литвы Дейвдас Матулёнис.



"Ни частный сектор, ни местные власти не предложили подходящих помещений", – добавил он.



Вопрос строительства такого центра в Сувалках литовский Кабмин обсудит на совещании в среду, будут обсуждаться и прочие меры поддержки литовской общины в соседней стране.



В правительственной справке отмечается, что участок или помещения для центра по предварительной оценке обойдутся приблизительно в 360 тыс. евро, сумма будет распределена на 2020 и 2021 годы.



В этом центре планируется учредить литовский детский сад, и, если соберется достаточно учеников, начальную школу.



До того времени, пока будет построен центр, садик планируется учредить во временно арендуемых помещениях с сентября этого года, сказал Д. Матулёнис.



В справке, которая будет представлена на совещании правительства, говорится, что Литва планирует увеличить зарплаты педагогам школах в Польше, в Калининградской области и Белоруссии, где ведется обучение на литовском языке. Литовское правительство планирует, что для образовательно-культурного центра в польских Сувалках потребуется строить новые помещения, поскольку объекты, предложенные Польшей, не подошли для этого проекта."После осмотра всех зданий стало очевидно, что было бы логично руководствоваться случаем с литовской гимназией в Сейнах, когда был приобретен участок и построена школа", – сказал во вторник BNS вице-канцлер правительства Литвы Дейвдас Матулёнис."Ни частный сектор, ни местные власти не предложили подходящих помещений", – добавил он.Вопрос строительства такого центра в Сувалках литовский Кабмин обсудит на совещании в среду, будут обсуждаться и прочие меры поддержки литовской общины в соседней стране.В правительственной справке отмечается, что участок или помещения для центра по предварительной оценке обойдутся приблизительно в 360 тыс. евро, сумма будет распределена на 2020 и 2021 годы.В этом центре планируется учредить литовский детский сад, и, если соберется достаточно учеников, начальную школу.До того времени, пока будет построен центр, садик планируется учредить во временно арендуемых помещениях с сентября этого года, сказал Д. Матулёнис.В справке, которая будет представлена на совещании правительства, говорится, что Литва планирует увеличить зарплаты педагогам школах в Польше, в Калининградской области и Белоруссии, где ведется обучение на литовском языке. BNS Категории: общество, в Европе Ключевые слова: польша, строительство, центр, Сувалки География: Литва — статья прочитана 56 раз Комментарии