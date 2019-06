Дни культуры и традиций стран - участниц II Европейских игр пройдут в Минске, у Дворца спорта

Фото БЕЛТА



Во время II Европейских игр в фан-зоне "Дворец спорта" стран - участниц спортивного форума проведут Дни культуры и традиций. Об этом сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".



"Формат фан-зоны "Дворец спорта" - международный и национальный. Поэтому с 19 по 30 июня состоятся презентации НОКов стран - участниц II Европейских игр - Азербайджана, Израиля, Великобритании, Грузии, Италии, Венгрии, Турции, Латвии, России, Австрии, Румынии - и их культурной программы, - рассказали в дирекции игр. - Запланированы выступления артистов и народных коллективов. На площадке фан-зоны будут продемонстрированы национальные кухни, ремесла, театральные коллективы и спортивные достижения участников игр. Белорусская концертная программа будет представлена форматами Bright Kids, Bright Folk, Bright Stage, Bright Orchestra, Bright Dance.

Все дни здесь будут работать площадки с показательными выступлениями от Белорусской федерации петанка и Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы. А для детей организована совместная с ЮНИСЕФ мини-фан-зона. Ее торжественное открытие состоится днем 21 июня.



Насыщенная ежедневная программа будет состоять из мастер-классов, игр, спортивных активностей, конкурсов, флешмобов, мотивирующих выступлений известных спортсменов и тренеров, а также театральных представлений.



На торжественном открытии фан-зоны, 19 июня, в программе The Final Countdown состоится концерт Президентского оркестра Беларуси под управлением Виктора Бабарикина с участием известных белорусских исполнителей: Руслана Алехно, Георгия Колдуна, Ирины Дорофеевой, Ивана Вабищевича, Ксении Жук, Алены Ланской, Алексея Хлестова и Тариела Майсурадзе.



20 июня выступят оркестр "Немига", фольклорная группа "Купалинка", арт-группа "Беларусы", группа Drum Ecstasy, ансамбль "Песняры", а также проведут День культуры и традиций Азербайджана.



В пятницу, 21 июня, начнутся трансляции соревнований II Европейских игр, которые затем будут проводиться ежедневно. Посетителей фан-зоны будут радовать солисты продюсерского центра "Спамаш", кавер-бэнды OK Band и "Минское море", Алена Ланская, Ольга Плотникова, Тео, Алексей Хлестов, Герман, солисты Театра песни Ирины Дорофеевой, группы "Провокация" и Litesound. Кроме того, всех пришедших познакомят с культурой и традициями Израиля, а также проведут трансляцию церемонии официального открытия II Европейских игр. После чего состоится Bright Party с участием артистов электронной сцены DJ Shane, DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Arston.



День культуры и традиций Великобритании пройдет 22 июня. В нем примут участие The Apples и Somethin' Regenerated, Clean Cut Kid, DJ Blaise, а также состоятся показательные выступления по историческому фехтованию.



На следующий день, 23 июня, поддерживать болельщиков спортивного форума будут группы "Дрозды", "Стары Ольса", Shuma, "Лас-Вегас", Ян Ярош, Лера Яскевич. Ансамбль народной песни и танца Грузии "Рустави", Театр пантомимы им.Шаликашвили, Нино Катамадзе & Band при участии струнного оркестра "Большой романтик" и New Live Brass познакомят с культурой и традициями Грузии.



24 июня - День культуры и традиций Италии. Состоятся медальные церемонии награждения победителей II Европейских игр по легкой атлетике. Кроме того, выступят камерный ансамбль "Минск-классик", коллектив "Крупицкие музыки", ансамбли танца "Зубренок" и "Чабарок", театр эстрадной песни "Сябрынка", группа Vassel & Rooby.



День культуры и традиций Венгрии пройдет 25 июня, радовать болельщиков будут народные ансамбли "Свята", "Забава", "Узорица", группы Las Vegas, "Топлесс", "Дядя Ваня и племянники" и другие.



В среду, 26 июня, запланирован концерт с участием Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича, ансамбля "Хорошки", Александра Солодухи, Макса Лоренса и ВИА "Чаровницы".



27 июня выступят Palladium Electric Band, кавер-бэнды Jazz City Bаnd, DeTroit, а также состоится День культуры и традиций Турции с презентацией истории и кулинарии провинции Газиантеп и выступлениями Eray и группы Gasmek из Турции.



В пятницу, 28 июня, в День культуры и традиций Латвии поддерживать болельщиков будут ансамбль народной музыки "Свята", Ольга Плотникова, Александра Гайдук, Usari, латышская группа Carnival Youth.



В предпоследний день спортивного форума, 29 июня, свое творчество продемонстрируют Инна Афанасьева, DJ Shane и Белорусская ассоциация танцевального спорта, также состоится знакомство с культурой России.



В День культуры и традиций Беларуси, 30 июня, выступят группы "Чистый голос", "Ягорава гара", "Палац", Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Shane, а также состоится трансляция церемонии официального закрытия II Европейских игр.



Работать фан-зона "Дворец спорта" будет с 19 по 30 июня с 10.00 до 24.00, а в дни открытия и закрытия игр до 4 утра.



Подробное расписание культурной программы на фан-зоне можно найти на официальном сайте II Европейских игр 2019 в Минске www.minsk2019.by.



II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств, они будут соревноваться в 15 видах спорта.