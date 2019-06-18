Более тысячи человек станут участниками танцевального баттла на Славянском базаре 🔊 Воспроизвести Во время репетиции. Фото организаторов







Более 1 тыс. представителей хореографических направлений из разных стран станут участниками танцевального события Dream Dance Fest на ХХVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом корреспонденту информагентства



Автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович отметил, что танцы - не просто спорт, а радостное времяпрепровождение в непринужденной атмосфере. "Мы делаем этот проект из большой любви к танцам и верим, что достаточно мечты научиться танцевать, азарта и удобной одежды, чтобы стать одним из людей, навсегда влюбленных в танец, - добавил он. - Ну а 14 июля в конкурсе схлестнутся уже подготовленные танцоры, которые будут выступать 12 часов подряд. Гости фестиваля увидят порядка 140 номеров". Более 1 тыс. представителей хореографических направлений из разных стран станут участниками танцевального события Dream Dance Fest на ХХVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом корреспонденту информагентства БЕЛТА сообщили организаторы.Автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович отметил, что танцы - не просто спорт, а радостное времяпрепровождение в непринужденной атмосфере. "Мы делаем этот проект из большой любви к танцам и верим, что достаточно мечты научиться танцевать, азарта и удобной одежды, чтобы стать одним из людей, навсегда влюбленных в танец, - добавил он. - Ну а 14 июля в конкурсе схлестнутся уже подготовленные танцоры, которые будут выступать 12 часов подряд. Гости фестиваля увидят порядка 140 номеров". Танцевальному событию Dream Dance Fest предшествовали занятия по танцам в Минске.



"Все желающие могли прийти на две открытые тренировки в Красном дворике и познакомиться с различными стилями и направлениями под руководством звездных тренеров абсолютно бесплатно. Таким образом мы приглашали гостей в Витебск", - рассказали организаторы.



К слову, первую тренировку провели ведущие конкурсной программы "Славянского базара", солисты группы "Да Винчи" Екатерина Раецкая и Денис Дудинский вместе с профессиональными хореографами танцевального центра El Gato Dance Center. А вторую - титулованная гимнастка и тренер Любовь Черкашина и лауреат гранд-премии специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, участница "Танцев" на ТНТ Юлия Сувалова.



Dream Dance Fest пройдет 14 июля на протяжении всего дня на площади Победы в Витебске. В программу танцевального фестиваля войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с известными хореографами и танцевальные баттлы.



Подробности и программу DDF можно найти на сайте festivali.by и в социальных сетях проекта. Категории: в Беларуси Ключевые слова: "Славянский базар в Витебске", Dream Dance Fest География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 72 раза Комментарии