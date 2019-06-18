Министры начинают согласовывать бюджет Литвы на 2020 год

В связи с возвращением из отпуска премьер-министра Саулюса Сквярнялиса министры начинают переговоры по государственному бюджету Литвы на следующий год, однако прогресс в этом вопросе может тормозить неясность по поводу правящей коалиции.
Пока вопрос бюджета не внесен в официальную повестку заседания правительства, но министерства уже начинают выдвигать свои предложения.
"Министерства начали предоставлять правительственной канцелярии свои предложения по бюджету следующего года. Их оценит правительственная канцелярия и министерство финансов", – сказал BNS во вторник советник премьера Скирмантас Малинаускас.
Обычно сейм утверждает бюджет в декабре.
В этом году процесс согласования бюджета может затормозиться проходящими переговорами о правящей коалиции между "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей.
После инаугурации избранного президентом Гитанаса Науседы правительство должно будет вернуть полномочия, может измениться его состав.
Министерство финансов прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет приблизительно на два с половиной процента.
Еврокомиссия в этом году похвалила литовское правительство за то, что оно сохраняет профицит госсектора, обратила внимание на то, что в связи с сокращением налогообложения трудовых доходов в течение нескольких ближайших лет профицит должен сократиться.
В данный момент основное внимание уделяется дискуссиям по сокращению экономического неравенства, которое сохраняется на самом высоком уровне в Евросоюзе.
Министерство финансов прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет приблизительно на два с половиной процента.
Еврокомиссия в этом году похвалила литовское правительство за то, что оно сохраняет профицит госсектора, обратила внимание на то, что в связи с сокращением налогообложения трудовых доходов в течение нескольких ближайших лет профицит должен сократиться.
В данный момент основное внимание уделяется дискуссиям по сокращению экономического неравенства, которое сохраняется на самом высоком уровне в Евросоюзе.