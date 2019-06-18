Министры начинают согласовывать бюджет Литвы на 2020 год 🔊 Воспроизвести



В связи с возвращением из отпуска премьер-министра Саулюса Сквярнялиса министры начинают переговоры по государственному бюджету Литвы на следующий год, однако прогресс в этом вопросе может тормозить неясность по поводу правящей коалиции.



Пока вопрос бюджета не внесен в официальную повестку заседания правительства, но министерства уже начинают выдвигать свои предложения.



"Министерства начали предоставлять правительственной канцелярии свои предложения по бюджету следующего года. Их оценит правительственная канцелярия и министерство финансов", – сказал BNS во вторник советник премьера Скирмантас Малинаускас.



Обычно сейм утверждает бюджет в декабре.



В этом году процесс согласования бюджета может затормозиться проходящими переговорами о правящей коалиции между "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей. В связи с возвращением из отпуска премьер-министра Саулюса Сквярнялиса министры начинают переговоры по государственному бюджету Литвы на следующий год, однако прогресс в этом вопросе может тормозить неясность по поводу правящей коалиции.Пока вопрос бюджета не внесен в официальную повестку заседания правительства, но министерства уже начинают выдвигать свои предложения."Министерства начали предоставлять правительственной канцелярии свои предложения по бюджету следующего года. Их оценит правительственная канцелярия и министерство финансов", – сказал BNS во вторник советник премьера Скирмантас Малинаускас.Обычно сейм утверждает бюджет в декабре.В этом году процесс согласования бюджета может затормозиться проходящими переговорами о правящей коалиции между "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей. После инаугурации избранного президентом Гитанаса Науседы правительство должно будет вернуть полномочия, может измениться его состав.



Министерство финансов прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет приблизительно на два с половиной процента.



Еврокомиссия в этом году похвалила литовское правительство за то, что оно сохраняет профицит госсектора, обратила внимание на то, что в связи с сокращением налогообложения трудовых доходов в течение нескольких ближайших лет профицит должен сократиться.



В данный момент основное внимание уделяется дискуссиям по сокращению экономического неравенства, которое сохраняется на самом высоком уровне в Евросоюзе. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: сейм, Кабмин, обсуждение, бюджет-2020 География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии