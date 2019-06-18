Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Самый низкий согласованный годовой показатель инфляции в Балтийских странах в мае был в Литве, но он все же превышал средний показатель в странах Евросоюза, сообщил Евростат.



В мае инфляция в Литве составила 2,5%, в Латвии – 3,5%, в Эстонии – 3,1%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статической службы Евросоюза.



В целом в ЕС цены за год выросли в среднем на 1,6%, а только в зоне евро – на 1,2%.



Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех государствах ЕС.



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За четыре месяца этого года наибольший рост экспорта среди стран Балтии отмечался в Литве, сообщил Евростат.



В январе-апреле, по сравнению с тем же периодом прошлого года, литовский экспорт вырос на 10% до 9,5 млрд евро, экспорт Латвии – на 6% до 4,4 млрд евро, а Эстонии – на 7% до 4,8 млрд евро, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Европейского Союза. Самый низкий согласованный годовой показатель инфляции в Балтийских странах в мае был в Литве, но он все же превышал средний показатель в странах Евросоюза, сообщил Евростат.В мае инфляция в Литве составила 2,5%, в Латвии – 3,5%, в Эстонии – 3,1%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статической службы Евросоюза.В целом в ЕС цены за год выросли в среднем на 1,6%, а только в зоне евро – на 1,2%.Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех государствах ЕС.* * *За четыре месяца этого года наибольший рост экспорта среди стран Балтии отмечался в Литве, сообщил Евростат.В январе-апреле, по сравнению с тем же периодом прошлого года, литовский экспорт вырос на 10% до 9,5 млрд евро, экспорт Латвии – на 6% до 4,4 млрд евро, а Эстонии – на 7% до 4,8 млрд евро, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Европейского Союза. Импорт Литвы в этом году увеличился на 7% до 10,2 млрд евро, импорт Латвии – на 8% до 5,3 млрд евро, а Эстонии – на 4% до 5,3 млрд евро.



Литовский торговый дефицит достиг 0,7 млрд евро, латвийский – 0,8 млрд евро, эстонский – 0,5 млрд евро.



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Крупнейший польский турпоператор Itaka в первый год деятельности в Литве получил 5,57 млн евро доходов и понес 2,79 млн евро убытков. Это результат компания называет планированным, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Генеральный директор Itaka Lietuva Доминик Миловский утверждает, что на результат повлияла масштабная маркетинговая компания, которая создала на рынке избыточное предложение.



О планах на этот год он сказал, что согласно стратегии Itaka первые два года деятельности - это время инвестиций, а с третьего года планируется начать зарабатывать.



BNS напоминает, что летом прошлого года Itaka Holdings объявила о начале самостоятельной деятельности в Литве, до сих пор в стране ее представляла компания Alfaturas. Itaka отмечала, что считает литовский рынок перспективным.



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Одна из крупнейших в мире компаний круизных лайнеров Meyer Werft инвестирует в дочернее предприятие в Литве. На нем планируется производить трубопроводы для круизных лайнеров, которые строят в Германии и Финляндии, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Директор другой контролируемой Meyer Werft компании MS Maritime Гедре Буткявичюте утверждает, что новое предприятие MS Tubes уже учреждено, а производство на нем должно стартовать в июле следующего года.



MS Maritime производит стенки и потолки для кабин круизных судов.



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На минувшей неделе цена на электричество в Литве повысилась на 1%, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



В Латвии электроэнергия подешевела на 1%, а в Эстонии подорожала на 1%, эти изменения привели к тому, что во всех трех Балтийских странах цена на электроэнергию сравнялась и составила 43,36 евро за мегаватт-час.



Между тем в Финляндии электроэнергия подешевела на 27% до 27,4 евро. Средняя цена во всех торговых зоны биржи NordPool выросла на 13% до 28,1 евро.



Эксперты Elektrum Lietuva утверждают, что ценовая разница между Балтийскими странами и Финляндией обусловлена снижением на 24% пропускной способности линии Estlink, соединяющей ЛЭП Финляндии и Эстонии. Снижение цен останавливала и стоимость сырья, используемого для производства электроэнергии.



10-16 июня, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 2% и составило 504 мегаватт-часов. В Литве этот показатель увеличился на 2% до 233 мегаватт-часов, в Эстонии – на 3% до 140 мегаватт-часов, а в Латвии потребление не изменилось и составляло 132 мегаватт-часа.



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Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый груз газа из Норвегии. Вероятно, что он предназначается литовскому производителю удобрений Achema.



По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Arctic Discoverer прибыло в Клайпеду во вторник утром, оно доставило газ из норвежского порта Мелкойя, где находится завод СПГ Equinor. Сейчас оно находится у терминала-хранилища Independence.



В понедельник представитель Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте подтвердила BNS, что газовоз доставит 138 тыс. кубометров СПГ.



В этом газовом году терминалом пользуются три компании: Achema, дочернее предприятие литовского госэнергохолдинга Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas, и компания Imlitex, в ходящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings.



Представитель государственной группы Lietuvos energija Артурас Кетлерюс отметил BNS, что груз Arctic Discoverer не предназначен для входящей в группу Lietuvos energija компании Lietuvos energijos tiekimas.



Imlitex, заказавшая в июне мощности терминала, уже получила груз в заказанном объеме.



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Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобретает британскую чартерную компанию Champan Freeborn.



Договор купли-продажи 100% акций был подписан 14 июня в Лондоне, сообщила группа.



Сделку планируется завершить в третьем квартале этого года. Ее сумма не разглашается.



Председатель правления Avia Solutions Group Г. Жемялис сказал, что это приобретение является особо важным шагом в расширении сфер бизнеса и укреплении позиций на мировом рынке авиационных услуг.



"Партнерство с многолетней и профессиональной группой Chapman Freeborn обеспечить более интенсивное достижение бизнес-целей, одновременно расширит географию Avia Solutions Group на пяти континентах", – отметил Г. Жемялис в пресс-релизе.



"Этот договор – важный шаг для Chapman Freeborn в укреплении бизнеса в мировом масштабе. Присоединение к Avia Solutions Group предоставит нам более широки масштабы для бизнеса", – отметил генеральный директор Champan Freeborn Русси Батливала.



Став частью группы Avia Solutions Group, Chapman Freeborn будет развивать нынешнюю деятельность, продолжит пользоваться нынешними торговыми знаками Chapman Freeborn Airchartering, Chapman Freeborn OBC, Intradco Cargo Services, Logik Logistics, Magma Aviation, Wings 24.



После завершения процесса покупки и получения необходимых разрешений, Avia Solutions Group, у которой сейчас 42 компании по всему миру, будет владеть 66 компаниями в 26 государствах, в которых около 3300 работников.



Консолидированная выручка обеих групп в 2018 году почти достигала 800 млн евро, а в конце этого года она составит почти 1 млрд. евро. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии