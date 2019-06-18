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На военных учениях в Литве – наблюдатели из Белоруссии
На военных учениях вооруженных сил Литвы "Железный волк 2019-1" будут присутствовать военные наблюдатели из Белоруссии и Швеции, сообщило во вторник министерство обороны Литвы.
Как сообщили BNS в министерстве, для наблюдения за двухнедельными учениями, которые начались в субботу, также были приглашены и наблюдатели из России и Финляндии, однако эти две страны отказались, и их представителей не будет.
В рамках этих учений на военных полигонах и на гражданских территориях свои навыки отрабатывают около 4 тыс. военных из 10 стран.
Представители Белоруссии и Швеции в среду примут участие в программе наблюдателей.
Белоруссия с 17 по 20 июня также дополнительно направила и группу инспекторов по контролю над вооружениями, как это предусматривается в положениях Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2011 года.
Ключевые слова: Литва, Белоруссия, нато, учения, Наблюдатели
География: Литва
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