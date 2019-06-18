На военных учениях в Литве – наблюдатели из Белоруссии 🔊 Воспроизвести



На военных учениях вооруженных сил Литвы "Железный волк 2019-1" будут присутствовать военные наблюдатели из Белоруссии и Швеции, сообщило во вторник министерство обороны Литвы.



Как сообщили BNS в министерстве, для наблюдения за двухнедельными учениями, которые начались в субботу, также были приглашены и наблюдатели из России и Финляндии, однако эти две страны отказались, и их представителей не будет.



В рамках этих учений на военных полигонах и на гражданских территориях свои навыки отрабатывают около 4 тыс. военных из 10 стран.



Представители Белоруссии и Швеции в среду примут участие в программе наблюдателей.



Белоруссия с 17 по 20 июня также дополнительно направила и группу инспекторов по контролю над вооружениями, как это предусматривается в положениях Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2011 года. На военных учениях вооруженных сил Литвы "Железный волк 2019-1" будут присутствовать военные наблюдатели из Белоруссии и Швеции, сообщило во вторник министерство обороны Литвы.Как сообщили BNS в министерстве, для наблюдения за двухнедельными учениями, которые начались в субботу, также были приглашены и наблюдатели из России и Финляндии, однако эти две страны отказались, и их представителей не будет.В рамках этих учений на военных полигонах и на гражданских территориях свои навыки отрабатывают около 4 тыс. военных из 10 стран.Представители Белоруссии и Швеции в среду примут участие в программе наблюдателей.Белоруссия с 17 по 20 июня также дополнительно направила и группу инспекторов по контролю над вооружениями, как это предусматривается в положениях Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2011 года. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Литва, Белоруссия, нато, учения, Наблюдатели География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии