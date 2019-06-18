Гитанас Науседа входит в курс президентских дел

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что правящие оказывают давление на спикера сейма Виктора Пранцкетиса с тем, чтобы заменить его другим политиком.
По его словам, "аграрии" могли бы разрешить ситуацию иным образом, например, отдав партнерам "социал-Трудовикам" прочие посты.
"Есть определенный элемент политического давления, я действительно мог бы с этим согласиться, поскольку проблему можно разрешить и другим способом, пересмотрев коалиционное соглашение так, чтобы этой партии, которая сейчас демонстрирует свой аппетит к портфелю председателя сейма, был предложен, например, портфель министра, возможно двух министров", – сказал в понедельник Г. Науседа в интервью передаче "Литва в прямом эфире" телеканала Lietuvos rytas.
"Возможно, есть и проявления определенных амбиций некоторых руководителей партий, которые говорят, что будет так, как мы наметили, и не иначе", – добавил он.
В меморандуме трех партий, формирующих коалицию, предусмотрено, что пост председателя сейма достается "социал-трудовикам". Позднее к ним присоединилась Избирательная акция поляков Литвы.
Однако В. Пранцкетис не намерен уходить с занимаемого поста, а лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис признает, что для отстранения главы парламента может не хватить голосов.
В этом меморандуме также предусматривается, что премьером остается работать Саулюс Сквярнялис.
Сейчас переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), партия "Порядок и справедливость" (ПС) и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС).
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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во вторник встречается с генеральным прокурором Литвы Эвалдасом Пашилисом, чтобы обсудить ситуацию в прокурорской системе.
Это первая встреча будущего президента с руководителем прокуратуры. По Конституции, Генпрокурора назначает и увольняет президент с одобрения сейма.
Г. Науседа в последние недели встречается с политическими лидерами и руководителями важнейших ведомств, готовясь принять президентский пост.
После обеда Г. Науседа обсудит текущие вопросы и зарубежные визиты на рабочей встрече с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.
Информацию об этих встречах подтвердил BNS представитель Г. Науседы по связям с прессой Айстис Забараускас.
Инаугурация Г. Науседы состоится 12 июля.
В меморандуме трех партий, формирующих коалицию, предусмотрено, что пост председателя сейма достается "социал-трудовикам". Позднее к ним присоединилась Избирательная акция поляков Литвы.
Однако В. Пранцкетис не намерен уходить с занимаемого поста, а лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис признает, что для отстранения главы парламента может не хватить голосов.
В этом меморандуме также предусматривается, что премьером остается работать Саулюс Сквярнялис.
Сейчас переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), партия "Порядок и справедливость" (ПС) и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС).
* * *
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во вторник встречается с генеральным прокурором Литвы Эвалдасом Пашилисом, чтобы обсудить ситуацию в прокурорской системе.
Это первая встреча будущего президента с руководителем прокуратуры. По Конституции, Генпрокурора назначает и увольняет президент с одобрения сейма.
Г. Науседа в последние недели встречается с политическими лидерами и руководителями важнейших ведомств, готовясь принять президентский пост.
После обеда Г. Науседа обсудит текущие вопросы и зарубежные визиты на рабочей встрече с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.
Информацию об этих встречах подтвердил BNS представитель Г. Науседы по связям с прессой Айстис Забараускас.
Инаугурация Г. Науседы состоится 12 июля.