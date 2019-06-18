СМИ: Экс-президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции 🔊 Воспроизвести © Ivan Benedetto/Lapresse globallookpress.com



Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции.



Как сообщает



Отмечается, что задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.



Доху неоднократно обвиняли в покупке голосов, но расследование Международной федерации футбола (ФИФА) фактов коррупции не выявило.



По делу в качестве "свободеого подозреваемого" также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции.Как сообщает RT со ссылкой на Mediapart, 63-летний функционер задержан антикоррупционным управлением судебной полиции во французском Нантерре.Отмечается, что задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.Доху неоднократно обвиняли в покупке голосов, но расследование Международной федерации футбола (ФИФА) фактов коррупции не выявило.По делу в качестве "свободеого подозреваемого" также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан. russian.rt.com Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: футбол, коррупция, Платини — статья прочитана 139 раз Комментарии