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СМИ: Экс-президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции.
Как сообщает RT со ссылкой на Mediapart, 63-летний функционер задержан антикоррупционным управлением судебной полиции во французском Нантерре.
Отмечается, что задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Доху неоднократно обвиняли в покупке голосов, но расследование Международной федерации футбола (ФИФА) фактов коррупции не выявило.
По делу в качестве "свободеого подозреваемого" также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.
russian.rt.com
Категории: спорт, чп и криминал
Комментарии
Ерема
18 июня, 12:48
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Смотри ка видимость правосудия и справедливости. Я думаю причина на много банальнее скорее всего не поделился с кем надо или не на того коня поставил.
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