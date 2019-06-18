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Вильнюсская тюрьма-СИЗО будет переселена из центра в июле, обещает минюст Литвы

фото: bns.lt


Находящееся в центре Вильнюса Лукишское СИЗО-тюрьма будет переселена в начале июля, сообщил во вторник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, ускорив перенос тюрьмы на полгода.

"В начале июля закрывается Лукишская тюрьма. В самом начале июля (там не будет) ни одного (заключенного)", сказал журналистам в Вильнюсе министр.

Министр юстиции также сказал, что в Лукишской тюрьме-СИЗО сейчас содержатся около 300 заключенных, а в начале года было 700 осужденных и задержанных.

Э. Янкявичюс отметил, что после переселения тюрьмы, территория будет открыта горожанам.

Лукишский комплекс состоит из шести строений, находящихся в центре Вильнюса, совсем не далеко от здания парламента.

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Во вторник в Вильнюсе начнется снос не используемого комплекса промышленных зданий, принадлежащего Вильнюсской исправительной колонии.
Вместе него будет возведен современный центр обучения сотрудников системы осуществления наказания, сообщила BNS представитель министра юстиции по связям с общественностью Рита Грумадайте.

Комплекс в микрорайоне Расос, занимающий территории более двух гектаров и состоящий из 39 строений не используется с 2006 года, когда там действовали чеха, в которых работали заключенные. Этот комплекс был оборудован в помещениях другой колонии.

Вильнюсская исправительная колония планирует воспользоваться средствами, которые инвестируют фонды Евросоюза, для того, чтобы очистить и привести в порядок эту запущенную территорию, говорится в пресс-релизе.
BNS
Категории: чп и криминал, общество, экономика
Ключевые слова: тюрьма, реорганизация, колония, Минюст
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 июня, 12:30

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