Вильнюсская тюрьма-СИЗО будет переселена из центра в июле, обещает минюст Литвы

Находящееся в центре Вильнюса Лукишское СИЗО-тюрьма будет переселена в начале июля, сообщил во вторник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, ускорив перенос тюрьмы на полгода.
"В начале июля закрывается Лукишская тюрьма. В самом начале июля (там не будет) ни одного (заключенного)", сказал журналистам в Вильнюсе министр.
Министр юстиции также сказал, что в Лукишской тюрьме-СИЗО сейчас содержатся около 300 заключенных, а в начале года было 700 осужденных и задержанных.
Э. Янкявичюс отметил, что после переселения тюрьмы, территория будет открыта горожанам.
Лукишский комплекс состоит из шести строений, находящихся в центре Вильнюса, совсем не далеко от здания парламента.
* * *
Во вторник в Вильнюсе начнется снос не используемого комплекса промышленных зданий, принадлежащего Вильнюсской исправительной колонии.
Вместе него будет возведен современный центр обучения сотрудников системы осуществления наказания, сообщила BNS представитель министра юстиции по связям с общественностью Рита Грумадайте.
Комплекс в микрорайоне Расос, занимающий территории более двух гектаров и состоящий из 39 строений не используется с 2006 года, когда там действовали чеха, в которых работали заключенные. Этот комплекс был оборудован в помещениях другой колонии.
Вильнюсская исправительная колония планирует воспользоваться средствами, которые инвестируют фонды Евросоюза, для того, чтобы очистить и привести в порядок эту запущенную территорию, говорится в пресс-релизе.
Комплекс в микрорайоне Расос, занимающий территории более двух гектаров и состоящий из 39 строений не используется с 2006 года, когда там действовали чеха, в которых работали заключенные. Этот комплекс был оборудован в помещениях другой колонии.
Вильнюсская исправительная колония планирует воспользоваться средствами, которые инвестируют фонды Евросоюза, для того, чтобы очистить и привести в порядок эту запущенную территорию, говорится в пресс-релизе.