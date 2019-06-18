XIX международная летняя школа «ТРАДИЦИЯ» на литовском взморье 🔊 Воспроизвести







С 26 июня по 3 июля 2019 года в Паланге уже в девятнадцатый раз будет проходить международная летняя фольклорная школа «ТРАДИЦИЯ». Самые лестные отзывы об этом, единственном в Балтийском регионе, масштабном и уникальном по своему содержанию форуме слышны не только в Литве, но и за ее пределами.



Каждый год число тех, кто хочет не просто отдохнуть на берегу Балтийского моря, но и приобщиться к народному песенному богатству, обменяться опытом, насладиться красотой древних традиций, совершенствоваться в знании русского языка, познать силу сотворчества всё увеличивается.



В этом году здесь соберётся более 150 участников из Литвы, России, Польши, Латвии, Норвегии, Франции, Великобритании, Голландии, Белоруссии, Грузии, Германии, Украины. Каждый год число тех, кто хочет не просто отдохнуть на берегу Балтийского моря, но и приобщиться к народному песенному богатству, обменяться опытом, насладиться красотой древних традиций, совершенствоваться в знании русского языка, познать силу сотворчества всё увеличивается.В этом году здесь соберётся более 150 участников из Литвы, России, Польши, Латвии, Норвегии, Франции, Великобритании, Голландии, Белоруссии, Грузии, Германии, Украины.



Здесь вы можете посетить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, народным играм, декоративно-прикладному искусству, изготовлению элементов народного костюма, усовершенствовать знания русского языка, познакомиться с материалами, собранными в фольклорных экспедициях.



Для каждой возрастной группы разработана программа, а насыщенное расписание продумано до мелочей. Кроме занятий участников ждут вечера народных танцев, концерты в Музее янтаря в Ботаническом парке и многое другое.



Педагоги, заинтересованные в повышении уровня знаний и исполнительской культуры, будут обучаться на семинаре «Методика работы с детскими и молодёжными фольклорными коллективами», поучаствуют в работе круглого стола «Актуальность традиционной народной культуры и её влияние на мировоззрение подрастающего поколения», получат сертификат о повышении квалификации. Для детей и молодёжи это хорошая возможность подружиться с единомышленниками из разных стран.



Организаторы «Традиции» – руководители Вильнюсского русского фольклорного центра, Школы славянской традиционной музыки и Центра фольклора и этнографии национальных общин Литвы – Ирена и Николай Захаровы уверены, что детский летний отдых – лучшее время для развития их творческих талантов, приобретения уверенности в себе. Для этого необходимо создать благоприятные условия, а фольклор в этом очень помогает.



Николай Захаров: «Традиция закладывает нравственные устои, понимание жизни, взаимоотношение в человеческом обществе, трудовые, семейные и прочие навыки. К сожалению, современная жизнь отрывает людей, и особенно детей, от корней своей культуры. Человек, перестающий питаться народной мудростью, перестает существовать как личность. Надо приложить огромные усилия, чтобы развить у молодёжи стремление познать традиции своих предков. Это очень важно! Ведь на этом базируется духовная основа народа. Вообще, всякое занятие творчеством развивает, на всю жизнь закладывается способность сердца к восприятию тонких вещей. А фольклор дает особую душевную широту, наделяет народной мудростью, накопленной веками, вместе с глубиной понятий и народным юмором, придает уверенность в себе. С таким багажом человеку будет легче идти по жизни, он будет её лучше понимать, понимать других людей, себя, а значит, станет счастливее».











Котов Андрей Николаевич, руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин»: «Летняя творческая школа «Традиция» является для меня показателем профессионального и эффективного подхода к организации и проведению творческих мастер-классов. За время проведения школы здесь сложился очень хороший коллектив преподавателей, куда входят ведущие мастера в различных областях традиционной культуры, и этот коллектив постоянно обновляется. Руководители – Ирена и Николай Захаровы сумели объединить в единое целое певческую, танцевальную, прикладные составляющие народной традиции, русскую традиционную духовную музыку, народный театр. Для педагогов невероятно ценна возможность общения, обмена информацией, теплая, семейная атмосфера. Дети, взрослые ученики школы постоянно находятся в творческой среде, где занятия сменяются отдыхом, общими праздниками, танцами и играми. Каждый участник школы имеет редкую возможность комплексного обучения на основе подлинной аутентичной русской традиции».



Евгения Сергеевна Редькова, доцент Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова: «Имея возможность наблюдать, как развивается школа на протяжении последних лет, хочется отметить, что насыщенность и разнообразие программы всегда были ее сильной стороной. Благодаря усилиям педагогов школы выросло не одно поколение творческих, инициативных, всесторонне развитых, способных работать в команде детей. Именно воспитание на материалах и принципах народной традиционной культуры способствует формированию человека созидающего, творящего, уважающего историю и традиции своих предков. Кроме того, те ребята, которые не один сезон являлись участниками школы отличаются действительно высоким уровнем исполнительского мастерства (некоторые из них даже выбрали музыкальную фольклористику в качестве своей будущей профессии). Думается, что чрезвычайно важные функции школы - наладить диалог культур и диалог поколений. На основе интереса к древним, корневым музыкальным традициям школа всегда способствовала объединению детей и молодежи из разных стран, педагогический состав также включал специалистов из разных стран - так что они имели возможность обсудить наиболее актуальные вопросы сохранения национальных культур, методики обучения пению, танцу и т.д. Вместе с тем, именно в летней школе "Традиция" всегда создавалась особая атмосфера для семей: бабушек, дедушек, родителей, детей разного возраста. Сегодня как никогда в условиях постоянного дефицита времени накапливается недостаток общения детей и родителей, что приводит к отчуждению и непониманию. Школа же в течение восьми дней на основе совместного творчества позволяет объединиться разным поколениям, создает условия для общения и взаимной поддержки.



Мне кажется, что крылатое выражение "Забудем традиции – потерям себя" как нельзя лучше отражает суть летней школы, поскольку культура (если она стремится сохранить свою жизнеспособность) всегда опирается на лучший, позитивный опыт предшествующих поколений, в этом и есть преемственность, то есть традиция».



Из «Традиции» дети возвращаются не только окрепшие, но и, что особенно важно, обогащенные духовно. И это здорово, что в «Традицию» каждый год съезжается огромное количество единомышленников – детей, молодёжи, педагогов. Это давно переросло в настоящее фольклорное движение, к которому примкнули представители разных национальностей.



Школе не первый год оказывают поддержку Министерство культуры Российской Федерации, Фонд «Русский мир», Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправление города Вильнюса, Центр неформального просвещения учащихся Литвы. Как и в предыдущие годы, организаторам удаётся привлечь в школу выдающихся преподавателей из Литвы, России, Польши, Украины, Белоруссии, Грузии. Вы попадаете сразу к нескольким педагогам, которые ежедневно проводят мастер-классы, щедро делятся знаниями и, в итоге, погружаетесь в традицию так, что уже всё китчевое, если даже и присутствовало, никогда к вам не вернётся.Здесь вы можете посетить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, народным играм, декоративно-прикладному искусству, изготовлению элементов народного костюма, усовершенствовать знания русского языка, познакомиться с материалами, собранными в фольклорных экспедициях.Для каждой возрастной группы разработана программа, а насыщенное расписание продумано до мелочей. Кроме занятий участников ждут вечера народных танцев, концерты в Музее янтаря в Ботаническом парке и многое другое.Педагоги, заинтересованные в повышении уровня знаний и исполнительской культуры, будут обучаться на семинаре «Методика работы с детскими и молодёжными фольклорными коллективами», поучаствуют в работе круглого стола «Актуальность традиционной народной культуры и её влияние на мировоззрение подрастающего поколения», получат сертификат о повышении квалификации. Для детей и молодёжи это хорошая возможность подружиться с единомышленниками из разных стран.Организаторы «Традиции» – руководители Вильнюсского русского фольклорного центра, Школы славянской традиционной музыки и Центра фольклора и этнографии национальных общин Литвы – Ирена и Николай Захаровы уверены, что детский летний отдых – лучшее время для развития их творческих талантов, приобретения уверенности в себе. Для этого необходимо создать благоприятные условия, а фольклор в этом очень помогает.«Традиция закладывает нравственные устои, понимание жизни, взаимоотношение в человеческом обществе, трудовые, семейные и прочие навыки. К сожалению, современная жизнь отрывает людей, и особенно детей, от корней своей культуры. Человек, перестающий питаться народной мудростью, перестает существовать как личность. Надо приложить огромные усилия, чтобы развить у молодёжи стремление познать традиции своих предков. Это очень важно! Ведь на этом базируется духовная основа народа. Вообще, всякое занятие творчеством развивает, на всю жизнь закладывается способность сердца к восприятию тонких вещей. А фольклор дает особую душевную широту, наделяет народной мудростью, накопленной веками, вместе с глубиной понятий и народным юмором, придает уверенность в себе. С таким багажом человеку будет легче идти по жизни, он будет её лучше понимать, понимать других людей, себя, а значит, станет счастливее».«Летняя творческая школа «Традиция» является для меня показателем профессионального и эффективного подхода к организации и проведению творческих мастер-классов. За время проведения школы здесь сложился очень хороший коллектив преподавателей, куда входят ведущие мастера в различных областях традиционной культуры, и этот коллектив постоянно обновляется. Руководители – Ирена и Николай Захаровы сумели объединить в единое целое певческую, танцевальную, прикладные составляющие народной традиции, русскую традиционную духовную музыку, народный театр. Для педагогов невероятно ценна возможность общения, обмена информацией, теплая, семейная атмосфера. Дети, взрослые ученики школы постоянно находятся в творческой среде, где занятия сменяются отдыхом, общими праздниками, танцами и играми. Каждый участник школы имеет редкую возможность комплексного обучения на основе подлинной аутентичной русской традиции».«Имея возможность наблюдать, как развивается школа на протяжении последних лет, хочется отметить, что насыщенность и разнообразие программы всегда были ее сильной стороной. Благодаря усилиям педагогов школы выросло не одно поколение творческих, инициативных, всесторонне развитых, способных работать в команде детей. Именно воспитание на материалах и принципах народной традиционной культуры способствует формированию человека созидающего, творящего, уважающего историю и традиции своих предков. Кроме того, те ребята, которые не один сезон являлись участниками школы отличаются действительно высоким уровнем исполнительского мастерства (некоторые из них даже выбрали музыкальную фольклористику в качестве своей будущей профессии). Думается, что чрезвычайно важные функции школы - наладить диалог культур и диалог поколений. На основе интереса к древним, корневым музыкальным традициям школа всегда способствовала объединению детей и молодежи из разных стран, педагогический состав также включал специалистов из разных стран - так что они имели возможность обсудить наиболее актуальные вопросы сохранения национальных культур, методики обучения пению, танцу и т.д. Вместе с тем, именно в летней школе "Традиция" всегда создавалась особая атмосфера для семей: бабушек, дедушек, родителей, детей разного возраста. Сегодня как никогда в условиях постоянного дефицита времени накапливается недостаток общения детей и родителей, что приводит к отчуждению и непониманию. Школа же в течение восьми дней на основе совместного творчества позволяет объединиться разным поколениям, создает условия для общения и взаимной поддержки.Мне кажется, что крылатое выражение "Забудем традиции – потерям себя" как нельзя лучше отражает суть летней школы, поскольку культура (если она стремится сохранить свою жизнеспособность) всегда опирается на лучший, позитивный опыт предшествующих поколений, в этом и есть преемственность, то есть традиция».Из «Традиции» дети возвращаются не только окрепшие, но и, что особенно важно, обогащенные духовно. И это здорово, что в «Традицию» каждый год съезжается огромное количество единомышленников – детей, молодёжи, педагогов. Это давно переросло в настоящее фольклорное движение, к которому примкнули представители разных национальностей.Школе не первый год оказывают поддержку Министерство культуры Российской Федерации, Фонд «Русский мир», Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправление города Вильнюса, Центр неформального просвещения учащихся Литвы. Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Традиция», XIX международная летняя школа «ТРАДИЦИЯ», XIX международная летняя школа География: Литва, Паланга — статья прочитана 121 раз Комментарии