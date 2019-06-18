«Не зря монетку бросил»: Зеленский побывал с госвизитом в Париже 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце 17 июня 2019 г. ludovic MARIN / AFP



Президент Украины Владимир Зеленский побывал в понедельник, 17 июня, в Париже с первым зарубежным государственным визитом в качестве президента Украины. Он провел переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, по итогам которых было заявлено о подготовке новой встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже. Также президенты рассказали о развитии экономического сотрудничества между двумя странами. За встречей президентов в Елисейском дворце наблюдал специальный корреспондент Президент Украины Владимир Зеленский побывал в понедельник, 17 июня, в Париже с первым зарубежным государственным визитом в качестве президента Украины. Он провел переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, по итогам которых было заявлено о подготовке новой встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже. Также президенты рассказали о развитии экономического сотрудничества между двумя странами. За встречей президентов в Елисейском дворце наблюдал специальный корреспондент RFI



Главной темой переговоров стало обсуждение способов завершения войны на востоке Украины. «Это мой приоритет, это моя человеческая позиция, и это моя позиция как президента, это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день, — заявил Владимир Зеленский. — Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности до тех пор, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. Никто не хочет, чтобы Украина стала пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур». По мнению украинского президента, единственной возможностью завершить войну в Донбассе является дипломатическое давление и санкции.



Эмманюэль Макрон заверил, в свою очередь, своего украинского коллегу в полной поддержке Франции и готовности продолжать посредническую миссию в диалоге с Россией. «Президент Зеленский сделал одним из своих приоритетов на посту главы государства восстановление мира в Донбассе. И я хочу только поприветствовать его решительность в желании прекратить кровопролитие и протянуть руку людям, оказавшимся на сепаратистских территориях, в желании реализовать Минские соглашения, чтобы объединить снова страну», — сказал Эмманюэль Макрон.



Оба президента согласились в отсутствии альтернативы Нормандскому формату и Минским соглашениям. Президент Макрон заявил о подготовке саммита «нормандской четверки», который должен состояться в Париже. «Но этому должны предшествовать предварительные жесты, над этим мы будем вместе работать в ближайшие недели, и они будут содержать новые инициативы», — добавил французский лидер.



В качестве конкретных жестов называлось освобождение 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, а также остальных украинских политзаключенных в российских тюрьмах. «Я хочу вас заверить, а через вас и семьи ваших моряков, что мы делаем все возможное, чтобы добиться их скорейшего освобождения», — пообещал Эмманюэль Макрон. «Россия должна выполнить решение Международного Трибунала и вернуть 24 украинских моряка. Я в это верю, — отметил Владимир Зеленский. — Мы очень хотим, чтобы нас услышали, чтобы наши хлопцы живыми вернулись домой, я не могу, как и каждый украинец, каждый день слушать, что у нас опять кого-то не стало».



Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон REUTERS/Philippe Wojazer



Единственным разногласием, которое обнаружилось в ходе пресс-конференции, стала позиция двух стран относительно восстановления членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы, поскольку это станет санкцией не для российских властей, а для российского гражданского общества. «Есть вопросы санкций в отношении России, и здесь Франция придерживается своей линии, что их необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия, — объяснил свою позицию французский президент. — Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству».



В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Парламентской ассамблеи Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации. «Мы разговаривали об этом с господином Макроном, — рассказал украинский лидер. — Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. По моему мнению, мы не можем говорить о снятии санкций, пока Украина не вернула полностью свой суверенитет. И санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ нет никаких оснований».



Оба лидера также говорили, что в ходе переговоров обсуждалось развитие экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, речь шла о проектах французских компаний, направленных на восстановление промышленных мощностей Донбасса, о подписании контрактов в авиационной отрасли и инфраструктурной сфере.



В ходе своего однодневного визита во Францию Владимир Зеленский встретился также с главой Сената, побывал в министерстве экономики и финансов, а также посетил кампус стартапов Station F, открытый президентом Франции в июне 2017 года. Двусторонние переговоры Макрона и Зеленского продолжались почти в два раза дольше изначально отведенного часа. По итогам встречи президенты дали небольшую пресс-конференцию. Макрон поблагодарил Зеленского за то, что он выбрал именно Францию для своего первого зарубежного государственного визита. «Рад вернуться в Париж, не зря я в прошлый раз бросил монетку в Сену», — ответил в свою очередь Зеленский, напомнив о своей поездке в Париж еще в качестве кандидата между двумя турами президентской гонки.Главной темой переговоров стало обсуждение способов завершения войны на востоке Украины. «Это мой приоритет, это моя человеческая позиция, и это моя позиция как президента, это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день, — заявил Владимир Зеленский. — Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности до тех пор, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. Никто не хочет, чтобы Украина стала пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур». По мнению украинского президента, единственной возможностью завершить войну в Донбассе является дипломатическое давление и санкции.Эмманюэль Макрон заверил, в свою очередь, своего украинского коллегу в полной поддержке Франции и готовности продолжать посредническую миссию в диалоге с Россией. «Президент Зеленский сделал одним из своих приоритетов на посту главы государства восстановление мира в Донбассе. И я хочу только поприветствовать его решительность в желании прекратить кровопролитие и протянуть руку людям, оказавшимся на сепаратистских территориях, в желании реализовать Минские соглашения, чтобы объединить снова страну», — сказал Эмманюэль Макрон.Оба президента согласились в отсутствии альтернативы Нормандскому формату и Минским соглашениям. Президент Макрон заявил о подготовке саммита «нормандской четверки», который должен состояться в Париже. «Но этому должны предшествовать предварительные жесты, над этим мы будем вместе работать в ближайшие недели, и они будут содержать новые инициативы», — добавил французский лидер.В качестве конкретных жестов называлось освобождение 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, а также остальных украинских политзаключенных в российских тюрьмах. «Я хочу вас заверить, а через вас и семьи ваших моряков, что мы делаем все возможное, чтобы добиться их скорейшего освобождения», — пообещал Эмманюэль Макрон. «Россия должна выполнить решение Международного Трибунала и вернуть 24 украинских моряка. Я в это верю, — отметил Владимир Зеленский. — Мы очень хотим, чтобы нас услышали, чтобы наши хлопцы живыми вернулись домой, я не могу, как и каждый украинец, каждый день слушать, что у нас опять кого-то не стало».Единственным разногласием, которое обнаружилось в ходе пресс-конференции, стала позиция двух стран относительно восстановления членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы, поскольку это станет санкцией не для российских властей, а для российского гражданского общества. «Есть вопросы санкций в отношении России, и здесь Франция придерживается своей линии, что их необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия, — объяснил свою позицию французский президент. — Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству».В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Парламентской ассамблеи Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации. «Мы разговаривали об этом с господином Макроном, — рассказал украинский лидер. — Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. По моему мнению, мы не можем говорить о снятии санкций, пока Украина не вернула полностью свой суверенитет. И санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ нет никаких оснований».Оба лидера также говорили, что в ходе переговоров обсуждалось развитие экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, речь шла о проектах французских компаний, направленных на восстановление промышленных мощностей Донбасса, о подписании контрактов в авиационной отрасли и инфраструктурной сфере.В ходе своего однодневного визита во Францию Владимир Зеленский встретился также с главой Сената, побывал в министерстве экономики и финансов, а также посетил кампус стартапов Station F, открытый президентом Франции в июне 2017 года. ru.rfi.fr Категории: политика, в Европе Ключевые слова: визит, Франция, Макрон, Зеленский География: Украина — статья прочитана 98 раз Комментарии