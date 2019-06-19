Я люблю Янтарь 🔊 Воспроизвести







20 июня в 12 часов в Светлогорске на площадке Театра эстрады «Янтарь-холл» состоится торжественное открытие IV Международного экономического форума янтарной отрасли.



В течение 4 дней с 20 по 23 июня на «AMBERFORUM-2019» ведущие эксперты, представители бизнеса и государственных структур из разных стран мира будут делиться своим опытом по актуальным вопросам, связанным с продвижением, маркетингом, правым регулированием, брендингом в янтарной отрасли и ювелирной индустрии. А также расскажут, как правильно позиционировать свои товары и услуги на мировых электронных площадках.



Помимо обширной деловой программы в рамках форума откроется крупнейшая выставка-продажа изделий из янтаря ExpoAmberForum. Участники и гости мероприятия не только увидят работы именитых дизайнеров и лучших производителей янтарного ювелирпрома, но и смогут приобрести сувениры, подарки и ювелирные украшения по ценам компаний-производителей. Свои изделия и продукцию представят 50 компаний-производителей из разных стран. Кроме этого, на выставке откроется экспозиция инклюзов и работ из коллекции Музея янтаря. В течение 4 дней с 20 по 23 июня на «AMBERFORUM-2019» ведущие эксперты, представители бизнеса и государственных структур из разных стран мира будут делиться своим опытом по актуальным вопросам, связанным с продвижением, маркетингом, правым регулированием, брендингом в янтарной отрасли и ювелирной индустрии. А также расскажут, как правильно позиционировать свои товары и услуги на мировых электронных площадках.Помимо обширной деловой программы в рамках форума откроется крупнейшая выставка-продажа изделий из янтаря ExpoAmberForum. Участники и гости мероприятия не только увидят работы именитых дизайнеров и лучших производителей янтарного ювелирпрома, но и смогут приобрести сувениры, подарки и ювелирные украшения по ценам компаний-производителей. Свои изделия и продукцию представят 50 компаний-производителей из разных стран. Кроме этого, на выставке откроется экспозиция инклюзов и работ из коллекции Музея янтаря. Время работы Форума:



20, 21, 22 июня: 10:00 – 20:00



23 июня: 10:00 – 16:00



Место: Конгресс-холл, Театр эстрады «Янтарь-холл»



Специальным сюрпризом от организаторов станет грандиозная культурно-развлекательная программа ShowAmberForum.



Шоу-программа будет проходить все 4 дня параллельно с форумом. В ней представлены:



- фестиваль стритфуда,



- арт-инсталляции и фотовыставка профессиональных художников,



- театрализованные представления,



- мастер-классы, модные показы,



- голографические комнаты, фотозоны, VR-квесты, интерактивное граффити.



Время работы Форума:



20, 21, 22 июня: 10:00 – 20:00



23 июня: 10:00 – 16:00



Место: Конгресс-холл, Театр эстрады «Янтарь-холл»











Помимо этого, первых три дня лучшие исполнители и коллективы будут баловать меломанов самыми яркими и необычными выступлениями в различных жанрах: от классических и народных, до популярных и экзотических, в том числе таких, как лаундж и джаз. Каждый сможет выбрать исполнителя, коллектив и музыку себе по вкусу.



Место: площадь Театра эстрады «Янтарь-холл»



Отдельная тема конкурсы – в этот раз их будет сразу три, два из которых уже стали традиционными: финал Ежегодного открытого конкурса авторских работ из янтаря и Международный конкурс детского рисунка «Я люблю Янтарь», открывающий все грани янтаря в работах юных художников.







20 – 23 июня площадь Театра эстрады «Янтарь-холл»



Впервые в рамках форума состоится региональный этап Международного отраслевого чемпионата «Молодые профессионалы «Worldskills Russia» в сфере обработки янтаря. Гости увидят, как янтарный самородок превращается в произведение искусства.



22 – 23 июня галерея «Солнце», Театр эстрады «Янтарь-холл»



Адрес:



Театр эстрады «Янтарь-холл» (Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11)



Вход свободный на все мероприятия 20, 21, 22 июня: 10:00 – 20:0023 июня: 10:00 – 16:00Специальным сюрпризом от организаторов станет грандиозная культурно-развлекательная программа ShowAmberForum.Шоу-программа будет проходить все 4 дня параллельно с форумом. В ней представлены:- фестиваль стритфуда,- арт-инсталляции и фотовыставка профессиональных художников,- театрализованные представления,- мастер-классы, модные показы,- голографические комнаты, фотозоны, VR-квесты, интерактивное граффити.Помимо этого, первых три дня лучшие исполнители и коллективы будут баловать меломанов самыми яркими и необычными выступлениями в различных жанрах: от классических и народных, до популярных и экзотических, в том числе таких, как лаундж и джаз. Каждый сможет выбрать исполнителя, коллектив и музыку себе по вкусу.Место: площадь Театра эстрады «Янтарь-холл»Отдельная тема конкурсы – в этот раз их будет сразу три, два из которых уже стали традиционными: финал Ежегодного открытого конкурса авторских работ из янтаря и Международный конкурс детского рисунка «Я люблю Янтарь», открывающий все грани янтаря в работах юных художников.Впервые в рамках форума состоится региональный этап Международного отраслевого чемпионата «Молодые профессионалы «Worldskills Russia» в сфере обработки янтаря. Гости увидят, как янтарный самородок превращается в произведение искусства.22 – 23 июня галерея «Солнце», Театр эстрады «Янтарь-холл»Адрес:Театр эстрады «Янтарь-холл» (Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11)Вход свободный на все мероприятия Категории: экономика, в России Ключевые слова: IV Международный экономический форум янтарной отрасли — статья прочитана 68 раз Комментарии