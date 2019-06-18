Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море 🔊 Воспроизвести



Судно отрабатывало десантные операции и повредило обшивку днища, когда столкнулось с подводным объектом, сообщает



Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море. Об этом сообщил пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский.



Корабль отрабатывал десантные операции и повредил обшивку днища, когда столкнулся с подводным объектом. Никто из военнослужащих не пострадал.



— Корабль возвращается в соответствии с графиком. Мы ждём его уже сегодня, — сказал накануне Левандовский.



Ранее Лайф рассказывал, что силы и средства Балтийского флота РФ следят за совместными учениями Объединённых военно-морских сил НАТО Baltops 2019. В этом году в манёврах принимают участие 8,6 тысячи военнослужащих, 50 кораблей, 36 самолётов и вертолётов.



Судно отрабатывало десантные операции и повредило обшивку днища, когда столкнулось с подводным объектом, сообщает ЛАЙФ Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море. Об этом сообщил пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский.Корабль отрабатывал десантные операции и повредил обшивку днища, когда столкнулся с подводным объектом. Никто из военнослужащих не пострадал.— Корабль возвращается в соответствии с графиком. Мы ждём его уже сегодня, — сказал накануне Левандовский.Ранее Лайф рассказывал, что силы и средства Балтийского флота РФ следят за совместными учениями Объединённых военно-морских сил НАТО Baltops 2019. В этом году в манёврах принимают участие 8,6 тысячи военнослужащих, 50 кораблей, 36 самолётов и вертолётов. life.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Балтия, нато, учения — статья прочитана 137 раз Комментарии