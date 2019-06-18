Süddeutsche Zeitung Германия : санкции необходимо переосмыслить 🔊 Воспроизвести © flickr.com, strassenstriche.net



Санкции, наложенные на Москву, не привели ни к миру на востоке Украины, ни к возврату Крыма. Но Путин — рассудительный человек. Может, пора переосмыслить эту политику? Таким вопросом задается Штефан Ульрих на страницах «Зюддойче», и он уже не первый в Германии, кто осознал, что конфликт с Россией давлением и манипуляциями не урегулировать, а вот договориться вполне можно.



Отношения с Россией вызывают в Германии массу эмоций. Критики Путина и его защитники стоят на диаметрально противоположных позициях, а исторический страх перед Россией вкупе с ощущением вины перед ней же лишь укрепляют приверженцев разных точек зрения в собственной правоте. Реакция на призыв премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer) отменить санкции против Москвы, служит тому лишним подтверждением. Одна сторона пришла в ужас и категорически отвергла эту идею, другая вздохнула с облегчением и поддержала ее. А дискуссия на эту тему замерла, превратившись в своеобразную позиционную войну. Отношения с Россией вызывают в Германии массу эмоций. Критики Путина и его защитники стоят на диаметрально противоположных позициях, а исторический страх перед Россией вкупе с ощущением вины перед ней же лишь укрепляют приверженцев разных точек зрения в собственной правоте. Реакция на призыв премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer) отменить санкции против Москвы, служит тому лишним подтверждением. Одна сторона пришла в ужас и категорически отвергла эту идею, другая вздохнула с облегчением и поддержала ее. А дискуссия на эту тему замерла, превратившись в своеобразную позиционную войну.



Цели санкций — заставить Россию прекратить войну на востоке Украины и вернуть этой стране Крым — достичь не удалось. Кроме того, страны ЕС совершенно не заинтересованы в том, чтобы Россия ушла от них в объятия Китая. Международные санкции не являются самоцелью. Поэтому необходимо задуматься, не было ли ошибкой вводить их и правильно ли оставлять их в действии.



Когда Украина, будучи суверенным государством, сделала выбор в пользу сближения с Западом, Россия в 2014 году насильно аннексировала Крым и развязала войну на востоке соседней страны. И то, и другое стало грубейшим нарушением международного права. Те, кто так поступает, превращают мир государств в «волчье царство». Кроме того, существует опасность, что Путин, ностальгирующий по тоталитарному Советскому Союзу, захочет захватить и другие территории, раньше входившие в состав СССР, — если ему не помешать. Вот зачем ввели санкции. Вопрос лишь в том, есть ли смысл в их продлении, ведь они так и не привели ни к миру на востоке Украины, ни к возврату Крыма.



Тем, кто вводит санкции, нужно иметь терпение и запас собственной мощи. Не исключено, что санкции однажды заставят Путина образумиться, если «издержки» его политики станут слишком велики. А санкции служат цели не только восстановить исходное состояние, но и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. С этой точки зрения антироссийские санкции успешны: Путин — очень рассудительный властитель. Он знает, что не может позволить себе агрессию против стран Европы, потому что это повлекло бы за собой множество новых и очень жестких мер —и это как минимум.



Тем не менее правы и те, кто хочет вновь мирно сосуществовать с Россией в Европе. Это отвечает интересам всех народов, живущих на континенте. Поэтому необходимо задуматься о сроках санкций и о том, как еще можно было бы урегулировать конфликт на Украине.



Если смотреть на вещи реалистично, становится ясно, что Москва никогда не вернет Крым, потому что он нужен ей как база военного флота. С другой стороны, Украина не может согласиться с тем, что у нее просто взяли и отобрали часть территории. Международное сообщество тоже не может принять это. Тем не менее Киев и Москва вполне могли бы провести переговоры на тему Крыма, а Украина получила бы за это адекватную компенсацию. Пока стороны не готовы пойти этим путем. Но европейцы могли бы наряду с санкциями выступить в пользу именно такого варианта. Потому что конфликт с Россией можно урегулировать только на основе компромиссов.



Автор: Штефан Ульрих (Stefan Ulrich) для Süddeutsche Zeitung, Германия, перевод При этом призыв Кречмера в принципе вполне понятен. Восточногерманские предприятия особенно сильно страдают от антироссийских санкций. Многие жители восточных федеральных земель ощущают связь с Россией, что отчасти объясняется многолетней советской оккупацией, но, как бы то ни было, остается фактом.Цели санкций — заставить Россию прекратить войну на востоке Украины и вернуть этой стране Крым — достичь не удалось. Кроме того, страны ЕС совершенно не заинтересованы в том, чтобы Россия ушла от них в объятия Китая. Международные санкции не являются самоцелью. Поэтому необходимо задуматься, не было ли ошибкой вводить их и правильно ли оставлять их в действии.Когда Украина, будучи суверенным государством, сделала выбор в пользу сближения с Западом, Россия в 2014 году насильно аннексировала Крым и развязала войну на востоке соседней страны. И то, и другое стало грубейшим нарушением международного права. Те, кто так поступает, превращают мир государств в «волчье царство». Кроме того, существует опасность, что Путин, ностальгирующий по тоталитарному Советскому Союзу, захочет захватить и другие территории, раньше входившие в состав СССР, — если ему не помешать. Вот зачем ввели санкции. Вопрос лишь в том, есть ли смысл в их продлении, ведь они так и не привели ни к миру на востоке Украины, ни к возврату Крыма.Тем, кто вводит санкции, нужно иметь терпение и запас собственной мощи. Не исключено, что санкции однажды заставят Путина образумиться, если «издержки» его политики станут слишком велики. А санкции служат цели не только восстановить исходное состояние, но и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. С этой точки зрения антироссийские санкции успешны: Путин — очень рассудительный властитель. Он знает, что не может позволить себе агрессию против стран Европы, потому что это повлекло бы за собой множество новых и очень жестких мер —и это как минимум.Тем не менее правы и те, кто хочет вновь мирно сосуществовать с Россией в Европе. Это отвечает интересам всех народов, живущих на континенте. Поэтому необходимо задуматься о сроках санкций и о том, как еще можно было бы урегулировать конфликт на Украине.Если смотреть на вещи реалистично, становится ясно, что Москва никогда не вернет Крым, потому что он нужен ей как база военного флота. С другой стороны, Украина не может согласиться с тем, что у нее просто взяли и отобрали часть территории. Международное сообщество тоже не может принять это. Тем не менее Киев и Москва вполне могли бы провести переговоры на тему Крыма, а Украина получила бы за это адекватную компенсацию. Пока стороны не готовы пойти этим путем. Но европейцы могли бы наряду с санкциями выступить в пользу именно такого варианта. Потому что конфликт с Россией можно урегулировать только на основе компромиссов.Автор: Штефан Ульрих (Stefan Ulrich) для Süddeutsche Zeitung, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 122 раза Комментарии