Смещенный экс-президент Египта Мохаммед Мурси умер в зале суда 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Скончался экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья мусульмане" Мохаммед Мурси. Как сообщает



Мурси среди прочего обвиняли в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанской Хезболлой.



Мурси - первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах в 2012 году после событий "арабской весны", в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак. В июле 2013 года Мурси отстранили от власти военные; к власти пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси, объявивший "Братьев-мусульман" террористической организацией.



В апреле 2015 года Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что он отдал приказ об аресте и пытках протестующих в бытность президентом. Скончался экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья мусульмане" Мохаммед Мурси. Как сообщает ВВС со ссылкой на египетское государственное телевидение, 67-летний Мурси умер в зале суда, где его судили по делу о шпионаже.Мурси среди прочего обвиняли в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанской Хезболлой.Мурси - первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах в 2012 году после событий "арабской весны", в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак. В июле 2013 года Мурси отстранили от власти военные; к власти пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси, объявивший "Братьев-мусульман" террористической организацией.В апреле 2015 года Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что он отдал приказ об аресте и пытках протестующих в бытность президентом. bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: суд, смерть, Египет, экс-президент, Мурси — статья прочитана 177 раз Комментарии