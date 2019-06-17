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Смещенный экс-президент Египта Мохаммед Мурси умер в зале суда
Скончался экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья мусульмане" Мохаммед Мурси. Как сообщает ВВС со ссылкой на египетское государственное телевидение, 67-летний Мурси умер в зале суда, где его судили по делу о шпионаже.
Мурси среди прочего обвиняли в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанской Хезболлой.
Мурси - первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах в 2012 году после событий "арабской весны", в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак. В июле 2013 года Мурси отстранили от власти военные; к власти пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси, объявивший "Братьев-мусульман" террористической организацией.
В апреле 2015 года Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что он отдал приказ об аресте и пытках протестующих в бытность президентом.
bbc.com
Категории: в мире, чп и криминал, политика
Ключевые слова: суд, смерть, Египет, экс-президент, Мурси
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