Bild Германия : «Бывший канцлер Шрёдер вредит репутации Германии» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Илья Питалев



Бывший канцлер Германии призвал признать Крыма российским. Автор статьи в «Бильд» негодует: разве такой человек может официально представлять страну? Герхард Шрёдер сказал следующее: «Крым — это исконно российская территория» и сослался на восточную политику Вилли Брандта. Но в праве на мнение, пусть даже аргументированное, в немецкой политике ему отказали.



Бывший канцлер: оккупацию Крыма надо признать. Разве такой человек может официально представлять Германию?



В своих речах этот человек выступает за Германию или все-таки за Москву? Бывший канцлер и бывший председатель СДПГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder,75 лет) вызвал волну критики своими высказываниями об оккупированном Россией Крыме, санкциях против Москвы и войне на востоке Украины. Бывший канцлер: оккупацию Крыма надо признать. Разве такой человек может официально представлять Германию?В своих речах этот человек выступает за Германию или все-таки за Москву? Бывший канцлер и бывший председатель СДПГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder,75 лет) вызвал волну критики своими высказываниями об оккупированном Россией Крыме, санкциях против Москвы и войне на востоке Украины.



Кроме того, совершенно в духе российского президента Владимира Путина он выступил в защиту насильственной аннексии Крыма Россией. Шрёдер, близкий друг Путина, сказал дословно следующее: «Крым — это исконно российская территория». В советское время «было все равно, кому территориально принадлежит Крым. Теперь это не так».



Бывший канцлер объяснил далее, что в отношении присоединения Крыма можно «конечно, поддержать юридический тезис, согласно которому это было не отторжение, а одобренное населением, то есть неагрессивное» действие.



Вместо того чтобы осудить военные действия России, Шрёдер пальцем указывает на Украину: «…на востоке Украины обе стороны должны соблюдать Минское соглашение — не только Россия, но и Украина».



Косвенно Шрёдер даже призвал признать новые границы после военного нападения на Крым.



Для этой цели Шрёдер сослался на восточную политику СДПГ времен холодной войны и на признание границы с Польшей: «Если линия восточной политики Вилли Брандта состояла в том, чтобы никогда не изменять проложенные границы, то я хочу указать на то, что действительно решающим условием для успеха этой восточной политики было признание границы по Одеру-Нейсе».



Разве такой человек имеет право представлять Германию?



И это говорит человек, которого федеральный канцлер посылает в другие страны с официальными миссиями (в том числе на Кубу, в Турцию)?



«Нет», — говорит Михаэль Линк (Michael Link), бывший заместитель директора отдела по правам человека в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): «Господин Шрёдер своими последними высказываниями пересек границу допустимого. Он достиг точки, где уже начинает вредить репутации Германии в мире. Федеральный канцлер больше не должна поручать ему представлять себя на международной арене».



Линк, бывший руководитель миссий наблюдателей за выборами от ОБСЕ, сказал далее: «Высказывания Шрёдера о Крыме и Восточной Украине настолько же достойны доверия, как и утверждения, что ЦК КПСС Советского Союза был демократическим органом». Сведения, которыми располагают международные организации и наблюдатели, «однозначны», пояснил Линк: «На востоке Украины находятся российские войска». По его словам, Россия даже при Путине «неоднократно признавала границы Украины и гарантировала их неприкосновенность». Шрёдер же все это просто игнорирует.



Специалист по конституционному праву Бернд Грзежик (университет Гейдельберга), правда, указывает, что Шрёдер как частное лицо более не обязан соблюдать какой-то особый кодекс сдержанности, в отличие от действующих политиков. «Но использование господина Шрёдера на представительских мероприятиях — это в значительной степени вопрос оппортунизма, подлежащего политической оценке».



В переводе на ясный язык: возможно, привлекать Шрёдера в его нынешнем положении для официальных мероприятий было не лучшей идеей. Но ведомство федерального канцлера уходит от прямого ответа.



Официальный представитель правительства ответил на запрос газеты «Бильд»: «О представлении федерального правительства на определенных мероприятиях решения принимаются в каждом отдельном случае в зависимости от характера мероприятия. Поэтому о том, какие решения будут приниматься в будущем, мы сейчас ничего сообщить не можем».



Автор: Петер Тиде (Peter Tiede) для Bild, Германия, перевод Шрёдер, уже много лет находящийся на службе российских государственных компаний (Газпром/Северный поток, Роснефть), воспользовался предвыборным мероприятием СДПГ для пропаганды позиций Кремля. Выступая перед предпринимателями в Бранденбурге, он потребовал снятия санкций против России, введенных из-за войны на Украине.Кроме того, совершенно в духе российского президента Владимира Путина он выступил в защиту насильственной аннексии Крыма Россией. Шрёдер, близкий друг Путина, сказал дословно следующее: «Крым — это исконно российская территория». В советское время «было все равно, кому территориально принадлежит Крым. Теперь это не так».Бывший канцлер объяснил далее, что в отношении присоединения Крыма можно «конечно, поддержать юридический тезис, согласно которому это было не отторжение, а одобренное населением, то есть неагрессивное» действие.Вместо того чтобы осудить военные действия России, Шрёдер пальцем указывает на Украину: «…на востоке Украины обе стороны должны соблюдать Минское соглашение — не только Россия, но и Украина».Косвенно Шрёдер даже призвал признать новые границы после военного нападения на Крым.Для этой цели Шрёдер сослался на восточную политику СДПГ времен холодной войны и на признание границы с Польшей: «Если линия восточной политики Вилли Брандта состояла в том, чтобы никогда не изменять проложенные границы, то я хочу указать на то, что действительно решающим условием для успеха этой восточной политики было признание границы по Одеру-Нейсе».Разве такой человек имеет право представлять Германию?И это говорит человек, которого федеральный канцлер посылает в другие страны с официальными миссиями (в том числе на Кубу, в Турцию)?«Нет», — говорит Михаэль Линк (Michael Link), бывший заместитель директора отдела по правам человека в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): «Господин Шрёдер своими последними высказываниями пересек границу допустимого. Он достиг точки, где уже начинает вредить репутации Германии в мире. Федеральный канцлер больше не должна поручать ему представлять себя на международной арене».Линк, бывший руководитель миссий наблюдателей за выборами от ОБСЕ, сказал далее: «Высказывания Шрёдера о Крыме и Восточной Украине настолько же достойны доверия, как и утверждения, что ЦК КПСС Советского Союза был демократическим органом». Сведения, которыми располагают международные организации и наблюдатели, «однозначны», пояснил Линк: «На востоке Украины находятся российские войска». По его словам, Россия даже при Путине «неоднократно признавала границы Украины и гарантировала их неприкосновенность». Шрёдер же все это просто игнорирует.Специалист по конституционному праву Бернд Грзежик (университет Гейдельберга), правда, указывает, что Шрёдер как частное лицо более не обязан соблюдать какой-то особый кодекс сдержанности, в отличие от действующих политиков. «Но использование господина Шрёдера на представительских мероприятиях — это в значительной степени вопрос оппортунизма, подлежащего политической оценке».В переводе на ясный язык: возможно, привлекать Шрёдера в его нынешнем положении для официальных мероприятий было не лучшей идеей. Но ведомство федерального канцлера уходит от прямого ответа.Официальный представитель правительства ответил на запрос газеты «Бильд»: «О представлении федерального правительства на определенных мероприятиях решения принимаются в каждом отдельном случае в зависимости от характера мероприятия. Поэтому о том, какие решения будут приниматься в будущем, мы сейчас ничего сообщить не можем».Автор: Петер Тиде (Peter Tiede) для Bild, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, СМИ, Шредер — статья прочитана 45 раз Комментарии