Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Игорь Зарембо Американский ракетный комплекс Patriot в Польше. Архивное фото



В Польше разместят командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак, сообщает



Он уверен, что подобное решение значительно увеличит безопасность страны из-за угрозы глобального военного конфликта.



"Возможный захватчик понимает, что нарушение границ Польши, нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт", — сказал министр в эфире Польского радио.



Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что Вашингтон намерен увеличить численность военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.



В свою очередь, Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай". В Польше разместят командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак, сообщает РИА Новости Он уверен, что подобное решение значительно увеличит безопасность страны из-за угрозы глобального военного конфликта."Возможный захватчик понимает, что нарушение границ Польши, нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт", — сказал министр в эфире Польского радио.Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что Вашингтон намерен увеличить численность военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.В свою очередь, Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай". ria.ru Категории: в мире, политика Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Польша — статья прочитана 84 раза Комментарии