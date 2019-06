Загрузка... СМИ: «это восстание высшей категории» Посольство США в Латвии подняло флаг ЛГБТ 🔊 Воспроизвести



В рамках ежегодного «Месяца гордости ЛГБТ» дипломатические представительства США по всему миру поднимали радужные флаги рядом с национальными «звездами и полосами» — в знак солидарности. Так было до этого года. Теперь же такие акции требуется согласовывать — и Вашингтон отказал в ответ на все запросы. Посольства в некоторых странах, включая и Латвию, запрет нарушили или как минимум обошли, пишет



В предыдущие годы подъем флагов ЛГБТ в посольствах был совершенно обычным делом, сообщает BBC. По сведениям The Washington Post, ранее Госдепартамент ежегодно рассылал в посольства инструкции с рекомендациями относительно того, каким образом отмечать «Месяц гордости», начинающийся в середине мая. В рамках ежегодного «Месяца гордости ЛГБТ» дипломатические представительства США по всему миру поднимали радужные флаги рядом с национальными «звездами и полосами» — в знак солидарности. Так было до этого года. Теперь же такие акции требуется согласовывать — и Вашингтон отказал в ответ на все запросы. Посольства в некоторых странах, включая и Латвию, запрет нарушили или как минимум обошли, пишет PRESS.LV со ссылкой на LSM.lv.В предыдущие годы подъем флагов ЛГБТ в посольствах был совершенно обычным делом, сообщает BBC. По сведениям The Washington Post, ранее Госдепартамент ежегодно рассылал в посольства инструкции с рекомендациями относительно того, каким образом отмечать «Месяц гордости», начинающийся в середине мая. Такая практика существовала как минимум с 2011 года, когда админстрация Барака Обамы приказала внешнеполитическим структурам США включиться в защиту прав ЛГБТ. Среди прочего, ежегодные инструкции устанавливали, что радужное знамя можно поднимать на той же мачте, что и национальный флаг — если оно будет меньше и расположено ниже. О намерении провести такую акцию солидарности следовало информировать Вашингтон. С 2016 года право принимать решение было передано послам «на местах».



В прошлом году, после прихода на пост госсекретаря Помпео, процедура изменилась: посольства обязали согласовывать подъем флага. В прошлом году Госдепартамент одобрил все запросы, в этом — ни одного, пишет The Washington Post.



С середины мая, когда начался «месяц гордости», ряд посольств запрет обошли или прямо нарушили. Здания дипмиссии в Израиле и в Индии было подсвечено радужными прожекторами, на фасадах посольств в Южной Корее и в Норвегии и консульства в индийском Ченнаи вывешены гигантские флаги. Несколько посольств пошли дальше — и подняли флаги ЛГБТ на мачтах рядом или вместе с американскими.



Среди них было и посольство в Латвии, сообщившее об этой акции солидарности в Facebook. В записи рядом с фотографией говорится, в частности:



«Мы подняли флаг прайда на мачту. Посол Нэнси Байкофф-Петтит заявляет, что это символ [данного] Америкой обещания защищать права и достоинства ЛГБТИ, а также права человека в целом».



«Мы принципиально не обсуждаем обстоятельства, связанные с внутренними процедурами [внешнеполитической службы США]. Посольство гордится тем, что поддерживает равные права человека для всех групп независимо от пола, расы, религии, этнической принадлежности или сексуальной ориентации», — гласит полученный в посольстве комментарий.



«Это восстание высшей категории», — приводит The Washington Post характеристику произошедшего,



