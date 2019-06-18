В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма 🔊 Воспроизвести Открытие памятника жервам нацизма в Тростенце



Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в минувший четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент



Поправки были приняты депутатами в первом чтении в декабре 2018 года. Далее их должна одобрить верхняя палата белорусского парламента (Совет Республики), после чего документ будет представлен на рассмотрение президента.



Как отметила депутат Валентина Ражанец, представляя поправки в парламенте, в республике устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, это обусловлено повышенной опасностью, поскольку "преследуется цель изменить сознание людей, подменить ценностные ориентиры, сформировать чувство социальной вражды и ненависти". Уголовная ответственность будет предусматривать до пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников. Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в минувший четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости Поправки были приняты депутатами в первом чтении в декабре 2018 года. Далее их должна одобрить верхняя палата белорусского парламента (Совет Республики), после чего документ будет представлен на рассмотрение президента.Как отметила депутат Валентина Ражанец, представляя поправки в парламенте, в республике устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, это обусловлено повышенной опасностью, поскольку "преследуется цель изменить сознание людей, подменить ценностные ориентиры, сформировать чувство социальной вражды и ненависти". Уголовная ответственность будет предусматривать до пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников. Административная ответственность, по словам Ражанец, предусмотрена не только за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, но и их хранение и приобретение с целью распространения.



Депутат также обратила внимание, что менее трех недель отделяют белорусов от 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. "Мы, современное общество, не вправе допустить возрождения идеологии расового превосходства и нацизма. В этом, казалось бы, никого в Беларуси убеждать не надо, но все больше тревожат факты, свидетельствующие об активации неонацистских неформальных объединений. Принятие дополнительных законодательных мер, направленных на защиту общественного порядка и нравственности от идеологии нацизма, считаем оправданным и необходимым", - заметила парламентарий.



По мнению Ражанец, принятие законопроекта будет способствовать "обеспечению национальной безопасности, сохранению исторической правды и защите нравственных ценностей общества". ria.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: нацизм, закон, жертвы География: Белоруссия — статья прочитана 156 раз Комментарии