Загрузка... Орнелле Мути грозит тюремный срок из-за ужина с Путиным 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Орнелла Мути получила известность в 1970-х годах



Итальянскую актрису Орнеллу Мути обязали выплатить компенсацию за отмену выступлений ради поездки на благотворительный гала-концерт с Владимиром Путиным. Если неустойка не будет оплачена, Мути грозит тюремный срок, сообщает



В декабре 2010 года Мути должна была выступить на сцене театра Верди в городе Порденоне на северо-востоке Италии.



Вместо этого она взяла больничный на три дня и улетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в благотворительном ужине с российским президентом. Итальянскую актрису Орнеллу Мути обязали выплатить компенсацию за отмену выступлений ради поездки на благотворительный гала-концерт с Владимиром Путиным. Если неустойка не будет оплачена, Мути грозит тюремный срок, сообщает ВВС В декабре 2010 года Мути должна была выступить на сцене театра Верди в городе Порденоне на северо-востоке Италии.Вместо этого она взяла больничный на три дня и улетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в благотворительном ужине с российским президентом.



Актриса заявляла, что не имеет возможности возместить театру нанесенный ущерб, и подала апелляцию.



В четверг Верховный кассационный суд подтвердил ранее вынесенный приговор.



Основанием для дела о мошенничестве послужила та самая медицинская справка, которую Мути предоставила театру. В справке говорилось, что у нее сильно воспалены трахеи, высокая температура, кашель и огрубение голоса.



Справка, которую суд признал подложной, рекомендовала ей пять дней отдыха, и актриса направилась на благотворительный концерт в Петербурге, куда ее пригласил президент России.







Когда в прессе появились ее фотографии за одним столом с Путиным, театр решил действовать.



Суд предупредил актрису, что, если Мути не выплатит назначенную сумму, она отправится в тюрьму.



Орнелле Мути 64 года. За пределами страны она известна по фильмам "Укрощение строптивого", "Флэш Гордон" и "Оскар". В самой Италии она по-прежнему появляется на экранах и на сцене.



По сообщениям итальянских СМИ, у нее есть 30 дней, чтобы рассчитаться с театром.



На первом судебном процессе в 2015 году актриса утверждала, что не располагает необходимыми средствами.



Два года спустя Мути и ее семью выселили из ее дома в Риме из-за долгов агентству по недвижимости в 80 тыс. евро.



Ранее актриса говорила российским журналистам, что у нее есть квартира в Москве и она не прочь получить российское гражданство. Итальянский суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил ее к шести месяцам тюрьмы условно, оштрафовал на 500 евро и обязал актрису выплатить театру неустойку в размере 30 тыс. евро.Актриса заявляла, что не имеет возможности возместить театру нанесенный ущерб, и подала апелляцию.В четверг Верховный кассационный суд подтвердил ранее вынесенный приговор.Основанием для дела о мошенничестве послужила та самая медицинская справка, которую Мути предоставила театру. В справке говорилось, что у нее сильно воспалены трахеи, высокая температура, кашель и огрубение голоса.Справка, которую суд признал подложной, рекомендовала ей пять дней отдыха, и актриса направилась на благотворительный концерт в Петербурге, куда ее пригласил президент России.Когда в прессе появились ее фотографии за одним столом с Путиным, театр решил действовать.Суд предупредил актрису, что, если Мути не выплатит назначенную сумму, она отправится в тюрьму.Орнелле Мути 64 года. За пределами страны она известна по фильмам "Укрощение строптивого", "Флэш Гордон" и "Оскар". В самой Италии она по-прежнему появляется на экранах и на сцене.По сообщениям итальянских СМИ, у нее есть 30 дней, чтобы рассчитаться с театром.На первом судебном процессе в 2015 году актриса утверждала, что не располагает необходимыми средствами.Два года спустя Мути и ее семью выселили из ее дома в Риме из-за долгов агентству по недвижимости в 80 тыс. евро.Ранее актриса говорила российским журналистам, что у нее есть квартира в Москве и она не прочь получить российское гражданство. Загрузка... bbc.com Категории: общество, культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, Путин, заключение, Орнела Мути — статья прочитана 216 раз Комментарии