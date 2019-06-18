ВСЛ: Arvi и Sanitex не должны платить Сербии миллионные штрафы 🔊 Воспроизвести



Контролируемая литовским предпринимателем Видмантасом Кучинскасом группа предприятий по производству удобрений, кормов, сахара и изделий из индюшатины Arvi ir Ko, а также крупнейшая в Литве частная компания оптовой торговли и логистики Sanitex, которые в 2006 году купили сербский азотный завод HIP-Azotara, не должны платить приватизационному агентству Сербии миллионный штраф, огласил окончательное решение Верховный суд Литвы (ВСЛ).



Консорциум, в состав которого вместе с литовскими предприятиями входила также сербская компания Univerzal Holding, должен был заплатить агентству штраф на сумму 3,275 млн евро и годовые в размере 2,25%. Так в апреле 2012 года постановила Торгово-промышленная палата Сербии (арбитраж), который назначил штраф всем предприятиям. Контролируемая литовским предпринимателем Видмантасом Кучинскасом группа предприятий по производству удобрений, кормов, сахара и изделий из индюшатины Arvi ir Ko, а также крупнейшая в Литве частная компания оптовой торговли и логистики Sanitex, которые в 2006 году купили сербский азотный завод HIP-Azotara, не должны платить приватизационному агентству Сербии миллионный штраф, огласил окончательное решение Верховный суд Литвы (ВСЛ).Консорциум, в состав которого вместе с литовскими предприятиями входила также сербская компания Univerzal Holding, должен был заплатить агентству штраф на сумму 3,275 млн евро и годовые в размере 2,25%. Так в апреле 2012 года постановила Торгово-промышленная палата Сербии (арбитраж), который назначил штраф всем предприятиям. ВСЛ на прошлой неделе отменил решение, принятое Апелляционным судом Литвы (АСЛ) в январе этого года – тогда суд разрешил выполнение решения Белградского арбитража от 2012 года, согласно которому компании должны были заплатить штраф.



"Дело для Литвы исключительно важно из-за характера спора и победой над находящимся в сфере влияния российского гиганта "Газпром" предприятием HIP-Azotara, в связи с приватизацией которого и начался этот спор", - сообщила компания Arvi ir Ko.



Как утверждает АСЛ, указанная сербским арбитражем к уплате сумма была призвана наказать предприятия, а не возместить предусмотренные заранее или понесенные реально убытки.



"Признание решения сербского арбитража и разрешение его выполнять в Литовской Республике означало бы создание правовой ситуации хуже той, которую Конституционный суд (КС) (...) признал противоречащей Конституции", - говорится в определении.



Приватизационное агентство Сербии в 2006 году продало за 13,1 млн евро консорциуму трех предприятий завод HIP-Azotara, в который они впоследствии инвестировали 4,75 млн евро. Однако из-за нарушений договора в 2009 году агентство расторгло договор купли-продажи завода и вернуло себе HIP-Azotara, не вернув инвесторам ни денег, ни инвестиций.



"Такая модель правового регулирования, согласно которой, расторгая приватизационный договор, государство не только забирает себе объект приватизации, но и оставляет за собой 100% уплаченной за него цены и вложенные инвестором для улучшения имущества средства (...), признана противоречащей Конституции", - говорится в определении суда.



Приватизационное агентство Сербии обвинило консорциум в том, что он без его согласия за 32,5 млн евро продал неназванному российскому покупателю недостроенный цех по производству карбамида или 10,9% стоимости имущества HIP-Azotara. Согласно договору о приватизации новые владельцы без разрешения агентства могли продать до 5% стоимости имущества.



За это агентство обязало консорциум заплатить около 10 млн евро в качестве компенсации убытков, однако после того, как до конца 2008 года была переведена лишь часть денег, агентство расторгло договор и назначило покупателям завода штраф на сумму 3,275 млн евро.



Решением сербского агентства и главного кредитора предприятия – государственного газового предприятия Srbijagas в декабре 2011 года было инициировано банкротство HIP-Azotara. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, штраф, Сербия География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии