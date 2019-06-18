ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран 🔊 Воспроизвести



Комиссар Евросоюза по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос заявил, что в связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с ЕС, Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим для отдельных стран, передает



«Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — приводит Deutsche Welle слова Еврокомиссара.



По его словам, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.



В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС. Комиссар Евросоюза по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос заявил, что в связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с ЕС, Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим для отдельных стран, передает RT «Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — приводит Deutsche Welle слова Еврокомиссара.По его словам, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС. russian.rt.com Категории: в Европе, общество, политика Ключевые слова: ЕС, безвиз, приостановка — статья прочитана 55 раз Комментарии