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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран
Комиссар Евросоюза по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос заявил, что в связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с ЕС, Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим для отдельных стран, передает RT.
«Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — приводит Deutsche Welle слова Еврокомиссара.
По его словам, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.
В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС.
russian.rt.com
Ключевые слова: ЕС, безвиз, приостановка
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