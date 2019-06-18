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ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран



Комиссар Евросоюза по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос заявил, что в связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с ЕС, Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим для отдельных стран, передает RT.

«Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — приводит Deutsche Welle слова Еврокомиссара.

По его словам, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС.
russian.rt.com
Категории: в Европе, общество, политика
Ключевые слова: ЕС, безвиз, приостановка
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добавлена сегодня, 18 июня, 09:00

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