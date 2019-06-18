Глава LG Cargo: у нас дела обстоят лучше, чем у латышей 🔊 Воспроизвести



В связи с намерениями дочернего предприятия государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (LG, Литовские железные дороги) по перевозке грузов LG Cargo в ближайшие годы заметно увеличить перевозки, глава компании признает, что имеет место активная конкуренция за грузы с перевозчиками другими видами транспорта.



Эгидиюс Лазаускас в интервью BNS сказал, что компания успешно конкурирует с Латвийскими железными дорогами. По его словам, перенявшее недавно деятельность Дирекции по грузоперевозкам LG предприятие LG Cargo планирует большие инвестиции в обновление вагонов и электролокомотивы.



"Сейчас у нас почти 8 тыс. вагонов очень разных типов. Сегодня ни один наш парк не может ехать в Беларусь, Украину, Россию или Казахстан, так как по техническим нормативам вышел срок эксплуатации вагонов (...) Мы подготовили программу обновления парка вагонов", – сказал Э. Лазаускас в интервью BNS. В связи с намерениями дочернего предприятия государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (LG, Литовские железные дороги) по перевозке грузов LG Cargo в ближайшие годы заметно увеличить перевозки, глава компании признает, что имеет место активная конкуренция за грузы с перевозчиками другими видами транспорта.Эгидиюс Лазаускас в интервью BNS сказал, что компания успешно конкурирует с Латвийскими железными дорогами. По его словам, перенявшее недавно деятельность Дирекции по грузоперевозкам LG предприятие LG Cargo планирует большие инвестиции в обновление вагонов и электролокомотивы."Сейчас у нас почти 8 тыс. вагонов очень разных типов. Сегодня ни один наш парк не может ехать в Беларусь, Украину, Россию или Казахстан, так как по техническим нормативам вышел срок эксплуатации вагонов (...) Мы подготовили программу обновления парка вагонов", – сказал Э. Лазаускас в интервью BNS. По его словам, LG намечает купить 5 тыс. вагонов, а цены на них колеблются от 40 до 60 тыс. евро.



Как сказал Э. Лазаускас, в связи с электрификацией железной дороги от Кены, что на границе с Беларусью, до Клайпеды, придется покупать и электролокомотивы, которых у LG сейчас нет.



"План электрификации коридора через Литву (из Кены в Клайпеду) – 2024 год, он должен быть завершен, и у нас должны быть куплены локомотивы, возможно, несколько десятков. На сегодняшний день 100 магистральных локомотивов, так что можете посчитать. В смысле инвестиций это очень большие цифры", – сказал руководитель LG cargo.



В прошлом году компания LG перевезла около 57 млн тонн грузов. До 2030 года намечается увеличить перевозки до 70 млн тонн. Комментируя эту амбициозную цель, Э. Лазаускас говорит, что сейчас литовско-польскую границу ежегодно пересекает около 20 млн тонн грузов, которые перевозятся тяжелым грузовым транспортом.



"Перевод какой-то части – необязательно конкурируя напрямую с автоперевозчиками, но в кооперации с ними, перевод полуприцепов на платформы тоже может дать определенное ускорение. Когда мы говорим о 70 млн тонн, я не хочу ограничиваться одной Литвой, мы говорим о других рынках, на которых мы можем успешно участвовать, например, в Польше", – сказал он.



В связи с заявлением главы Латвийских железных дорог о том, что предприятие понемногу перенимает белорусские грузы, Э. Лазаускас говорит, что это естественная конкуренция, однако дела у Литовских железных дорог обстоят лучше, чем у латышей.



"Я бы осмелился утверждать, что да. В последние годы спад в Латвии на самом деле был большой, у нас была обратная пропорция. (...) Статистика показывает, что мы перевозим больше белорусских грузов, чем латыши. Сегодня дела обстоят так, мы будем стараться, чтобы и в дальнейшем было то же самое", - сказал BNS Э. Лазаускас. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Lietuvos gelezinkeliai, стратегия География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии