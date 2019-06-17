Консерваторы Литвы просят Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой 🔊 Воспроизвести



В понедельник оппозиционные литовские консерваторы призвали германского гиганта по производству спортивной одежды Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой.



Такое обращение политики направили в связи стем, что в социальных сетях начали распространяться фото, где видно, как в магазинах Adidas в Лондоне выставлены женские майки с гербом СССР.



"Международные корпорации должны учесть исторические факты, уважать память жертв и воздержаться от поощрения советской ностальгии или оправдания преступлений, совершенных тоталитарными режимами", – говорится в обращении лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и его заместителя Радвиле Мркунайте-Микуленене.



"В мире бы точно не поняли, если бы Adidas произвел тематическую линию одежды с нацистской символикой, однако, почему-то на советские знаки закрывают глаза. Мы убеждены, что есть и другие способы празднования спортивных побед, а не прославление режима, ответственного за смерти и страдания миллионов", – говорится в обращении.



"Мы (...) призываем вас вспомнить об общей ответственности и обеспечить, чтобы вся одежда с советской символикой была удалена из всех магазинов Adidas или связанных розничных магазинов", – утверждают члены парламента.



Литовские политики и дипломаты еще в прошлом году критиковали Adidas за торговлю одеждой с советской символикой в интернет-магазинах.



Литва была оккупирована СССР в 1940–1941 и в 1944–1990 годах. В понедельник оппозиционные литовские консерваторы призвали германского гиганта по производству спортивной одежды Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой.Такое обращение политики направили в связи стем, что в социальных сетях начали распространяться фото, где видно, как в магазинах Adidas в Лондоне выставлены женские майки с гербом СССР."Международные корпорации должны учесть исторические факты, уважать память жертв и воздержаться от поощрения советской ностальгии или оправдания преступлений, совершенных тоталитарными режимами", – говорится в обращении лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и его заместителя Радвиле Мркунайте-Микуленене."В мире бы точно не поняли, если бы Adidas произвел тематическую линию одежды с нацистской символикой, однако, почему-то на советские знаки закрывают глаза. Мы убеждены, что есть и другие способы празднования спортивных побед, а не прославление режима, ответственного за смерти и страдания миллионов", – говорится в обращении."Мы (...) призываем вас вспомнить об общей ответственности и обеспечить, чтобы вся одежда с советской символикой была удалена из всех магазинов Adidas или связанных розничных магазинов", – утверждают члены парламента.Литовские политики и дипломаты еще в прошлом году критиковали Adidas за торговлю одеждой с советской символикой в интернет-магазинах.Литва была оккупирована СССР в 1940–1941 и в 1944–1990 годах. BNS Категории: политика, спорт, история Ключевые слова: запрет, спортсмены, совсимволика, форма, Adidas География: Литва — статья прочитана 214 раз Комментарии