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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Минобороны Литвы подписало договор с США о покупке оборудования радиосвязи для армии
Министерство обороны Литвы в понедельник сообщило о подписании договора с США о приобретении оборудования радиосвязи для Вооруженных сил (ВС) Литвы.
Как сообщается, договор с правительством США обновлен в начале июня.
Тактических средств радиосвязи для Сухопутных сил Литвы будет куплено более чем на 3 млн долларов (более 2,6 млн евро). Эти средства выделены из Программы поддержки США европейской безопасности.
"Это современное оборудование связи не только улучшит взаимодействие ВС Литвы с союзниками по НАТО, особенно с США, но и сделает более стабильной связь между подразделениями самих ВС Литвы", – сказал для пресс-релиза вице-министр обороны Гедримас Яглинскас.
Оборудованием радиосвязи будут оснащены маневренные единицы Сухопутных сил, Силы быстрого реагирования, единицы, несущие дежурство в составе Операционных сил задач мирного времени.
"Это приобретение – еще один прекрасный пример готовности Литвы укреплять свои военные мощности", – сказал замдиректора Департамента сотрудничества в оборонной области посольства США, майор Шон Руфоло.
Сейчас Литва согласует и покупку 200 бронированных внедорожников JLTV у США. В начале этого года Литва и США подписали план сотрудничества, призванный обеспечить преемственность деятельности и надлежащее финансирование долгосрочных проектов.
Категории: экономика, политика, технологии
География: Литва
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