Минобороны Литвы подписало договор с США о покупке оборудования радиосвязи для армии 🔊 Воспроизвести фото: kam.lt



Министерство обороны Литвы в понедельник сообщило о подписании договора с США о приобретении оборудования радиосвязи для Вооруженных сил (ВС) Литвы.



Как сообщается, договор с правительством США обновлен в начале июня.



Тактических средств радиосвязи для Сухопутных сил Литвы будет куплено более чем на 3 млн долларов (более 2,6 млн евро). Эти средства выделены из Программы поддержки США европейской безопасности.



"Это современное оборудование связи не только улучшит взаимодействие ВС Литвы с союзниками по НАТО, особенно с США, но и сделает более стабильной связь между подразделениями самих ВС Литвы", – сказал для пресс-релиза вице-министр обороны Гедримас Яглинскас.



Оборудованием радиосвязи будут оснащены маневренные единицы Сухопутных сил, Силы быстрого реагирования, единицы, несущие дежурство в составе Операционных сил задач мирного времени.



"Это приобретение – еще один прекрасный пример готовности Литвы укреплять свои военные мощности", – сказал замдиректора Департамента сотрудничества в оборонной области посольства США, майор Шон Руфоло.



Сейчас Литва согласует и покупку 200 бронированных внедорожников JLTV у США. В начале этого года Литва и США подписали план сотрудничества, призванный обеспечить преемственность деятельности и надлежащее финансирование долгосрочных проектов. Министерство обороны Литвы в понедельник сообщило о подписании договора с США о приобретении оборудования радиосвязи для Вооруженных сил (ВС) Литвы.Как сообщается, договор с правительством США обновлен в начале июня.Тактических средств радиосвязи для Сухопутных сил Литвы будет куплено более чем на 3 млн долларов (более 2,6 млн евро). Эти средства выделены из Программы поддержки США европейской безопасности."Это современное оборудование связи не только улучшит взаимодействие ВС Литвы с союзниками по НАТО, особенно с США, но и сделает более стабильной связь между подразделениями самих ВС Литвы", – сказал для пресс-релиза вице-министр обороны Гедримас Яглинскас.Оборудованием радиосвязи будут оснащены маневренные единицы Сухопутных сил, Силы быстрого реагирования, единицы, несущие дежурство в составе Операционных сил задач мирного времени."Это приобретение – еще один прекрасный пример готовности Литвы укреплять свои военные мощности", – сказал замдиректора Департамента сотрудничества в оборонной области посольства США, майор Шон Руфоло.Сейчас Литва согласует и покупку 200 бронированных внедорожников JLTV у США. В начале этого года Литва и США подписали план сотрудничества, призванный обеспечить преемственность деятельности и надлежащее финансирование долгосрочных проектов. BNS Категории: экономика, политика, технологии Ключевые слова: США, армия, контракт, связь География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии