В Литву для захоронения прибыла урна крестного отца киноавангарда США Йонаса Мекаса 🔊 Воспроизвести Йонас Мекас, прижизненное фото



В Литву на вечный покой из США вернулась урна с прахом известного деятеля культуры литовского происхождения, крестного отца американского авангарда Йонаса Мекаса.



В воскресенье урна с прахом Й. Мекаса, скончавшегося в январе этого года, была захоронена рядом с погребением родителей в деревне Семенишкяй, что на севере Литвы. Состоялась церемония в узком семейном кругу, сообщил общественный транслятор LRT.



Критики искусства говорят, что история Литвы всегда глубоко отражалась в творчестве жившего в США Й. Мекаса.



"В своем творчестве он был связан с Литвой через измерение памяти в своих фильмах и через литовские слова в поэзии на литовском языке. Связь с Литвой в творчестве Йонаса внутренняя и постоянная", – сказала BNS в воскресенье искусствовед, руководитель Литовской национальной художественной галереи Лолита Яблонскене. В Литву на вечный покой из США вернулась урна с прахом известного деятеля культуры литовского происхождения, крестного отца американского авангарда Йонаса Мекаса.В воскресенье урна с прахом Й. Мекаса, скончавшегося в январе этого года, была захоронена рядом с погребением родителей в деревне Семенишкяй, что на севере Литвы. Состоялась церемония в узком семейном кругу, сообщил общественный транслятор LRT.Критики искусства говорят, что история Литвы всегда глубоко отражалась в творчестве жившего в США Й. Мекаса."В своем творчестве он был связан с Литвой через измерение памяти в своих фильмах и через литовские слова в поэзии на литовском языке. Связь с Литвой в творчестве Йонаса внутренняя и постоянная", – сказала BNS в воскресенье искусствовед, руководитель Литовской национальной художественной галереи Лолита Яблонскене. После восстановления независимости Литвы, по словам Л, Яблонскене, Й. Мекас стал ярким представителем Литвы в международных проектах, на выставках, кинофестивалях, завоевал для Литвы много призов.



"В данный момент мы говорим о Золотом льве, который получил художник на Венецианском бьеннале. Стоит вспомнить, что в 2005 году, когда Йонас представлял павильон Литвы, тогда Литва получила первый почетный специальный приз жюри. Это было первым прорывом на международной арене современного искусства", – сказала она.



Й. Мекас родился 24 декабря 1922 года в деревне Семенишкес, более 50 лет он жил и работал в Нью-Йорке. В возрасте 22 лет, в 1944 уехал на Запад, в Германию, где был арестован и попал в нацистский трудовой лагерь в Эльмсхорне. После войны изучал философию и романистику в в Майнцском университете.



В конце 1949 года вместе с братом Адольфасом эмигрировал в США, где в Нью-Йоркском Бруклине снял первые кинокадры о жизни литовских эмигрантов и себе.



В 1954 году начал вместе с братом издавать журнал Film Culture, через четыре года стал вести колонку Кинодневник в еженедельнике Нормана Мейлера The Village Voice.



Он стал организатором различных фестивалей авангардного кино, в пятидесятые годы был активно вовлечен к дискурс кинокритики, публиковал свои тексты в различных американских журналах, потом создал один из крупнейших в мире архивов американского авангардного кино.



Й. Мекас сотрудничал со множеством известнейших представителей американской культуры: Энди Уорхолом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Сальвадором Дали, Юргисом Майчюнасом. Фильмы Й. Мекаса получили высокие награды на международных фестивалях.



У него стажировались сейчас хорошо известные литовские кинорежиссеры. В 1995-ом году он получил национальную премию Литвы в области культуры и искусства, а 2003-ом - Большой орденский крест "За заслуги перед Литвой". BNS Категории: общество, культура, история Ключевые слова: США, режиссёр, похороны, кончина, Мекас География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии