«Русский вернисаж - 2019» 🔊 Воспроизвести







В Клайпеде выставку русской культуры «Русский вернисаж» в этом году представили работы художников Вильнюса, Москвы и Клайпеды.



Организатор мероприятия – Союз русских литераторов и художников «РАРОГ» совместно с партнёром – Центром национальных культур города-порта предлагают зрителям 27 картин 11 авторов и 8 восхитительных фоторабот вильнюсца Валерия Зубакова.



Открывая выставку, её куратор Валерий Серёгин отметил, что в этом году есть интересные новшества, а многие авторы выставляются впервые. Так, например, впервые в Литве показаны батальные сцены Александра Чагадаева (Москва).



Первый раз есть работы Марии Лучинской и Юрия Вытягурова, хотя он уже присутствовал на выставках в качестве гостя.



Интересное творчество Юрия Вытягурова представлено двумя освящёнными иконами. Одна из них – в оригинальном стиле: выжжена сваркой на металле. Есть и две его витражные работы «Стрекоза» и «Бабочка». Организатор мероприятия – Союз русских литераторов и художников «РАРОГ» совместно с партнёром – Центром национальных культур города-порта предлагают зрителям 27 картин 11 авторов и 8 восхитительных фоторабот вильнюсца Валерия Зубакова.Открывая выставку, её куратор Валерий Серёгин отметил, что в этом году есть интересные новшества, а многие авторы выставляются впервые. Так, например, впервые в Литве показаны батальные сцены Александра Чагадаева (Москва).Первый раз есть работы Марии Лучинской и Юрия Вытягурова, хотя он уже присутствовал на выставках в качестве гостя.Интересное творчество Юрия Вытягурова представлено двумя освящёнными иконами. Одна из них – в оригинальном стиле: выжжена сваркой на металле. Есть и две его витражные работы «Стрекоза» и «Бабочка».



Добрый друг клайпедчан Татьяна Мазаева снова порадовала зрителей уникальной японской техникой ошибана - это картины из растений и цветов.



Клайпедчанини Владимир Богатырёв представил широкий диапазон своих возможностей – акварель и живопись маслом. А вот его супруга Наталья выставляется впервые.











Язык живописи красив и многогранен. Его уникальность подчеркнули стихи Регины Канаевой из «РАРОГ» о некоторых улочках Вильнюса, изображённых на представленных картинах, и яркие стихотворные строчки участников клайпедского литературного клуба «Среда».







Было и музыкальное обрамление, которое начал, выступив в новом для себе амплуа, атташе Генконсульства РФ Сергей Соловьёв. Он исполнил романс «Я вас любил» на слова А.С. Пушкина, юбилей которого недавно отметил мир. И все другие музыкальные номера этого тёплого вечера были связаны с именем великого поэта.



«Русский вернисаж» в приморском городе проходит седьмой раз, и шесть раз замечательное музыкальное сопровождение осуществляет семья Тарасовых, создавая дополнительную атмосферу душевности и уюта.



Генконсул России в Клайпеде Александр Грачёв уверен, что искусство прокладывает дорогу к миру, к сотрудничеству и подобные мероприятия важны. «Открытие выставки работ русских художников приурочено ко Дню России», - отметил дипломат.



Выставка открыта до 11 июля.



Фото автора



Изумительные работы выставили Владимир Пустовой, Владимир Полищук, Андрей Балахович, Александр Осин.Добрый друг клайпедчан Татьяна Мазаева снова порадовала зрителей уникальной японской техникой ошибана - это картины из растений и цветов.Клайпедчанини Владимир Богатырёв представил широкий диапазон своих возможностей – акварель и живопись маслом. А вот его супруга Наталья выставляется впервые.Язык живописи красив и многогранен. Его уникальность подчеркнули стихи Регины Канаевой из «РАРОГ» о некоторых улочках Вильнюса, изображённых на представленных картинах, и яркие стихотворные строчки участников клайпедского литературного клуба «Среда».Было и музыкальное обрамление, которое начал, выступив в новом для себе амплуа, атташе Генконсульства РФ Сергей Соловьёв. Он исполнил романс «Я вас любил» на слова А.С. Пушкина, юбилей которого недавно отметил мир. И все другие музыкальные номера этого тёплого вечера были связаны с именем великого поэта.«Русский вернисаж» в приморском городе проходит седьмой раз, и шесть раз замечательное музыкальное сопровождение осуществляет семья Тарасовых, создавая дополнительную атмосферу душевности и уюта.Генконсул России в Клайпеде Александр Грачёв уверен, что искусство прокладывает дорогу к миру, к сотрудничеству и подобные мероприятия важны. «Открытие выставки работ русских художников приурочено ко Дню России», - отметил дипломат.Выставка открыта до 11 июля. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Русский вернисаж - 2019» — статья прочитана 99 раз Комментарии