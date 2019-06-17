«Русский вернисаж - 2019»

В Клайпеде выставку русской культуры «Русский вернисаж» в этом году представили работы художников Вильнюса, Москвы и Клайпеды.
Организатор мероприятия – Союз русских литераторов и художников «РАРОГ» совместно с партнёром – Центром национальных культур города-порта предлагают зрителям 27 картин 11 авторов и 8 восхитительных фоторабот вильнюсца Валерия Зубакова.
Открывая выставку, её куратор Валерий Серёгин отметил, что в этом году есть интересные новшества, а многие авторы выставляются впервые. Так, например, впервые в Литве показаны батальные сцены Александра Чагадаева (Москва).
Первый раз есть работы Марии Лучинской и Юрия Вытягурова, хотя он уже присутствовал на выставках в качестве гостя.
Интересное творчество Юрия Вытягурова представлено двумя освящёнными иконами. Одна из них – в оригинальном стиле: выжжена сваркой на металле. Есть и две его витражные работы «Стрекоза» и «Бабочка».
Изумительные работы выставили Владимир Пустовой, Владимир Полищук, Андрей Балахович, Александр Осин.
Добрый друг клайпедчан Татьяна Мазаева снова порадовала зрителей уникальной японской техникой ошибана - это картины из растений и цветов.
Клайпедчанини Владимир Богатырёв представил широкий диапазон своих возможностей – акварель и живопись маслом. А вот его супруга Наталья выставляется впервые.
Язык живописи красив и многогранен. Его уникальность подчеркнули стихи Регины Канаевой из «РАРОГ» о некоторых улочках Вильнюса, изображённых на представленных картинах, и яркие стихотворные строчки участников клайпедского литературного клуба «Среда».
Было и музыкальное обрамление, которое начал, выступив в новом для себе амплуа, атташе Генконсульства РФ Сергей Соловьёв. Он исполнил романс «Я вас любил» на слова А.С. Пушкина, юбилей которого недавно отметил мир. И все другие музыкальные номера этого тёплого вечера были связаны с именем великого поэта.
«Русский вернисаж» в приморском городе проходит седьмой раз, и шесть раз замечательное музыкальное сопровождение осуществляет семья Тарасовых, создавая дополнительную атмосферу душевности и уюта.
Генконсул России в Клайпеде Александр Грачёв уверен, что искусство прокладывает дорогу к миру, к сотрудничеству и подобные мероприятия важны. «Открытие выставки работ русских художников приурочено ко Дню России», - отметил дипломат.
Выставка открыта до 11 июля.
Фото автора
Добрый друг клайпедчан Татьяна Мазаева снова порадовала зрителей уникальной японской техникой ошибана - это картины из растений и цветов.
Клайпедчанини Владимир Богатырёв представил широкий диапазон своих возможностей – акварель и живопись маслом. А вот его супруга Наталья выставляется впервые.
Язык живописи красив и многогранен. Его уникальность подчеркнули стихи Регины Канаевой из «РАРОГ» о некоторых улочках Вильнюса, изображённых на представленных картинах, и яркие стихотворные строчки участников клайпедского литературного клуба «Среда».
Было и музыкальное обрамление, которое начал, выступив в новом для себе амплуа, атташе Генконсульства РФ Сергей Соловьёв. Он исполнил романс «Я вас любил» на слова А.С. Пушкина, юбилей которого недавно отметил мир. И все другие музыкальные номера этого тёплого вечера были связаны с именем великого поэта.
«Русский вернисаж» в приморском городе проходит седьмой раз, и шесть раз замечательное музыкальное сопровождение осуществляет семья Тарасовых, создавая дополнительную атмосферу душевности и уюта.
Генконсул России в Клайпеде Александр Грачёв уверен, что искусство прокладывает дорогу к миру, к сотрудничеству и подобные мероприятия важны. «Открытие выставки работ русских художников приурочено ко Дню России», - отметил дипломат.
Выставка открыта до 11 июля.
Фото автора
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: «Русский вернисаж - 2019»