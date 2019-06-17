Автопарк обзаведётся «городским львом» 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







14 июня муниципальное транспортное предприятие «Vilniaus viešasis transportas» представило прототип гибридного автобуса нового поколения «MAN Lion‘s City», доставленный прямо с завода в Польше.



Его будут тестировать на улицах Вильнюса до 27 июня, после чего городские власти и будут решать, закупать ли партию этого гибридного транспорта.



«В нашем автобусном парке сейчас 58 автобусов модели MAN. Эти немецкие автобусы отличаются надежностью, они просторны и удобны как для пассажиров, так и для водителей. В новом автобусе «MAN Lion‘s City», который Вильнюс испытывает первым среди городов стран Балтии, немало новшеств. Прежде всего – новый двигатель, намного более легкий и экономичный, он использует на 6% меньше солярки. Стоит также отметить, что гибридная система нового поколения использует напряжение в 48 вольт, тогда как в старой было до 1000 вольт. Поэтому для технического обслуживания старых автобусов нужны были только специально обученные работники», – сказал технический директор «Vilniaus viešasis transportas» Миндаугас Жалкаускас. Его будут тестировать на улицах Вильнюса до 27 июня, после чего городские власти и будут решать, закупать ли партию этого гибридного транспорта.«В нашем автобусном парке сейчас 58 автобусов модели MAN. Эти немецкие автобусы отличаются надежностью, они просторны и удобны как для пассажиров, так и для водителей. В новом автобусе «MAN Lion‘s City», который Вильнюс испытывает первым среди городов стран Балтии, немало новшеств. Прежде всего – новый двигатель, намного более легкий и экономичный, он использует на 6% меньше солярки. Стоит также отметить, что гибридная система нового поколения использует напряжение в 48 вольт, тогда как в старой было до 1000 вольт. Поэтому для технического обслуживания старых автобусов нужны были только специально обученные работники», – сказал технический директор «Vilniaus viešasis transportas» Миндаугас Жалкаускас. Он рассказал, что компания постоянно тестирует новые автобусы, с учетом результатов тестирования и принимаются решения, какие транспортные средства больше всего подходят для использования в Вильнюсе.



По словам М.Жалкаускаса, серийное производство гибридных автобусов модели «MAN Lion‘s City» начнётся только в августе этого года. Так что у вильнюсцев и гостей столицы есть уникальная возможность опробовать новинку первыми.



Пресс-служба Вильнюсского самоуправления убеждена, что пассажиров общественного транспорта новый автобус наверняка удивит осоебнно светлым салоном, большими окнами, более удобным расположением сидений и системой новой – овальной – формы перил. Кроме того, себестоимость такого автобуса гораздо меньше, чем у его предшественников. Хотя, с точки зрения «Обзора», о преимуществе такого вида было бы уместнее говорить на примере продажной цены: в литовских магазинах можно найти немало примеров, когда себестоимость товара и его продажная цена для конечного потребителя отличаются друг от друга, как земля и небо.







«По Вильнюсу уже ездят почти 300 автобусов – 250 новых, если учитывать имеющийся парк обоих нынешних столичных перевозчиков, и 41 новый троллейбус. Планируется, что до 2020 года парк общественного транспорта литовской столицы пополнят ещё 135 новых автобусов. После реализации этого амбициозного этапа по обновлению городского общественного транспорта, в Вильнюсе не останется автобусов старше 7 лет, а наш город будет с едва ли не самым новым среди столиц Евросоюза автобусным парком», - говорит Модеста Гусаровене, директор муниципального транспортного предприятия «Susisiekimo paslaugos». Инф. «Обзора» Категории: авто, в странах Балтии Ключевые слова: Vilniaus viešasis transportas, MAN Lion‘s City, Susisiekimo paslaugos — статья прочитана 128 раз Комментарии